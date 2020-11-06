Президентские выборы в США стали настолько скандальными, что, казалось бы, навсегда должны были похоронить под своими обломками даже намеки в СМИ о «нечестности» избрания Лукашенко. Но нет

Госсекретарь Майк Помпео призвал Минск «к проведению новых, честных выборов под международным наблюдением». Поводом стал доклад никому не известного «эксперта по демократии» с печально знаменитой фамилией Бенедек. Бундестаг не признал легитимность выборов в РБ. Растет и ширится диверсионная активность в буферных, марионеточных постсоветских государствах, территория которых используется против Белоруссии. Как результат — Минск закрыл границы с этими странами.

По ком звонил Помпео

Безпалько объяснил, как американские власти на самом деле относятся к Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Майк Помпео призвал Белоруссию повторить президентские выборы под контролем независимых наблюдателей. Последний момент очень важен, поскольку на выборах в США наблюдатели отсутствуют. Вообще, от слова «совсем». Никто не наблюдает за соблюдением процедур во время голосования за нового президента США просто потому, что американское законодательство запрещает вмешательство в выборы в США. И тут важно понимать то, что наблюдатели по американским понятиям — это посторонние. Посторонним на выборах в США нельзя — это вмешательство. Поэтому за процессом голосования в Америке никто не следит. Даже веб-камеры. Нет и наблюдателей: ни внешних, ни внутренних.

По этой самой причине на избирательных участках отсутствуют и представители кандидатов. Именно с этим фактом связаны скандалы в Мичигане и Филадельфии, где представители Трампа получили через суд аккредитацию на участках, но через суд же их туда не пустили. И это только первая часть «Марлезонского балета», дальше — больше. В освещении Элекции-2020 царит цензура в СМИ. Крупнейшие телеканалы и издания (MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC) позволили себе прервать трансляцию выступления кандидата и действующего президента. Террор цензуры в американских соцсетях — это вообще за гранью добра и зла. Сообщения Трампа цензурируются и удаляются, а сеть Twitter открыто предупредила, что, если в декабре, после победы Байдена, Трамп не уйдет — его аккаунт будет деактивирован.

Впрочем, диджитализация привела не только к вседозволенности соцсетей. Благодаря камерам в каждой мобилке мы увидели, как именно ведется учет и подсчет голосов. Выяснилось, что в США вбрасывают фальшивые бюллетени рефрижераторами, приводят голосовать армию живых мертвецов, а размеры «каруселей» — американские горки высотой с гору Рашмор.

Отсутствие на участках даже веб-камер компенсируется наличием железных «урн» прямо на улицах, куда любой может опустить что угодно. Эти ящики могут привозиться уже после окончания голосования — это не считается чем-то плохим. Умолчим про долю в 60% голосовавших по почте именно на этих выборах. А также о том, что сами выборы не прямые, а хитрые. Кроме избирателей, есть в Америке выборщики. От вторых зависит больше, чем от первых. Почему так, кто равнее, не надо даже пытаться понять. Потому что все понятно: выборы в США не соответствуют их собственным стандартам. Да и стандартов никаких нет — это все слова, слова, слова. Для других.

Тихановская и медиаторы

Белорусский эксперт Дзермант сказал, сможет ли Байден навредить России через Белоруссию © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В Германии хотят оказать поддержку белорусам и упростить для них въезд в ЕС. Также идет речь о поддержке независимых профсоюзов и стачкомов Беларуси, репрессированных журналистов, финансовой помощи независимым СМИ, вынужденным работать за пределами страны. Планируется расширить стипендиальные программы для поддержки студентов и ученых из Беларуси. В резолюции также говорится о финансовой поддержке инициатив гражданского общества. Парламентарии подчеркнули: медиацию по вопросу диалога в Беларуси желательно проводить в рамках ОБСЕ, уважая стремление белорусского народа к самоопределению».

Белорусский эксперт объяснил, почему на самом деле Лукашенко поддерживает Трампа © REUTERS, Jonathan Ernst

Обе эти речки знаковые. С форсирования первой началось вторжение Евросоюза образца 1941 года в Россию. А на второй было завершено разгромом вторжение Евросоюза образца 1812 года в Россию же. В наши дни вторжение повторяется, пусть и «гибридное». Частью этого плана является Светлана Тихановская, эдакий Квислинг—Папен в одном флаконе. Тихановская — марионетка-прикрытие, которая не пишет те слова, которые ей приписывают. За этой клоунадой стоят могущественные и богатые силы. Все серьезно.

Шпионские страсти

Лукашенко второй раз может сесть в лужу из-за пожелания победы - Болкунец © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что такое «свободная пресса» в цитадели западного мира, читатель узнал из первой главы данного материала. Западные СМИ успешно перекочевали в социальные сети, мимикрировав под «личное мнение» ЛОМов. Хозяевами этих площадок стали частные предприниматели, которые, в свою очередь, являются подставными лицами — ими управляют спецслужбы с прямым подчинением олигархическим кругам. Они модерируют даже президента США, что уж там говорить про Лукашенко. Так что те, кто утверждают, что против Белоруссии не задействованы шпионы и диверсанты, наивны или застряли в своем мировоззрении где-то на уровне 1990-х годов, в публикациях формата журнала «Огонек».

Маски сброшены — есть шпионы, есть диверсанты. 29 октября на украинско-белорусской границе была задержана ДРГ из четырех анархистов, которые с оружием в руках нелегально проникли в Белоруссию для совершения терактов. Все они граждане Белоруссии, прошли тренировки на Украине и в Польше, там же получили оружие, деньги и были заброшены в РБ.

Дзермант рассказал, кого Лукашенко предпочел бы видеть президентом США © Facebook, Алексей Дзермант Игорь Олиневич, Сергей Романов, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович. Все они не мальчишки (от 30 до 37 лет), они не играли в казаки-разбойники. Три недели жили в лесу, проведя как минимум три теракта: поджог комитета судебных экспертиз и прокуратуры в Солигорске, а также поджог здания ГАИ в Мозыре. Когда они возвращались лесами на территорию Украины, их задержал погранотряд. Они спокойно рассказывали о себе все, что тянет на очень неприятные, даже опасные для жизни статьи УК РБ. Они прекрасно понимают ответственность за содеянное. Они идейные, верят в то, что творят, но они люди и хотят избежать пыток при выбивании показаний. С другой стороны, они заявляют о себе обществу как об анархистах-боевиках — призывают повторить это дома. Это значит только то, что шпионы и диверсанты применяются, их вооружают, готовят, забрасывают. Засылают отнюдь не с целью дарить сирень.

Точно такими же диверсантами являются два обормота из Польши, представляющие телеграм-канал — миллионник «Нехта». 20 октября ресурс признан в РБ экстремистским, а на днях сообщили, что Роман Протасевич и Степан Путило разыскиваются по ст. 293 «Организация массовых беспорядков», ст. 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», ч. 3 ст. 130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». За статьями УК стоят призывы к протестам, блокировке дорог, забастовкам и координация уличных беспорядков.

1937 и 2020

Итак, ясно, что против Лукашенко запад ведет войну и это стоит воспринимать всерьез. Президент РБ отнесся к этому бодро. Он публично раздает приказы, свидетельствующие о контрнаступлении власти на оппозицию. Студентов — отчислять, «протестунов» — увольнять, «бегунов» (за границу) обратно не пущать, и так далее, вплоть до «в плен не брать». Действия власти столь же гибридны, как и меры агрессора.

Вчера Лукашенко инициировал создание региональных штабов по борьбе с коронавирусом. Они сформированы из чиновников, главврачей крупных больниц и ректоров медицинских вузов. Наказы от командования вполне ясны: очистить корпус врачей от неблагонадежных, вплоть до увольнения. Важно понимать, что для чрезвычайки есть все основания. Но это тактика. Стратегия — это политическая реформа и интеграция с Россией.