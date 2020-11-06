Госсекретарь Майк Помпео призвал Минск «к проведению новых, честных выборов под международным наблюдением». Поводом стал доклад никому не известного «эксперта по демократии» с печально знаменитой фамилией Бенедек. Бундестаг не признал легитимность выборов в РБ. Растет и ширится диверсионная активность в буферных, марионеточных постсоветских государствах, территория которых используется против Белоруссии. Как результат — Минск закрыл границы с этими странами.
По ком звонил Помпео
Отдельно стоит проанализировать цитату госсекретаря Помпео, исключительно с целью прочувствовать ее глубину. Именно теперь, когда архаичность избирательной системы США как никогда ясна, важно ощущать единство и борьбу противоположностей в заявлении представителя Белого дома в адрес «диктаторского режима».
Майк Помпео призвал Белоруссию повторить президентские выборы под контролем независимых наблюдателей. Последний момент очень важен, поскольку на выборах в США наблюдатели отсутствуют. Вообще, от слова «совсем». Никто не наблюдает за соблюдением процедур во время голосования за нового президента США просто потому, что американское законодательство запрещает вмешательство в выборы в США. И тут важно понимать то, что наблюдатели по американским понятиям — это посторонние. Посторонним на выборах в США нельзя — это вмешательство. Поэтому за процессом голосования в Америке никто не следит. Даже веб-камеры. Нет и наблюдателей: ни внешних, ни внутренних.
По этой самой причине на избирательных участках отсутствуют и представители кандидатов. Именно с этим фактом связаны скандалы в Мичигане и Филадельфии, где представители Трампа получили через суд аккредитацию на участках, но через суд же их туда не пустили. И это только первая часть «Марлезонского балета», дальше — больше. В освещении Элекции-2020 царит цензура в СМИ. Крупнейшие телеканалы и издания (MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC) позволили себе прервать трансляцию выступления кандидата и действующего президента. Террор цензуры в американских соцсетях — это вообще за гранью добра и зла. Сообщения Трампа цензурируются и удаляются, а сеть Twitter открыто предупредила, что, если в декабре, после победы Байдена, Трамп не уйдет — его аккаунт будет деактивирован.
Впрочем, диджитализация привела не только к вседозволенности соцсетей. Благодаря камерам в каждой мобилке мы увидели, как именно ведется учет и подсчет голосов. Выяснилось, что в США вбрасывают фальшивые бюллетени рефрижераторами, приводят голосовать армию живых мертвецов, а размеры «каруселей» — американские горки высотой с гору Рашмор.
Отсутствие на участках даже веб-камер компенсируется наличием железных «урн» прямо на улицах, куда любой может опустить что угодно. Эти ящики могут привозиться уже после окончания голосования — это не считается чем-то плохим. Умолчим про долю в 60% голосовавших по почте именно на этих выборах. А также о том, что сами выборы не прямые, а хитрые. Кроме избирателей, есть в Америке выборщики. От вторых зависит больше, чем от первых. Почему так, кто равнее, не надо даже пытаться понять. Потому что все понятно: выборы в США не соответствуют их собственным стандартам. Да и стандартов никаких нет — это все слова, слова, слова. Для других.
Тихановская и медиаторы
Это эпическое полотно архинеобходимо, потому что многие уже подзабыли, из-за чего в Белоруссии начался политический кризис, обернувшийся сегодня настоящей войной, которую развернули против этой страны окружающие ее страны, ориентирующиеся на американскую модель демократии. Это война, потому что налицо все ее признаки — политическое и экономическое давление, вмешательство во внутренние дела, подрывная работа, засылка диверсантов и даже диверсионных групп. Все ради одной цели — свергнуть законно избранного президента Белоруссии. Никто ведь не будет сомневаться в демократичности выборов в РБ после первой главы этого текста? А как можно рассматривать вот такой пассаж в телеграм-канале Светланы Тихановской?
«В Германии хотят оказать поддержку белорусам и упростить для них въезд в ЕС. Также идет речь о поддержке независимых профсоюзов и стачкомов Беларуси, репрессированных журналистов, финансовой помощи независимым СМИ, вынужденным работать за пределами страны. Планируется расширить стипендиальные программы для поддержки студентов и ученых из Беларуси. В резолюции также говорится о финансовой поддержке инициатив гражданского общества. Парламентарии подчеркнули: медиацию по вопросу диалога в Беларуси желательно проводить в рамках ОБСЕ, уважая стремление белорусского народа к самоопределению».
Эта цитата поясняет, что ЕС осуществляет прямую агрессию против Белоруссии, выделяя деньги на свержение законно избранной власти. Не ошибется тот, кто, прочитав этот текст в канале, именуемом «Светлана Тихановская», подумает, что автор канала — не Светлана Тихановская. Достаточно прослушать вживую любое ее интервью, чтобы догадаться: Светлане не известно слово «медиация», как не известно слово «декоммунизация» и масса других современных дефиниций. Медиация — это способ урегулировать споры при помощи независимого и неангажированного посредника. И если бы Тихановская знала, что значит слово «медиация», то никогда бы не употребляла его в своем телеграм-канале относительно кризиса в Белоруссии. Потому что знала бы, что абсолютно все «обеспокоенные», кто ее поддерживает, проживают западнее реки Буг, а все, кто поддерживает Лукашенко, — восточнее реки Березина.
Обе эти речки знаковые. С форсирования первой началось вторжение Евросоюза образца 1941 года в Россию. А на второй было завершено разгромом вторжение Евросоюза образца 1812 года в Россию же. В наши дни вторжение повторяется, пусть и «гибридное». Частью этого плана является Светлана Тихановская, эдакий Квислинг—Папен в одном флаконе. Тихановская — марионетка-прикрытие, которая не пишет те слова, которые ей приписывают. За этой клоунадой стоят могущественные и богатые силы. Все серьезно.
Шпионские страсти
«Сегодня официально закончился срок легитимного правления Лукашенко. С 5 ноября все международные договоры, которые он подпишет, не имеют никакой юридической силы». «6 ноября Лукашенко теряет президентские полномочия. Выборы не признаны Европой. Дальнейшее удержание Лукашенко власти будет преступным». Вот лишь парочка замечательных заголовков, которые, начиная с четверга, 5 ноября свободно публикуются в «свободной» западной прессе.
Что такое «свободная пресса» в цитадели западного мира, читатель узнал из первой главы данного материала. Западные СМИ успешно перекочевали в социальные сети, мимикрировав под «личное мнение» ЛОМов. Хозяевами этих площадок стали частные предприниматели, которые, в свою очередь, являются подставными лицами — ими управляют спецслужбы с прямым подчинением олигархическим кругам. Они модерируют даже президента США, что уж там говорить про Лукашенко. Так что те, кто утверждают, что против Белоруссии не задействованы шпионы и диверсанты, наивны или застряли в своем мировоззрении где-то на уровне 1990-х годов, в публикациях формата журнала «Огонек».
Маски сброшены — есть шпионы, есть диверсанты. 29 октября на украинско-белорусской границе была задержана ДРГ из четырех анархистов, которые с оружием в руках нелегально проникли в Белоруссию для совершения терактов. Все они граждане Белоруссии, прошли тренировки на Украине и в Польше, там же получили оружие, деньги и были заброшены в РБ.
Игорь Олиневич, Сергей Романов, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович. Все они не мальчишки (от 30 до 37 лет), они не играли в казаки-разбойники. Три недели жили в лесу, проведя как минимум три теракта: поджог комитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске, а также поджог здания ГАИ в Мозыре. Когда они возвращались лесами на территорию Украины, их задержал погранотряд. Они спокойно рассказывали о себе все, что тянет на очень неприятные, даже опасные для жизни статьи УК РБ. Они прекрасно понимают ответственность за содеянное. Они идейные, верят в то, что творят, но они люди и хотят избежать пыток при выбивании показаний. С другой стороны, они заявляют о себе обществу как об анархистах-боевиках — призывают повторить это дома. Это значит только то, что шпионы и диверсанты применяются, их вооружают, готовят, забрасывают. Засылают отнюдь не с целью дарить сирень.
Точно такими же диверсантами являются два обормота из Польши, представляющие телеграм-канал — миллионник «Нехта». 20 октября ресурс признан в РБ экстремистским, а на днях сообщили, что Роман Протасевич и Степан Путило разыскиваются по ст. 293 «Организация массовых беспорядков», ст. 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», ч. 3 ст. 130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». За статьями УК стоят призывы к протестам, блокировке дорог, забастовкам и координация уличных беспорядков.
1937 и 2020
Итак, ясно, что против Лукашенко запад ведет войну и это стоит воспринимать всерьез. Президент РБ отнесся к этому бодро. Он публично раздает приказы, свидетельствующие о контрнаступлении власти на оппозицию. Студентов — отчислять, «протестунов» — увольнять, «бегунов» (за границу) обратно не пущать, и так далее, вплоть до «в плен не брать». Действия власти столь же гибридны, как и меры агрессора.
Вчера Лукашенко инициировал создание региональных штабов по борьбе с коронавирусом. Они сформированы из чиновников, главврачей крупных больниц и ректоров медицинских вузов. Наказы от командования вполне ясны: очистить корпус врачей от неблагонадежных, вплоть до увольнения. Важно понимать, что для чрезвычайки есть все основания. Но это тактика. Стратегия — это политическая реформа и интеграция с Россией.