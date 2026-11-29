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ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области
ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области - 29.11.2026 Украина.ру
ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области
Российские подразделения освободили село Коломийцы в Днепропетровской области. По данным Министерства обороны РФ, наступление велось силами группировки войск "Восток"
2026-11-29T14:26
2026-11-29T14:26
2026-11-29T14:29
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минобороны
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Населённый пункт расположен на правом берегу реки Волчьей, напротив села Тихого, о переходе которого под российский контроль Минобороны сообщало 23 ноября 2025 года. До районного центра — посёлка Покровское — от Коломийцев около семи километров.В штурме участвовали военнослужащие 656-го мотострелкового полка 29-й армии. Они форсировали реку Волчью и провели зачистку территории. В ходе боёв было проверено более 400 строений, а также уничтожено свыше двух взводов военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, пять боевых бронированных машин, более 12 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.Российский военный корреспондент Александр Коц считает, что занятие села может создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Добропасового, а также Покровского, которое имеет важное значение для транспортного сообщения в регионе, поскольку находится на пересечении трасс Н15 и Т0401.По оценке эксперта, установление контроля над Покровским может осложнить снабжение украинских подразделений в Днепропетровской области и одновременно упростить логистику российских войск.Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в других районах. По данным ведомства, расчёты беспилотных систем группировки "Южная" поразили пункт управления БПЛА и укрытие с личным составом противника в Славянско-Краматорской агломерации.В общей сложности российская авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по целям в 146 районах. В военном ведомстве заявили об уничтожении трёх пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", а также поражении объектов энергетики, используемых в интересах ВСУ, производственных цехов, мест хранения и запуска беспилотников, военных аэродромов и пунктов временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.Сегодня Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Украина согласна прекратить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, назвав такой вариант "очень большим компромиссом". Подробнее – в публикации Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта в дзен-канале Украина.ру.
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новости, сво, днепропетровская область, украина, россия, владимир зеленский, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, СВО, Днепропетровская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ВС РФ взяли под контроль Коломийцы в Днепропетровской области
14:26 29.11.2026 (обновлено: 14:29 29.11.2026)
Российские подразделения освободили село Коломийцы в Днепропетровской области. По данным Министерства обороны РФ, наступление велось силами группировки войск "Восток"
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Волчьей, напротив села Тихого, о переходе которого под российский контроль Минобороны сообщало 23 ноября 2025 года. До районного центра — посёлка Покровское — от Коломийцев около семи километров.
В штурме участвовали военнослужащие 656-го мотострелкового полка 29-й армии. Они форсировали реку Волчью и провели зачистку территории. В ходе боёв было проверено более 400 строений, а также уничтожено свыше двух взводов военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, пять боевых бронированных машин, более 12 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.
Российский военный корреспондент Александр Коц считает, что занятие села может создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Добропасового, а также Покровского, которое имеет важное значение для транспортного сообщения в регионе, поскольку находится на пересечении трасс Н15 и Т0401.
По оценке эксперта, установление контроля над Покровским может осложнить снабжение украинских подразделений в Днепропетровской области и одновременно упростить логистику российских войск.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в других районах. По данным ведомства, расчёты беспилотных систем группировки "Южная" поразили пункт управления БПЛА и укрытие с личным составом противника в Славянско-Краматорской агломерации.
В общей сложности российская авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по целям в 146 районах. В военном ведомстве заявили об уничтожении трёх пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", а также поражении объектов энергетики, используемых в интересах ВСУ, производственных цехов, мест хранения и запуска беспилотников, военных аэродромов и пунктов временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.
Сегодня Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Украина согласна прекратить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, назвав такой вариант "очень большим компромиссом". Подробнее – в публикации Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта
в дзен-канале Украина.ру.