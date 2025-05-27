https://ukraina.ru/20250527/rekordnoe-prodvizhenie-vs-rf-dalnoboynye-metaniya-frg-itogi-27-maya-1063439638.html

Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая

Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая - 27.05.2025 Украина.ру

Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая

В США обсуждают слова президента Дональда Трампа об антироссийских санкциях. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проговорился о своих "дальнобойных" попытках повлиять на американского коллегу.

2025-05-27T18:15

2025-05-27T18:15

2025-05-27T20:03

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Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Донецкая и Луганская Народные Республики задним числом объявлены в стране террористическими организациями. Спецпосланник Трампа Кит Келлог озвучил новости по переговорам. ВС РФ побили свой рекорд по скорости продвижения.WSJ: Трамп "фрустрирован" из-за атак на Украину, поэтому обдумывает санкции против РФОдной из главных тем вторника стали попытки мировых СМИ разобраться, кому же все-таки можно обстреливать противника - России или Украине. ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, однако Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. При этом когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло накануне: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось" и "он сошел с ума".Казалось бы, после довода пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что удар по украинским военным объектам - это ответ Москвы на фашистские налеты сотен украинских дронов на регионы РФ тему не исчерпали. Сбитые в ночь на 27 мая 99 вражеских БПЛА - тоже.И во вторник американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, "знакомые с ходом мыслей [американского] президента", сообщило о том, что Трамп обдумывает возможность введение новых санкций против России уже на этой неделе, так как "фрустрирован" из-за атак на Украину и "устал" от буксующих мирных переговоров.Ряд экспертов отметили, что новый 78-летний лидер США, кажется, пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Другие предположили, что глава американского государства попросту играет в манипулятивные игры, стараясь сделать так, чтобы оппоненты не понимали его намерений (или камуфлировали их полное отсутствие): Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.Однако наиболее логичной в сложившихся обстоятельствах представляется версия о том, что очередное возмущение Запада по поводу им же искаженных фактов - попытка подверстать новые антироссийские меры хоть под какой-нибудь повод.Дальнобойное оружие МерцаИ вот что говорит в пользу последнего предположения: теме потенциальных ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием в этом мае исполнился год, но только накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что снимает вето на такие атаки, а спустя день, во вторник, добавил, что это решение было принято Берлином "несколько месяцев назад".Скачко отметил, что "запоздалое" сообщение Мерца о снятии вето - это продолжение европейской линии нагнетания, очередной метод убедить президента США Дональда Трампа тоже решиться на антироссийские меры. "Дорога ложка к обеду", резюмировал Скачко, а в соцсетях тем временем появились слухи о решении выделить Украине до 150 немецких ракет Taurus."Собственно на этом и можно расходиться. Мы только-только начали хрупкий диалог с [Киевом], но тут с криками "подержите мое пиво!" на авансцену выскочил Мерц и нагло отнял у Трампа вожделенный Нобель за мир, лишив алчущего награды деда последней надежды получить его за Украину", - добавила журналистка Юлия Витязева.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя тему, отметил, что попытки немецкого канцлера сначала пафосно объявить о снятии ограничений, а на следующий день пытаться объяснить, что на самом деле это старое решение, да еще и экс-президента США - лишь отражают "уровень компетентности" европейских лидеров. Однако, резюмировал российским министр, не опровергает того факта, что Запад разрешил Киеву дальнобойные удары по РФ уже давно, просто "это держалось в тайне".Тем временем в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок ракет Taurus для Украины. Подробности "дальнобойного" спора в Бундестаге - в материале автора издания Украина.ру Александра Савко Ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии.ПереговорыИнтересно, что после всего этого спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждет такой же документ от Москвы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине."Как только мы все это составим [варианты меморандумов для мирного соглашения], будет еще одна встреча. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера, чтобы согласовать документ и прекратить войну", - резюмировал Келлог.Без иллюзийО том, как на Западе и на Украине относятся к русским 27 мая продемонстрировали сразу три события. Первое - апелляционный суд Экс-ан-Прованса фактически оправдал одного из двух французских ученых, атаковавших в феврале российское консульство в Марселе бутылками с жидким азотом: Сколько стоит поджог консульства РФ? Суд Франции ответил на этот вопрос.Второе - стало известно, что пенсионер из курского села Гоголевка Александр Григорьев, над которым на камеру издевались украинские боевики, погиб от боеприпаса ВСУ: СК обнародовал выводы о причине смерти пенсионера, над которым глумились вэсэушники.Третье - во вторник одна из крупнейших газет Германии Süddeutsche Zeitung сообщила, что Донецкая и Луганская Народные Республики задним числом объявлены в стране террористическими организациями, а сотрудники гуманитарных организаций, помогающие местным жителям - пособниками терроризма.Карта ударов ВС РФ по военным объектам Украины за неделюВ России иллюзий по поводу настроя "партнеров" не питают, поэтому достижение целей СВО продолжается, как и ответы на обстрелы ВСУ. Так, во вторник Минобороны РФ сообщило, что Киев кратно увеличил число атак по гражданским объектам на территории России. За неделю был сбит 2331 ударный беспилотник, в том числе вне зоны спецоперации - 1465. В ответ ВС РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Агентство РИА Новости отметило пораженные объекты на карте Украины.Так, в ночь на 26 мая российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, в ночь на 25 мая - по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.В четверг, 22 мая, удар был нанесен по оборонному предприятию в Павлограде Днепропетровской области и ЗРК Patriot, днем ранее российские вооруженные силы поразили пункт временной дислокации и склад вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а 20 мая групповым ударом были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области.Фронтовая сводкаПродолжают ВС РФ и продвижение на фронте. Во вторник украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.Телеграм-канал "Военное дело" 27 мая сообщил, что штурмовые группы ВС РФ неожиданно для ВСУ пересекли границу с Харьковской областью у села Строевка, освободив населенный пункт и на километр продвинувшись вглубь украинской территории.Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", во вторник написал о том, что украинские позиции в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой.Телеграм-канал "Фронтовая птичка" добавил, что ВС РФ также продолжают продвижение в районе Алексеевки и Орехово Донецкой Народной Республике (ДНР), где противник за прошедшие сутки уже потерял два танка, две БМП, четыре грузовика и до взвода личного состава.Параллельно Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Старой Николаевки на Константиновском направлении, о зачистке которой накануне сообщил украинский военный с позывным "Мучной", отметив, что потеря этого населенного пункта, что карман, удерживаемый ВСУ к югу от Константиновки, фактически захвачен: Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка."На Константиновском направлении стремительно начал схлопываться "карман" обороны ВСУ юго-западнее Дзержинска (Торецка), превращаясь в полноценных "котел". Наши вчера взяли н.п. Заря, Игнатовка и Старая Николаевка (Правдовка), чем срезали выступ вражеской обороны. Продолжается штурм Яблоновки. Враг сообщает о начале боёв за Попов Яр", - уточнил телеграм-канал "Два майора".Ряд каналов при этом написали о беспрецедентной переброске вражеских подкреплений на Константиновское направление, отметив, что с целью остановить наступление ВС РФ стягиваются в том числе бригады террористического "Азова"* "на всякий случай".Другие события дня в материале автора издания Украина.ру Кристины Черкасовой "Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева.* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20250527/tramp-prismatrivaetsya-k-vvedeniyu-sanktsiy-protiv-moskvy-no-u-nego-est-pri-prichiny-ne-delat-etogo-1063427989.html

https://ukraina.ru/20250527/neskolko-mesyatsev-nazad-pochemu-merts-medlil-s-soobscheniem-o-snyatii-veto-na-dalnoboynye-udary-po-rf-1063429406.html

https://ukraina.ru/20250527/vnezapnyy-zakhod-vs-rf-kotel-i-bratskaya-mogila-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063435646.html

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