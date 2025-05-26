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Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции

Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции - 26.05.2025 Украина.ру

Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции

Удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России. Такое заявление 26 мая сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков

2025-05-26T14:31

2025-05-26T14:31

2025-05-26T14:31

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Чуть раньше Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, "цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".Также в сводке ведомства отмечалось, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах Украины.Также в Министерстве обороны представили информацию об атаках противника за прошедшие сутки. Оказалось, что за истекшие 24 часа силы ПВО страны сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 220 беспилотников.При этом в ночь на 25 мая российские вооруженные силы нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot.А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.ВСУ практически ежедневно атакуют мирное население российских регионов десятками и даже сотнями беспилотных летательных аппаратов. К слову, накануне Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области. Однако коллективный Запад закрывает глаза на эти террористические атаки.Так и в этот раз: президент США Дональд Трамп "увидел" только российский ответ, комментируя который заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось"."Он совершенно сошел с ума! Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть", - написал Трамп в своих соцсетях, забыв уточнить, что еще в конце апреля говорил абсолютно противоположное: Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой".Эти слова американского лидера вызвали ликование в Киеве, где решили, что Вашингтон, кажется, возвращается в антироссийскую повестку коллективного Запада. Но радость была недолгой: раскритиковал Трамп и Владимира Зеленского, заявив, что каждое слово последнего усугубляет и без того сложную для Украины ситуацию. Кроме того, глава Белого дома ни разу не обмолвился о санкциях против Москвы, которых так ждали на Банковой.Психологи сравнивают такое поведение с манипулятивной игрой "ближе-дальше", когда человек держит партнера то на коротком, то на длинном "поводке" с целью установить над ним контроль, заняв лидирующую позицию в "дуэте". Эксперты отмечают, что это любимая "игра" Трампа, и к ней он склоняет всех своих "собеседников", например, Урсулу фон дер Ляйнен: "После приятного разговора" Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС.Тем временем Москва не меняет своей позиции относительно диалога с Украиной. Помимо комментария об ответе России на удары ВСУ, Песков отметил, что работа над проектом меморандума с Киевом продолжается, однако Москва пока не передавала Украине свой проект.Пресс-секретарь российского лидера добавил, что реализация стамбульских договоренностей будет продолжена, а вот контакты по линии спецслужб РФ и США, пока не говорят о масштабном сотрудничестве двух стран.Другие темы дня - в материале Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250526/ukrainskiy-tsugtsvang-ili-kak-tushit-pozhar-kerosinom-tramp-obyasnil-chto-zelenskiy-delaet-ne-tak-1063410142.html

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новости, дмитрий песков, дональд трамп, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, санкции