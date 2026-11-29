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ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области

ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области - 29.11.2026 Украина.ру

ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области

Российские подразделения освободили село Коломийцы в Днепропетровской области. По данным Министерства обороны РФ, наступление велось силами группировки войск "Восток"

2026-11-29T14:26

2026-11-29T14:26

2026-11-29T14:29

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Населённый пункт расположен на правом берегу реки Волчьей, напротив села Тихого, о переходе которого под российский контроль Минобороны сообщало 23 ноября 2025 года. До районного центра — посёлка Покровское — от Коломийцев около семи километров.В штурме участвовали военнослужащие 656-го мотострелкового полка 29-й армии. Они форсировали реку Волчью и провели зачистку территории. В ходе боёв было проверено более 400 строений, а также уничтожено свыше двух взводов военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, пять боевых бронированных машин, более 12 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.Российский военный корреспондент Александр Коц считает, что занятие села может создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Добропасового, а также Покровского, которое имеет важное значение для транспортного сообщения в регионе, поскольку находится на пересечении трасс Н15 и Т0401.По оценке эксперта, установление контроля над Покровским может осложнить снабжение украинских подразделений в Днепропетровской области и одновременно упростить логистику российских войск.Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в других районах. По данным ведомства, расчёты беспилотных систем группировки "Южная" поразили пункт управления БПЛА и укрытие с личным составом противника в Славянско-Краматорской агломерации.В общей сложности российская авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по целям в 146 районах. В военном ведомстве заявили об уничтожении трёх пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", а также поражении объектов энергетики, используемых в интересах ВСУ, производственных цехов, мест хранения и запуска беспилотников, военных аэродромов и пунктов временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.Сегодня Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Украина согласна прекратить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, назвав такой вариант "очень большим компромиссом". Подробнее – в публикации Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта в дзен-канале Украина.ру.

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новости, сво, днепропетровская область, украина, россия, владимир зеленский, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны