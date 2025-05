https://ukraina.ru/20250527/mezhdunarodnyy-revansh-memorandum-po-ukraine-opravdaniya-mertsa-i-provokatsii-kieva-glavnoe-na-1300-1063427950.html

Западные союзники "дали Киеву добро" наносить удары вглубь российских территорий. США вновь поднимают тему санкции против РФ. Отряд французских наемников в тактической группе "Международный реванш" тренируется перед отправкой в зону боевых действий. В ответ на рекордные атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием

Что происходит на международной аренеНакануне, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия сняла ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине, последовав примеру Британии, Франции и США. Уже сегодня немецкий политик отметил, что это решение было принято "несколько месяцев назад".На совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо Мерц сказал, что страны, которые ввели ограничения дальнобойности, "давно отказались от этих условий"."Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России", — заявил канцлер Германии.Позже его слова опроверг вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль. Он сказал, что Берлин не менял свою позицию по поставкам оружия Украине.На противоречия в заявлениях Мерца и его заместителя указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", — с иронией отметила дипломат в своем Телеграм-канале.Прокомментировал слова Мерца и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заметив, что "эти потенциальные решения абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае прошлого года. В числе публикаций прессы того периода было, например, сообщение американского издания Politico о том, что Киев требует от Джо Байдена разрешение бить по РФ, уточнив, что на самом деле американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров были переданы Украине еще в марте и уже были использованы по территории РФ.Однако вслух тогда еще лидер США Джо Байден сказал о снятии вето только в ноябре. Аналогичное разрешение чуть позже дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow, способными преодолевать до 400 километров.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов: Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием.О том, что Киеву нужно дать Taurus Мерц говорил еще до того, как получил должность канцлера. Однако глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя предложение, заметил, что это не способно переломить ход конфликта.Пользователи в соцсетях нередко сравнивают нового канцлер ФРГ с эсэсовца и, отмечая, что он не только внешне похож на немецких фашистов периода Второй мировой войны, но и продвигает соответствующую повесткуДепутат Госдумы Леонид Ивлев также прокомментировал заявление Мерца о снятии ограничений на поставку Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов по объектам на территории РФ.Парламентарий отметил, что от Калининградского оборонительного района до Берлина российская ракета "Искандер" долетит до Берлина намного быстрее, чем ракеты Taurus до Москвы.Депутат напомнил, что РФ имеет право отвечать на любую агрессию в свой адрес. По мнению Ивлева, нынешняя ситуация только усугубляет участь Киева, которому "нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция".Между тем первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине.Москва ожидает, что его назначат на 30 мая. Такая просьба — "зеркальный" ответ на действия Запада, который запросил заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине на 29 мая.Кроме того, сегодня, 27 мая, стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 июня встретится с заместителем генерального секретаря ООН Томом Флетчером. Отмечается, что в рамках переговоров будут обсуждаться гуманитарные кризисы с целью поиска решений для стабилизации обстановки в регионах. Особое внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке.Тем временем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации написала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против РФ на этой неделе. По словам собеседников издания, рестрикции не затронут банковский сектор. Обсуждаются разные варианты, отметили источники. По их данным, окончательное решение по данному вопросу американским лидером не принято.При этом другая американская газета The New York Times ранее сообщала, что после недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить жесткие экономические санкции.Во вторник, 27 мая, журналисты газеты The New York Times (NYT) вновь написали, что Трамп демонстрирует намерения дистанцироваться от конфликта на Украине. Один из источников издания сообщил, что хозяин Белого дома не собирается давить на Москву и вводить жесткие санкции.Авторы публикации напомнили о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее говорил, что Соединенные Штаты "более чем открыты для того, чтобы выйти" из процесса урегулирования."Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции против РФ", — говорится в публикации. Это плохие новости для ЕС и Украины. Европейские страны вряд ли смогут поставлять Киеву столько же оружия, сколько поставляют США, резюмировали журналисты NYT.В то же время издание Financial Times со ссылкой на европейского чиновника написало, что план ввода так называемых европейских миротворцев в Украину "мертв", поскольку он "нелеп без поддержки Трампа, а тот не готов ее предоставить". По данным FT, Франция и Британия, главные инициаторы "миротворческой миссии", продолжают ее поддерживать, но Германия и другие страны уже "настроены более скептически", поскольку США не дали обещаний поддержки. "[Премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддержать моральный дух Украины, а также продемонстрировать свою приверженность Трампу", — отмечает FT. Между тем радиостанция France Inter сообщила, что отряд французских наемников тренируется под Киевом перед отправкой в зону боевых действий. В репортаже говорится, что тактическая группа из семи французов носит название "Международный реванш". Сейчас они проходят подготовку на полигоне для иностранных наемников.В группу входят военнослужащие, а также бывший полицейский. Некоторые из них прибыли на Украину пару недель назад. Возглавляющий отряд украинец рассказал, что через несколько месяцев группа "Международный реванш" будет участвовать в оборонительной и наступательной операции.Тем временем глава МИД Турции Хакан Фидан после визита в Москву отправится в конце недели в Киев, чтобы обсудить обсудить итоги переговоров в Стамбуле. Об этом написало агентов Reuters. Российские источники заявляют, что рассматривают не только Турцию, но также Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров. Сроки и место проведения следующих переговоров между Россией и Украиной пока не согласованы.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, опасается, что саммит Альянса в июне будет сорван из-за конфликта Трампа и Владимира Зеленского. Об этом написало издание The New York Times со ссылкой на источники. Рютте хочет, чтобы саммит в Нидерландах 24-25 июня был "коротким и содержательным", и не допустить "открытого разногласия по поводу Украины, омрачившего встречу два года назад", когда Украина и ее союзники пытались добиться гарантий ее вступления. "Но две вещи могут осложнить предстоящее мероприятие: президент Трамп, который, как ожидается, примет участие, находится в разногласии с союзниками по вопросу будущего Украины. А сама Украина стремится вступить в НАТО — результат, которому Трамп противится", — отмечается в статье NYT. Помимо прочего, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования. Главное из слов дипломата:По словам Захаровой, "буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тем временем заявил, что действия Киева противоречат устремлению к мирному процессу. Он отметил, что большое число СМИ принимают участие в кампании, нацеленной "на срыв мирного процесса и подзадоривание США на новые санкции". Кроме того, Песков подчеркнул, что США и президент государства Трамп в частности весьма сбалансированы в своем подходе к урегулированию на Украине. Спикер Кремля также обратил внимание, что Москва и Вашингтон не могут соглашаться во всем, определенные расхождения будут всегда, но есть политическая воля продолжать совместную работу; Фронтовая сводкаМинобороны РФ сообщило, что российские войска освободили Старую Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР)."В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка", — отмечает военное ведомство.Между тем Телеграм-канал "Два майора" сообщил, что российские бойцы формируют "очень красивый котел" для ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. После окончания боевых действий, как отмечается в публикации, бывшие военные ВСУ "будут друг друга спрашивать: "А ты в каком котле служил?".Ранее сообщалось, что российские бойцы окружают украинских военных на Константиновском направлении. Это происходит в районе населенных пунктов Игнатовка и Старая Николаевка. Тем временем глава украинской военной администрации Сумской области Олег Григоров признал, что российские войска контролируют ряд населенных пунктов в регионе на севере Украины. Он также сообщил о продвижении ВС РФ в области. По словам Григорова, под контролем российской армии находятся Новенькое и Басовка Юнаковской общины, а также Веселовка и Журавка Хотинской общины. Он добавил, что бои идут в районе села Водолаги, а также у Владимировки, Беловод, Константиновки, Кондратовки и в окрестностях Локни.Григоров умолчал о других населенных пунктах Сумской области, которые были освобождены российскими войсками. Это Марьино, Локня, Беловоды и Владимировка. По данным Минобороны РФ, украинские военнослужащие бежали из Беловод, бросив своих раненых и убитых сослуживцев.В то же время агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что с потерей села Беловоды ВСУ утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих напрямую в Сумы. По словам источника издания, Украина активно использовала эту дорогу для переброски личного состава и грузов. Село Беловоды находится в нескольких километрах от границы с РФ. Об освобождении населенного пункта Минобороны РФ сообщило в понедельник, 26 мая.Украинская армия не оставляет попыток вернуться в Курскую область, которая была освобождена ВС РФ в конце прошлого месяца. Ранее российские военкоры неоднократно сообщали о попытках ВСУ срезать выступ в районе Теткино. Несмотря на огромные потери в этом районе, украинская армия продолжает перебрасывать туда все новые группы солдат.Сегодня, 27 мая, Телеграм-канале "Русская весна" сообщил, что российские десантники продолжают отражать попытки атак ВСУ на Курскую область. Отмечается, что "множество" пехоты и техники ВСУ было уничтожено во время атак украинской армии на Теткино."Гвардейцы-десантники крымского 56 полка ВДВ продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области и отгоняя врага от границы вглубь своей территории", — говорится в публикации.Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе проведения СВО. Главное из нового брифинга оборонного ведомства: Минобороны РФ также отметило, что с вечера 20 по утро 27 мая российские средства ПВО уничтожили и перехватили 2 331 ударный беспилотник ВСУ, в том числе вне зоны Специальной военной операции (СВО) — 1 465. В военном ведомстве констатировали, что Киев за неделю кратно увеличил количество атак с применением дронов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам РФ.ВС РФ в ответ на действия Киева нанесли удары высокоточным оружием с воздуха, моря и земли, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.В Минобороны предупредили, что российская армия продолжит наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации Киева.

