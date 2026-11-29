https://ukraina.ru/20261129/akhmetov-pokupaet-ukraine-oskar-serdyuchka-poet-na-move-kulturnoe-bankrotstvo-ukrainy-1084810305.html

Ахметов* покупает Украине "Оскар", Сердючка поет на мове: культурное банкротство Украины

Ахметов* покупает Украине "Оскар", Сердючка поет на мове: культурное банкротство Украины - 29.11.2026 Украина.ру

Ахметов* покупает Украине "Оскар", Сердючка поет на мове: культурное банкротство Украины

На этой неделе украинские режиссеры и музыканты рвались покорять международные площадки: одни боролись за "Оскар", другие претендовали на участие в "Евровидении". Но закончилось все традиционными скандалами, где украинские "мытци" вываливали друг на друга обвинения в кумовстве, подкупе и сексуальных домогательствах

2026-11-29T15:50

2026-11-29T15:50

2026-11-29T15:50

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украина

донбасс

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евровидение

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Чьи следы?Когда-нибудь это должно было случиться в стране, которой правит бывший актер, и оно случилось: украинские фильмы номинированы на "Оскар". На днях американская киноакадемия обнародовала списки фильмов, допущенных к рассмотрению на 99-й церемонии вручения премии в категориях международного, документального и анимационного полнометражного кино. В список документальных фильмов вошли две украинские картины — "Следы" (Traces) и "Последнее сообщение" (The Last Message). Причем "Следы", выбранные Украинским оскаровским комитетом (да-да, есть и такой) для представления страны, допущены к рассмотрению сразу в двух категориях: "Международный полнометражный фильм" и "Полнометражный документальный фильм". "Последнее сообщение", которое в этом году также претендовало на право представлять Украину в национальном отборе, попало в документальную категорию. Вообще-то "Следы" чисто украинским кино не назвать, это украинско-польский проект режиссёра Алисы Коваленко, созданный в сорежиссуре с Марисей Никитюк. Фильм раскрывает истории шести украинок из разных регионов, которых представляют как жертв сексуального насилия, которое якобы произошло в отношении них со стороны российских военных, причем еще с 2014 года. Снят фильм на деньги олигарха Рината Ахметова*: зная желание Зеленского получить личный украинский "Оскар", а не статуэтку Шона Пенна, бывший хозяин Донбасса уплатил 200 тысяч долларов за попадание в шорт-лист кинофестиваля. Хотя замаскирован этот щедрый дар был под творческую стипендию для режиссера киноленты. Фильм уже обкатали на двух кинофестивалях: он получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале и специальную награду Millennium Docs Against Gravity. Правда, на Украине "Следы" попали в скандалы. Сначала развернулся процедурный конфликт и стало ясно, что победа украино-польскому проекту досталась не в честной борьбе, а путем подкупа, кумовства и "потому что девочки". Параллельно с этими разборками развернулась дискуссия о том, какой именно образ Украины нужно транслировать на международную аудиторию. Ее инициировал режиссер ленты "Киллхаус" Любомир Левицкий. Он первым поднял вопрос глобальной культурной дипломатии, явно обидевшись за проигрыш в национальном отборе. По убеждению Левицкого, украинский кинематограф слишком часто фокусируется исключительно на языке травмы, потерь и страданий. В то же время миру нужно показывать другую сторону — героическую, технологическую и жанровую. Опираясь на опыт показов в США, режиссер делает вывод: "С Западом нужно говорить на языке, который он понимает". Левицкий уверен, что широкому зрителю нужен качественный экшен об украинском военном мастерстве, "чубатых героях" и способности действовать, а не только фестивальное кино, которое документирует боль. По сути он прав, ведь Украина уже много лет и сама играет роль жертвы. Однако победительницы национального отборочного конкурса набросились на пиарщика военного боевика и заявили, что фильм об изнасилованиях украинок — это в первую очередь уникальная площадка для привлечения международного внимания к "военным преступлениям" РФ. Но дело не столько в эмоциональных формулировках, сколько в том, что все украинские "оскароносцы" работают на одну политическую задачу — закрепление однобокого восприятия конфликта. Различаются жанры и эмоциональные инструменты, а целевая аудитория остаётся прежней.Еще один претендент на золотую статуэтку — документалка "Последнее сообщение" режиссеров Андрея Волошина и Алексея Лебедева — рассказывает историю американо-украинской певицы и активистки Келси Кимберлин. После гибели её двоюродного брата Андрея Рачка в боях за Авдеевку в 2024 году она приехала на Украину, чтобы узнать больше о его жизни и обстоятельствах гибели. В общем, украинский кинематограф превратился в площадку для отработки политического заказа: он продвигает нужный образ "справедливой украинской борьбы" на мировых кинофорумах, и неважно, за деньги Ахметова или за деньги USAID. Кстати, обнародованные недавно администрацией Трампа "файлы USAID" показали, что организация потратила более 25 млн долларов только на коммуникации украинского правительства с мастер-классами от голливудских специалистов.Вон оно что: оказывается, украинских чиновников "натаскивали" эксперты типа Зеленского, рассказывая, как устраивать в стране и на международной арене зрелищные шоу в стиле "а-ля Голливуд". Видимо, в рамках этой программы обучали и украинских киношников, рассказывая, как выжимать слезу из потребителей голливудской продукции и бороться за международное общественное мнение.Искушение Игоря ЧерепановаНе обошлось без скандалов и на национальном отборе для "Евровидения-2027". Вместо обсуждений музыкальных композиций для европейской сцены все с азартом обсасывают сексуальные приставания гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова к несовершеннолетним. Юные музы Черепанова, узнав о том, что группа Spokusy попала в лонг-лист отбора, немедленно начали писать на него жалобы. Координировала процесс Юлия Мантикора — украинский музыкальный менеджер и фронтвумен одной из групп. Она же опубликовала видео и скриншоты переписок, обвинив 42-летнего гитариста группы и арт-директора киевского клуба "Теплый ламповый" Черепанова в сексуальных домогательствах и коммуникации с признаками груминга в отношении несовершеннолетних девушек. Все закончилось тем, что группу Spokusy выкинули из нацотбора за неэтичное поведение. Сам гитарист обвинения назвал клеветой, заявив, что не вступал в романтические отношения и не встречался с лицами младше 18 лет, а в личных сообщениях мог писать шутки, не зная о возрасте собеседниц. Впрочем, это уже никого не интересует…А что интересует? Только то, что отбор на "Евровидение" всё чаще демонстрирует кризис собственной музыкальной повестки. Конкурс, который задумывался как витрина современной украинской эстрады (особенно после "Диких танцев" Русланы), превращается в площадку для публичных разборок. Причём повторение подобных историй из года в год говорит уже не о случайных эксцессах, а о системной проблеме: украинской музыке всё труднее удерживать внимание аудитории без постороннего информационного шума. Вместо обсуждения композиций, новых имён и музыкальных экспериментов публику пичкают развратными историями из частной жизни участников или втягивают в политические скандалы. Например, в прошлом году, на "Евровидении-2026", обсуждались не достоинства или недостатки украинской певицы Leléka, а "поведение" Молдавии, поставившей Украине 0 баллов. Вот тут и возникает неприятный для украинской музыкальной тусовки вопрос: что именно она предлагает Европе, кроме бесконечного потока политизированных выступлений, внутренних скандалов и выяснения личных отношений?Два бокала просекко — и я твояЗато Верка Сердючка наконец-то вписалась в мовный музыкальный тренд. Стареющий артист под давлением языковых активистов сочинил наконец-то песню на калиново-соловьиной. Новая композиция Андрея Данилко называется "Два бокала просекко": он выпустил алкогольный хит накануне рождественских праздников. Нехитрая рифма "просека — небезпека" уже обеспечила песенке спрос на новогодних вечеринках и корпоративах. Сердючка выступит с этим зажигательным треком и под главной елкой страны, на Софиевской площади.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260319/gollivud-spasaet-ermaka-zachem-akter-shon-penn-poekhal-na-donbass-1076958780.html

https://ukraina.ru/20261026/nas-proklyali-ukraintsy-nashli-politiku-v-rezultatakh-detskogo-evrovideniya--1084067516.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, донбасс, ринат ахметов, владимир зеленский, евровидение