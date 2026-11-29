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Мусорные мешки вместо флага: парад в Румынии обернулся скандалом

Мусорные мешки вместо флага: парад в Румынии обернулся скандалом - 29.11.2026 Украина.ру

Мусорные мешки вместо флага: парад в Румынии обернулся скандалом

На репетиции парада в Румынии вместо флагов страны пронесли мусорные флаги

2026-11-29T17:06

2026-11-29T17:06

2026-11-29T17:06

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Во время репетиции ко Дню национального единения Румынии, который отмечается 1 декабря, возник скандал из-за того, что румынские военные упаковали национальные флаги в мусорные мешки.Как заявили в Минобороны Румынии, это было сделано для того, чтобы защитить полотна от дождя. Однако жители страны указали на то, что флаги других стран Евросоюза на репетиции военнослужащие несли без чехлов.При этом мусорные мешки назвали cпециальными чехлами."Это защитные чехлы, а не мусорные пакеты. Флаги из текстиля, и на репетициях их укрывают от осадков, пыли и повреждений", – указали в оборонном ведомстве.Но в оправдание Минобороны Румынии никто не поверил.День национального единения Румынии – праздник, который начали отмечать с 1990 года. Он установлен в честь голосования, которое состоялось 1 декабря 1918 года. В этот день представители Трансильвании, Баната, Кришаны и Марамуреша проголосовали за присоединение к Королевству Румыния. Ранее в том же 1918 года к Румынии присоединились Бессарабия и Буковина. Это присоединение было осуществлено при помощи ввода румынских войск на эти бывшие земли Российской империи.В этом году в параде в Бухаресте в очередной раз примут участие и молдавские военнослужащие: знаменосцы роты Почётного караула и миротворцы 22-го батальона "Голубые каски". Молдавские военные участвуют в параде с 2014 года, хотя Молдавия, согласно её Конституции, является нейтральным государством. За нейтралитет выступает большинство граждан этой страны.С другой стороны, в Молдавии часть населения выступает за объединение с Румынией. Эту часть граждан поддерживают и власти. Так, в 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком страны является не молдавский, а румынский. Суд опирался на текст Декларации о независимости Молдавии.В марте 2023 года в силу вступил закон, который официально заменил формулировку "молдавский язык" на "румынский язык" в Конституции, законах и государственной документации, что вызвало осуждение у ряда молдавских филологов.В январе 2026-го президент Молдавии Майя Санду и вовсе заявила, что хотела бы исчезновения собственного государства с политической карты мира."Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за вхождение в состав Румынии. Посмотрите, что происходит вокруг Молдавии сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Маленьким странам, как Молдавии, становится всё сложнее выживать как демократическим и независимым", — заявила она.Эти слова вызвали недоумение и у некоторых молдавских политиков. В то же время, на уровне популярной культуры также продвигается идея объединения двух государств. Так, на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году популярная молдавская группа Zdob și Zdub вместе с братьями Василием и Виталем Адваховыми представила песню Trenulețul — "Маленький поезд". Песня заняла на конкурсе 7-е место. В ней рассказывалось о поездке из Кишинёва в Бухарест."Merge trenul, parcă zboară,Dintr-o țară-n altă țară.Merge și nu poate pricepe:Care țară? Unde-ncepe?Țară veche, țară nouă,Parcă-i una, parcă-s două.Ba aparte, ba-mpreună,Parcă-s două, parcă-i una""Поезд едет, словно летит,из одной страны в другую.Он едет и не понимает:Какая страна? Где она начинается?Старая страна, новая страна,Вроде бы одна, вроде бы две.Не порознь, и не вместе,Вроде бы две, вроде бы одна", — пел солист группы Роман Якубов.Молодёжь связывает присоединение к Румынии с надеждой автоматического вхождения в состав ЕС, что, в свою очередь, позволит молодым людям работать в Европе.

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дзен украина.ру, главные новости, румыния, молдавия, бессарабия, евровидение, ес, минобороны