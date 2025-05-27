https://ukraina.ru/20250527/sk-obnarodoval-vyvody-o-prichine-smerti-pensionera-nad-kotorym-glumilis-veseushniki-1063436457.html

СК обнародовал выводы о причине смерти пенсионера, над которым глумились вэсэушники

СК обнародовал выводы о причине смерти пенсионера, над которым глумились вэсэушники - 27.05.2025 Украина.ру

СК обнародовал выводы о причине смерти пенсионера, над которым глумились вэсэушники

Пенсионер из курского села Гоголевка Александр Григорьев, над которым на камеру издевались украинские боевики, погиб от боеприпаса ВСУ. Об этом 27 мая изданию "Лента.ру" сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко

2025-05-27T14:30

2025-05-27T14:30

2025-05-27T15:10

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Она уточнила, что тело 74-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено российскими военными после взятия под контроль населенного пункта. Экспертиза показала, что пожилой человек погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинской армией. СК РФ устанавливает личности военных ВСУ, причастных к преступлению для привлечения их к ответственности."Нет предела нацистской бесчеловечности. На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!" - добавил ио губернатора Курской области Александр Хинштейн, напомнив, что Григорьев сначала жил на Донбассе, а после начала СВО дочь увезла его в Курскую область.Накануне телеграм-канал Mash сообщил о том, что Александру Гусарову все же не удалось выжить в населенном пункте, куда прорвались украинские военные: Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитым."Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время, и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко - он умер 25 марта", - рассказала дочь пенсионера.В августе прошлого года в сеть попало видео с названием "Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки". На кадрах были запечатлены издевательства украинских военных над 74-летним местным жителем Александром Гусаровым.По информации СМИ, он искал бойцов ВС РФ, но столкнулся с двумя украинскими боевиками, переодетыми в форму солдат-нацистов. Один из них - 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк кричал пенсионеру за кадром: "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!". Информации о ликвидации нациста в прессе с тех пор не появлялось.Потери ВСУ в Курской области перевалили за 76 тысяч военных.О том, почему коллективный Запад, пропагандирующий демократию и права человека молчит об этом, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ.

https://ukraina.ru/20250527/vnezapnyy-zakhod-vs-rf-kotel-i-bratskaya-mogila-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063435646.html

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