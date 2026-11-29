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Financial Times: Украина получит "ржавый пояс" из городов-призраков

Financial Times: Украина получит "ржавый пояс" из городов-призраков - 29.11.2026 Украина.ру

Financial Times: Украина получит "ржавый пояс" из городов-призраков

Украинские промышленные центры могут столкнуться с массовым оттоком населения и потерей рабочих мест из-за остановки металлургических предприятий. Financial Times предупреждает, что продолжительный кризис в тяжёлой промышленности способен превратить целые города в так называемые "города-зомби"

2026-11-29T16:57

2026-11-29T16:57

2026-11-29T16:57

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На отрасль одновременно давят повреждения производственных мощностей, проблемы с экспортом через морские порты, высокие цены на энергоносители и ограничения на поставки стали в Евросоюз. По данным FT, остановка четырёх основных действующих металлургических предприятий привела к первой полной остановке сталелитейного производства в Украине с советских времён.Один из наиболее показательных примеров — комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь"). Когда-то здесь трудились около 27 тысяч человек. Теперь предприятие практически не производит продукцию. По данным Financial Times, по территории комбината было выпущено 19 баллистических ракет, в результате чего были повреждены доменные печи.Владеющая заводом международная компания ArcelorMittal приняла решение о так называемой холодной остановке производства. Это сложный процесс консервации оборудования, который должен завершиться в декабре. Для поддержания предприятия в рабочем состоянии планируется оставить около 1,5 тысячи сотрудников, остальные работники будут получать сокращенную оплату труда. Возобновление полноценного производства будет зависеть от дальнейшей ситуации.Эксперты считают, что украинская металлургия столкнулась уже не столько с проблемой конкурентоспособности, сколько с угрозой полного прекращения деятельности."Ещё до августовских атак стоял вопрос, смогут ли украинские производители стали оставаться конкурентоспособными и прибыльными в этих условиях. Недавние атаки превратили этот вопрос в принципиальный — смогут ли они вообще работать", — заявил энергетический аналитик Йигит Тахмисоглу из компании Berlin Economics, консультирующей украинское правительство.Особенно серьёзные последствия могут затронуть города, экономика которых десятилетиями строилась вокруг металлургических комбинатов. Руководитель украинского консалтингового центра "ГМК-Центр" Станислав Зинченко опасается, что закрытие заводов повлечёт за собой остановку работы связанных с ними предприятий. В результате целые регионы могут лишиться значительной части рабочих мест, а жители — причин оставаться в родных городах.Проблема не ограничивается только заработками сотрудников комбинатов. Крупные промышленные предприятия обеспечивают налоговые поступления в местные бюджеты, поддерживают работу транспортных, энергетических и других компаний. Их остановка способна ударить по всей городской инфраструктуре.Кроме того, длительный простой создаёт дополнительные препятствия для восстановления производства. Владельцы предприятий предупреждают, что даже после года бездействия для запуска оборудования потребуются значительные вложения. За это время квалифицированные специалисты могут найти другую работу и переехать в более благополучные регионы.На этой неделе Минэкономики Украины отчиталось о грядущем сокращении темпов экономического роста до нуля. Подробнее – в еженедельном обзоре украинской экономики Ивана Лизана Экономика Украины и война: канализация будет по часам, огурцы — для богатых в дзен-канале Украина.ру.

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