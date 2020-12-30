В 2020-м достройка «Северного потока – 2» была возобновлена, несмотря на запугивание европейских партнёров «Газпрома» новыми американскими санкциями против проекта, которые материализовались к концу года

Уходящий 2020 год стал переломным для российско-европейского проекта «Северный поток — 2» (СП-2). Именно для российско-европейского, хотя большая часть из планируемых к транспортировке 55 миллиардов кубометров природного газа зарезервирована для предприятий и домохозяйств Германии, куда, собственно, он и придёт из России через Балтийское море.

Однако часть этого газа будет транспортироваться в Австрию и Чехию, а партнёрами «Газпрома» в проекте, кроме немецких компаний Wintershall Dea и Uniper, являются также австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды).

Чем запомнится 2020 год на международной арене © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Выгоден проект и для экономики Евросоюза в целом: по оценке аналитического центра ewi Energy Research & Scenarios при Кёльнском университете, запуск «Северного потока — 2» даже при большом предложении сжиженного природного газа (СПГ) на рынке ЕС поможет снизить цены на газ для европейских потребителей на 13%, а общая экономия оценивается в 8 миллиардов евро в год.

Главным же «пострадавшим» от реализации проекта окажется Украина: прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) этой страны может значительно сократиться, и Киев недосчитается до 3% ВВП. При этом официально РФ не планирует отказываться от использования ГТС Украины, ведь на этом настаивает Германия — один из крупнейших потребителей российского газа в Европе. Однако после введения СП-2 в эксплуатацию украинский маршрут из главного превратится в резервный.

Этот сценарий явно не устраивает Соединённые Штаты Америки, ведь Вашингтон с 2014 года не просто контролирует киевские власти, но и фактически превратил «Нафтогаз Украины», управляющий ГТС страны, в американскую компанию. Таким образом, «Северный поток — 2» угрожает не только планам США нарастить экспорт американского СПГ в Европу, но и заработкам на транзите российского газа туда через Украину.

Потому не было ничего удивительного в том, что 20 декабря 2019 года президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 год, которым были предусмотрены санкции против физических лиц и компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2».

Ограничения вступили в силу сразу же, и уже 23 декабря 2019-го швейцарская компания Allseas, прокладывающая по дну Балтийского моря трубы для газопровода «Северный поток — 2», заявила об остановке работ и отвела суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire из района строительства магистрального газопровода в водах Дании. Также из зоны укладки ушли все вспомогательные суда, участвовавшие в строительстве.

Многие аналитики поспешили заявить о «смерти» проекта, хотя к тому времени трубы СП-2 были уложены на протяжении 93,5% маршрута, недостроенным остался участок протяжённостью менее 160 км.

Первое полугодие

Первые месяцы 2020 года были для СП-2 периодом неопределённости. 11 января президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен не раньше конца 2020 года, а возможно, и в первом квартале 2021 года. Ранее «Газпром» планировал достроить СП-2 до конца 2019 года и запустить в эксплуатацию в первом квартале 2020-го.

В сложившейся ситуации пандемия коронавируса, которая привела к резкому снижению потребления газа в Европе, для российского газового монополиста из проблемы превратилась в решение. «Газпрому» не пришлось платить за дополнительный объём украинского транзита, потребность в котором могла возникнуть в привычном режиме потребления в зимний период.

В феврале немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщила, что США могут ввести новые санкции против «Северного потока — 2», если Россия решит достроить трубопровод в одиночку. Новые ограничения могут коснуться европейских инвесторов и будущих покупателей газа, писало тогда издание. В то время никто в подобный сценарий не верил, поскольку у российских компаний не было судов, способных завершить прокладку труб СП-2 в Балтийском море.

Песков назвал санкции против «Северного потока-2» ковбойской атакой © РИА Новости, Сергей Гунеев

Там же с октября 2019-го находилась трубоукладочная баржа «Фортуна», которая ранее использовалась при строительстве СП-2.

Примечательно, что на протяжении большей части маршрута в 30 тысяч километров по океанам планеты «Академик Черский» сопровождали боевые корабли ВМФ РФ: от Находки до Шри-Ланки это был БПК «Адмирал Виноградов», от Шри-Ланки как минимум до Кейптауна — СКР «Ярослав Мудрый». Пока трубоукладчик проходил Ла-Манш, неподалёку от него находился буксир Северного флота «Николай Чикер», который и сопроводил судно до немецких берегов.

Май 2020-го оказался для «Северного потока — 2» сложным месяцем.

Во-первых, Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту в исключении из правил газовой директивы ЕС, ставящей под угрозу функционирование газопровода после его достройки. Эта директива запрещает поставщику газа быть одновременно и владельцем (оператором) газопровода — а компания-оператор СП-2 Nord Stream 2 AG является на 100% дочерней компанией «Газпрома». Кроме того, оператор должен гарантировать возможность использования газопровода конкурентами. Ныне Nord Stream 2 AG оспаривает этот отказ немецкого регулятора в немецких и европейских судах.

Во-вторых, оказалось, что нет компаний, желающих страховать риски, связанные с дооснащением «Академика Черского» и его дальнейшей работой на прокладке труб СП-2. Кроме того, были вопросы и по самому дооснащению, ведь «Газпром» в феврале 2020-го провёл тендер на модернизацию судна, официально — для его подготовки к работе на шельфе Сахалина. При этом речь шла только о трубах диаметром до 32 дюймов, а трубы «Северного потока — 2» имеют диаметр 48 дюймов.

Тогда эксперты предположили, что предстоящие работы на судне расширят его возможности несколько больше, чем предусмотрено тендерной документацией, и при этом не подвергнут трубоукладчик и верфь (очевидно, немецкую) риску санкций ещё до завершения модернизации.

Кроме этого, посол США в Берлине Ричард Гренелл, которого считают рупором Трампа в ФРГ, заявил 27 мая, что новые санкции против «Северного потока — 2» могут быть приняты быстро, ведь их поддерживают обе партии в Конгрессе.

«Германия как можно быстрее должна пересмотреть свою политику в отношении России», — привело слова американского дипломата немецкая газета Die Welt.

Издание предположило, что на этот раз санкции, видимо, должны затронуть европейских инвесторов, участвующих в проекте, фирмы, обслуживающие трубопровод, а возможно, и покупателей газа.

Лето—осень

В июле США в очередной раз попытались оказать давление на европейских инвесторов «Северного потока — 2», угрожая ввести против них санкции задним числом.

По словам госсекретаря Майка Помпео, Вашингтон намерен отменить так называемую «дедушкину оговорку», освобождающую проект от санкций, введённых законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) в августе 2017 года.

«Для компаний-участниц это означает: прекращайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия», — сказал Помпео на брифинге 15 июля.

Согласно закону CAATSA, санкции распространяются на компании, сознательно участвующие в строительстве российского экспортного газопровода, предоставляющие инвестиции или поставляющие товары, услуги, технологии стоимостью свыше $1 млн единовременно или $5 млн за последние 12 месяцев. Таким компаниям грозит замораживание активов в США, отказ в выдаче виз для менеджмента и отключение от возможности получения услуг в банковской и финансовой сферах.

«Северный поток – 2»: Путин уверен, что строительство газопровода будет закончено, а российская баржа «Фортуна» уложила первые километры труб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Теоретически они могли бы потребовать от «Газпрома» вернуть внесённые средства и публично отказаться от заинтересованности в завершении «Северного потока — 2». В таком случае политические позиции проекта ослабнут, поскольку его уже нельзя будет называть европейским, но возможность его завершить у «Газпрома» всё равно сохранится. Видимо, именно поэтому угрозы Помпео не были реализованы.

Скорее всего, это была реакция США на решение Датского энергетического агентства (DEA) от 6 июля, которым регулятор Дании разрешил Nord Stream 2 AG возобновить прокладку труб СП-2 по дну Балтийского моря. DEA разрешило использовать при строительстве газопровода в своих территориальных водах суда с якорным, а не только с динамическим позиционированием, как это было ранее. В агентстве отметили, что подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны захоронений химического оружия на дне Балтийского моря.

Разрешение возобновить достройку СП-2 вступило в силу 4 августа, так как Дания не получила в установленный срок апелляционных жалоб на решение DEA. А уже на следующий день американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо топ-менеджменту компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, управляющей портом Мукран, с угрозой серьёзных последствий в случае, если компания немедленно не прекратит какую-либо материально-техническую поддержку проекту «Северный поток — 2».

«Ваши поставки на «Фортуну» или «Академик Черский» обязательно будут подвергнуты санкциям в тот момент, когда одно из двух судов опустит в воду трубу для строительства газопровода «Северный поток — 2», — писали сенаторы.

Однако никакой реакции немецкого порта, в отличие от швейцарской фирмы в конце 2019 года, не последовало. Следует отметить, что «Фортуна» в июле перебазировалась в другой немецкий порт — Росток. К тому времени «Газпром» вёл подготовку к возобновлению достройки СП-2 не только в разрешительной и технической плоскости. В конце июля началась череда смены владельцев трубоукладчика «Академик Черский», позже тем же путём пошли владельцы баржи «Фортуна» — явно с целью вывести компании из-под санкций.

В начале сентября над СП-2 нависла угроза уже с немецкой стороны — в связи с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального. Ряд немецких политиков, в том числе из правящей партии ХДС, предлагали заморозить проект на два года. В ответ председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес поспешил заявить, что отказ от проекта обойдётся Германии в миллиарды евро. А 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что «те, кто требует отмены проекта, должны понимать последствия».

«Сведение дебатов только к «Северному потоку — 2» не соответствует тому, что произошло», — сказал он в интервью изданию Bild am Sonntag.

16 сентября стало известно, что Германия ещё в августе предложила США профинансировать строительство терминалов приёма СПГ в стране в обмен на возможность бессанкционного завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.

Берлин готов был профинансировать до 1 миллиарда в строительство двух СПГ-терминалов в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Однако фактическим ответом Вашингтона стала ускоренная подготовка новых санкций против СП-2 в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год.

Эксперт рассказал, кому невыгоден «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 | Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам «Северный поток — 2» или «Турецкий поток», — сказано в документе группы страховщиков.

При этом суда, участвующие в достройке СП-2, планируют застраховать в российской компании, находящейся под «крымскими» санкциями США.

В первый день октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны при условии проведения испытаний и верификации хотя бы одной из линий газопровода. Разрешение было выдано несмотря на то, что в сентябре премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывала к возобновлению дискуссии о судьбе «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

А 7 октября Польша, через территориальные воды или исключительную экономическую зону которой «Северный поток — 2» не проходит, оштрафовала «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. Также польский антимонопольный регулятор UOKiK постановил в течение 30 дней прекратить действие контрактов, заключённых для финансирования проекта «Северный поток — 2» с европейскими компаниями — Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV, на долю которых приходится половина финансирования проекта.

Кроме того, на каждую из этих компаний польский регулятор наложил дополнительный общий штраф в размере около 61 миллиона долларов. «Газпром» и все его партнёры по проекту в начале ноября объявили, что обжаловали решение польских властей. Рассмотрение этих жалоб в польском суде пока не начато.

К тому времени трубоукладчик «Академик Черский» после завершения дооснащения и модернизации в порту Мукран уже находился на ходовых испытаниях нового оборудования в российской части Балтийского моря. До того на судне была произведена практически полная замена управляющей и навигационной электроники, узлов и элементов всех трёх кранов на судне, якорей и лебёдок, установлены дополнительные генераторы энергии, а также новое сварочное и испытательное оборудование.

Испытания и слаживание экипажей трубоукладчика и кораблей снабжения происходило до начала ноября.

А 20 октября США расширили применение санкций, ранее введённых против проекта «Северный поток — 2» в рамках так называемого «Акта о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В пояснении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, указывается, что под них подпадают не только суда-трубоукладчики газопровода, но и компании, предоставляющие таким судам различные услуги.

Вследствие этого в ноябре сертификатор газопровода «Северный поток — 2» норвежская Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций со стороны США. При этом DNV GL пояснила, что компания не отказывается сертифицировать саму трубу «Северного потока — 2», а лишь не может сделать это в отношении используемых для работы над проектом судов.

Очевидно, что проблемы сертификации судов были решены, поскольку 28 ноября оператор проекта Nord Stream 2 AG подтвердил, что намерен в декабре возобновить прокладку трубы в территориальных водах Германии, достроив небольшой участок в 2,6 км. На следующий день немецкий регулятор сообщил, что укладка будет производиться ориентировочно с 5 по 31 декабря судами с якорным позиционированием.

А 30 ноября в пресс-службе оператора проекта сообщили, что «Газпром» и его европейские партнёры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» и проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Декабрь

Путин рассказал о судьбе «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Именно эту точку указало в своём разрешении Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH), там находится конец трубопровода, который ранее построили со стороны Германии.

16 декабря «Фортуна» завершила подготовительные работы и начала укладывать трубы газопровода «Северный поток — 2» на дно Балтийского моря в территориальных водах Германии. За первые сутки судно прошло около 300 метров, но меньше чем за неделю после начала физической трубоукладки судно вышло на темп более 450 метров в сутки.

28 декабря компания Nord Stream 2 AG сообщила, что работы по строительству участка трубопровода «Северный поток — 2» длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершены. В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах.

«О других деталях мы не можем сообщить», — заявили в компании.

К тому времени баржа «Фортуна» и суда снабжения уже находились в немецком порту Висмар. Трубоукладчик «Академик Черский» тем временем по-прежнему находится у Куршской косы в сопровождении трёх судов Морспасслужбы, хотя ожидается, что Новый год они встретят в Калининграде.

Кроме уже пройденного мелководного участка в 2,6 км, оператору проекта Nord Stream 2 AG остаётся достроить ещё по 14 км каждой нитки газопровода в немецких водах и более 120 км в датской экономической зоне. Датское морское ведомство (DMA) опубликовало на минувшей неделе предупреждение для моряков о том, что с 15 января 2021-го начнётся укладка двух ниток газопровода в экономической зоне страны в Балтийском море.

DMA уточняло, что строительство будет вести трубоукладчик «Фортуна» при поддержке судов «Балтийский исследователь» и «Мурман». Однако в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили, что пока не получали обновлённый график работ по «Северному потоку — 2». Что же касается 28 км в немецких водах, то Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) сообщило, что сейчас рассматривает заявку оператора проекта на работы в январе—апреле 2021 года.

В последние дни декабря в СМИ появилась информация, что к работам по достройке СП-2 может быть привлечено крановое судно Oceanic 5000, которое сейчас проходит на Канарских островах дооснащение для глубоководных трубоукладочных работ. Oceanic 5000 ходит под флагом Барбадоса, оно принадлежит зарегистрированной в Белизе офшорной компании E.A.T. Capital Management и управляется оманской Suntech International.

На сайте последней говорится, что компанию основали в 2012 году для производства и установки конструкций для нефте- и газодобычи в море, в том числе для трубоукладки. При этом в Suntech International трудится много иранцев, а у самой компании немало проектов в Иране. А в 2017 году иранское англоязычное экономическое издание Financial Tribune писало о том, что с помощью Oceanic 5000 уложили трубопроводы от платформ 13 и 14 на месторождении Южный Парс в Персидском заливе до берега — иранского порта Ассалуйе.

Если Oceanic 5000 действительно планируют использовать при достройке СП-2, то судовладельцу американские санкции мало чем грозят, так как нефтегазовая промышленность Ирана и так находится под куда более жёсткими ограничениями США. В то же время, если европейские подрядчики уже дооборудовали крановое судно, то они успеют избежать санкций, которые ещё не приобрели силу закона и заработают только после того, как вступит в силу оборонный бюджет США.

«Северный поток – 2»: Меркель считает правильным завершение проекта, поставки газа по нему могут начаться в 2021 году © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Для преодоления президентского вето в Палате представителей Конгресса проект должен был получить 2/3 голосов её членов, то есть 290 из 435 конгрессменов. В результате 28 декабря за это проголосовали 322 конгрессмена, в том числе 109 республиканцев, против — 87. На следующий день, в преддверии голосования за преодоление вето в Сенате Дональд Трамп призвал сенаторов не делать этого.

«Слабое и усталое республиканское «руководство» (в Сенате США, где у республиканцев большинство. — Прим.) позволит пройти плохому законопроекту с оборонным бюджетом», — написал Трамп в серии сообщений.

Он назвал законопроект «позорным актом трусости и тотального подчинения слабых людей большим технологическим компаниям». Сенат не смог перейти к голосованию по этому вопросу во вторник, 29 декабря, и рассмотрение вето Трампа продолжится в среду.

Однако даже те из республиканцев, которые согласны с Трампом, вряд ли решатся открыто высказать свою позицию, поэтому шансов реализовать свои требования у главы Белого дома мало, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Скорее всего, Сенат последует примеру Палаты представителей и преодолеет вето. Возможно, что своим вето Трамп пытался проверить республиканскую фракцию на лояльность по отношению к себе. Но проверка вряд ли удастся», — отметил эксперт в беседе с RT.

Таким образом, в ближайшее время расширенные американские санкции против СП-2 вступят в силу.

Несмотря на позицию США, и в Германии, и в России уверены в успешной реализации проекта «Северный поток — 2». Так, 28 декабря в интервью агентству DPA глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не собирается уступать американским властям в споре о «Северном потоке — 2», так как речь идёт о суверенитете, и его позиция будет жёсткой.

«Нам не нужно говорить о европейском суверенитете, если это означает, что в будущем мы будем делать всё, что захочет Вашингтон», — сказал Хайко Маас во время интервью, которое было посвящено отношениям Германии и США после прихода к власти следующего президента США — Джо Байдена.

«Федеральное правительство не изменит свою позицию по «Северному потоку — 2», — заверил Маас.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в отношении СП-2: «Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем». Лидеры Германии и ЕС неоднократно заявляли, что считают незаконными экстерриториальные санкции, вводимые Вашингтоном, а сам проект называли коммерческим, а не политическим.

Также 28 декабря вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что газопровод «Северный поток — 2», удваивающий мощность прокачки газа из РФ в ЕС, будет достроен, а у России есть ответ на угрозы США.

Напомним, 17 декабря 2020 года в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новая администрация США будет действовать в режиме честной конкуренции и не будет давить на европейских партнёров из-за «Северного потока — 2», а сам проект будет реализован.