Ахметов* покупает Украине "Оскар", Сердючка поет на мове: культурное банкротство Украины
На этой неделе украинские режиссеры и музыканты рвались покорять международные площадки: одни боролись за "Оскар", другие претендовали на участие в "Евровидении". Но закончилось все традиционными скандалами, где украинские "мытци" вываливали друг на друга обвинения в кумовстве, подкупе и сексуальных домогательствах
Чьи следы?
Когда-нибудь это должно было случиться в стране, которой правит бывший актер, и оно случилось: украинские фильмы номинированы на "Оскар". На днях американская киноакадемия обнародовала списки фильмов, допущенных к рассмотрению на 99-й церемонии вручения премии в категориях международного, документального и анимационного полнометражного кино. В список документальных фильмов вошли две украинские картины — "Следы" (Traces) и "Последнее сообщение" (The Last Message).
Причем "Следы", выбранные Украинским оскаровским комитетом (да-да, есть и такой) для представления страны, допущены к рассмотрению сразу в двух категориях: "Международный полнометражный фильм" и "Полнометражный документальный фильм".
"Последнее сообщение", которое в этом году также претендовало на право представлять Украину в национальном отборе, попало в документальную категорию. Вообще-то "Следы" чисто украинским кино не назвать, это украинско-польский проект режиссёра Алисы Коваленко, созданный в сорежиссуре с Марисей Никитюк. Фильм раскрывает истории шести украинок из разных регионов, которых представляют как жертв сексуального насилия, которое якобы произошло в отношении них со стороны российских военных, причем еще с 2014 года.
Снят фильм на деньги олигарха Рината Ахметова*: зная желание Зеленского получить личный украинский "Оскар", а не статуэтку Шона Пенна, бывший хозяин Донбасса уплатил 200 тысяч долларов за попадание в шорт-лист кинофестиваля. Хотя замаскирован этот щедрый дар был под творческую стипендию для режиссера киноленты.
Фильм уже обкатали на двух кинофестивалях: он получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале и специальную награду Millennium Docs Against Gravity. Правда, на Украине "Следы" попали в скандалы. Сначала развернулся процедурный конфликт и стало ясно, что победа украино-польскому проекту досталась не в честной борьбе, а путем подкупа, кумовства и "потому что девочки".
Параллельно с этими разборками развернулась дискуссия о том, какой именно образ Украины нужно транслировать на международную аудиторию. Ее инициировал режиссер ленты "Киллхаус" Любомир Левицкий. Он первым поднял вопрос глобальной культурной дипломатии, явно обидевшись за проигрыш в национальном отборе. По убеждению Левицкого, украинский кинематограф слишком часто фокусируется исключительно на языке травмы, потерь и страданий.
В то же время миру нужно показывать другую сторону — героическую, технологическую и жанровую. Опираясь на опыт показов в США, режиссер делает вывод: "С Западом нужно говорить на языке, который он понимает".
19 марта, 06:30Голливуд спасает Ермака. Зачем актер Шон Пенн поехал на ДонбассАмериканский "плохой мальчик" Шон Пенн пересек "тонкую красную линию": он поехал и снялся в роли Зеленского возле стеллы с надписью "Славянск" на Донбассе в обнимку с экс-главой ОП Андреем Ермаком, недавно разжалованным из серых кардиналов.
Левицкий уверен, что широкому зрителю нужен качественный экшен об украинском военном мастерстве, "чубатых героях" и способности действовать, а не только фестивальное кино, которое документирует боль.
По сути он прав, ведь Украина уже много лет и сама играет роль жертвы. Однако победительницы национального отборочного конкурса набросились на пиарщика военного боевика и заявили, что фильм об изнасилованиях украинок — это в первую очередь уникальная площадка для привлечения международного внимания к "военным преступлениям" РФ.
Но дело не столько в эмоциональных формулировках, сколько в том, что все украинские "оскароносцы" работают на одну политическую задачу — закрепление однобокого восприятия конфликта. Различаются жанры и эмоциональные инструменты, а целевая аудитория остаётся прежней.
Еще один претендент на золотую статуэтку — документалка "Последнее сообщение" режиссеров Андрея Волошина и Алексея Лебедева — рассказывает историю американо-украинской певицы и активистки Келси Кимберлин. После гибели её двоюродного брата Андрея Рачка в боях за Авдеевку в 2024 году она приехала на Украину, чтобы узнать больше о его жизни и обстоятельствах гибели.
В общем, украинский кинематограф превратился в площадку для отработки политического заказа: он продвигает нужный образ "справедливой украинской борьбы" на мировых кинофорумах, и неважно, за деньги Ахметова или за деньги USAID.
Кстати, обнародованные недавно администрацией Трампа "файлы USAID" показали, что организация потратила более 25 млн долларов только на коммуникации украинского правительства с мастер-классами от голливудских специалистов.
Вон оно что: оказывается, украинских чиновников "натаскивали" эксперты типа Зеленского, рассказывая, как устраивать в стране и на международной арене зрелищные шоу в стиле "а-ля Голливуд". Видимо, в рамках этой программы обучали и украинских киношников, рассказывая, как выжимать слезу из потребителей голливудской продукции и бороться за международное общественное мнение.
Искушение Игоря Черепанова
Не обошлось без скандалов и на национальном отборе для "Евровидения-2027". Вместо обсуждений музыкальных композиций для европейской сцены все с азартом обсасывают сексуальные приставания гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова к несовершеннолетним.
Юные музы Черепанова, узнав о том, что группа Spokusy попала в лонг-лист отбора, немедленно начали писать на него жалобы. Координировала процесс Юлия Мантикора — украинский музыкальный менеджер и фронтвумен одной из групп. Она же опубликовала видео и скриншоты переписок, обвинив 42-летнего гитариста группы и арт-директора киевского клуба "Теплый ламповый" Черепанова в сексуальных домогательствах и коммуникации с признаками груминга в отношении несовершеннолетних девушек.
Все закончилось тем, что группу Spokusy выкинули из нацотбора за неэтичное поведение. Сам гитарист обвинения назвал клеветой, заявив, что не вступал в романтические отношения и не встречался с лицами младше 18 лет, а в личных сообщениях мог писать шутки, не зная о возрасте собеседниц. Впрочем, это уже никого не интересует…
А что интересует? Только то, что отбор на "Евровидение" всё чаще демонстрирует кризис собственной музыкальной повестки. Конкурс, который задумывался как витрина современной украинской эстрады (особенно после "Диких танцев" Русланы), превращается в площадку для публичных разборок.
26 октября, 13:20Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения" Украинские фанаты нашли новое объяснение неудачам своих кумиров на международной сцене — и это, конечно, не отсутствие таланта, а "проклятие". После финала "Детского Евровидения 2026", где представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место, в сети обратили внимание на "странное совпадение"
Причём повторение подобных историй из года в год говорит уже не о случайных эксцессах, а о системной проблеме: украинской музыке всё труднее удерживать внимание аудитории без постороннего информационного шума. Вместо обсуждения композиций, новых имён и музыкальных экспериментов публику пичкают развратными историями из частной жизни участников или втягивают в политические скандалы.
Например, в прошлом году, на "Евровидении-2026", обсуждались не достоинства или недостатки украинской певицы Leléka, а "поведение" Молдавии, поставившей Украине 0 баллов. Вот тут и возникает неприятный для украинской музыкальной тусовки вопрос: что именно она предлагает Европе, кроме бесконечного потока политизированных выступлений, внутренних скандалов и выяснения личных отношений?
Два бокала просекко — и я твоя
Зато Верка Сердючка наконец-то вписалась в мовный музыкальный тренд. Стареющий артист под давлением языковых активистов сочинил наконец-то песню на калиново-соловьиной.
Новая композиция Андрея Данилко называется "Два бокала просекко": он выпустил алкогольный хит накануне рождественских праздников.
Нехитрая рифма "просека — небезпека" уже обеспечила песенке спрос на новогодних вечеринках и корпоративах.
Сердючка выступит с этим зажигательным треком и под главной елкой страны, на Софиевской площади.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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