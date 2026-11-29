https://ukraina.ru/20261129/mistika-v-mozgakh-pochemu-ukraintsy-massovo-veryat-v-koldunov-magov-i-gadalok-1084791810.html

Мистика в мозгах: почему украинцы массово верят в колдунов, магов и гадалок

Мистика в мозгах: почему украинцы массово верят в колдунов, магов и гадалок - 28.11.2026 Украина.ру

Мистика в мозгах: почему украинцы массово верят в колдунов, магов и гадалок

Село на Украине очень суеверное. Там все регламентировано до мелочей – когда нельзя выносить мусор, когда нельзя копать землю, где нельзя ходить. И все имеет магическое объяснение. И все жители сел живут в постоянном страхе, подозревая соседей в колдовстве и связях с нечистой силой.

2026-11-29T07:20

2026-11-29T07:20

2026-11-28T16:26

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Бабушка моего друга, украинского историка и политолога Константина Бондаренко, когда у нее началась подагра, решила, что это соседка вылила воду из-под мертвеца на траву, где она потом прошлась босиком. А когда Константин приехал к деду по другой линии и захотел пойти посмотреть на дом, в котором родился, дед испугался: "А чего тебе туда ходить? Люди увидят и подумают, что ты ведьмак и что-то подсыпать пришел".И это не сказки Николая Васильевича Гоголя, а реальность украинского бытия.Бытие это в немного измененном виде переместилось в города – и в большую политику тоже. Конечно, выросшие в селах Кравчук, Ющенко и Янукович не были проводниками сельских суеверий, хотя про Ющенко нельзя быть таким уверенным, но это только три представителя суеверного села во власти, три президента Украины.При этом Ющенко активно продвигал на должности людей из западных областей, где суеверия еще глубже поразили население, найдя очень удобную обложку в рамках униатской церкви.В сети есть видео, где униаты разглядели в стеклопакете лик Богородицы – всем селом стали молиться. А когда из церкви пришел посмотреть на "чудо" клир, то вместо того, чтобы отругать суеверную паству, вынули окно из дома и внесли его в храм. До сих пор, наверное, молятся на стеклопакет с разводами.Теперь вспомните главу офиса президента Ермакаи его личную колдунью Веронику Фэншуй. И примечательно не наличие личного эзотерика, от общения с которым сам Ермак отрекся, хотя его переписку с ней опубликовали. А то, что Высший антикоррупционный суд Украины запретил бывшему главе офиса президента страны общаться с астрологом и колдуньей Вероникой Аникиевич, фигурирующей в его контактах как "Вероника Фэншуй Офис". Ограничения начали действовать.Кто такая Вероника Аникиевич, чтобы Высший антикоррупционный суд Украины запрещал Ермаку общаться с ней? Не иначе испугался суд порчи. Высший антикоррупционный суд! Увидел угрозу государству и следствию в контакте фигуранта коррупционного дела с колдуньей.Украинское общество пронизано насквозь оккультными суевериями. И это далеко не просто фольклор. Не просто приметы типа красивой черной кошки на пути – это часть украинской ментальности. Мешающая миллионам украинцев нормально жить и принимать взвешенные решения.И это форма современного язычества. А там, где язычество на парах, там плодородная почва для сект, сетевого маркетинга, псевдохристианских протестантских церквей. И далеко не итальянского фашизма.Лютеранская церковь была в Германии несколько веков слишком толерантна к проявлению язычества. И к тридцатым годам прошлого века, на фоне национального унижения, которым был Версальский мир, и послевоенной безработицы, сформировались условия для рождения монстра.Так же во многом сложилось на Украине. На своем уровне, конечно. Но один из корешков зла именно в этой ментальности. Возможно, это покажется странным, но именно эта ментальность сделала президентом Зеленского, человека, исполнившего в кино роль справедливого президента.Эта ментальность – очень лиричная. Если человек способен верить в условного "ведьмака" и его способность причинить вред, то он может поверить в то, что комик, сыгравший хорошего президента, может стать хорошим президентом.Да, есть пример Рейгана, но это действительно другое. До победы на президентских выборах он восемь лет был губернатором Калифорнии.Кстати, после начала СВО украинцы всерьез обсуждали, что в будущем президентом России станет Галкин*. И в этой общественной дискуссии участвовал украинский продюсер Роднянский*, когда-то руководивший нашим каналом СТС. На полном серьезе он размышлял о шансах Галкина на президентство – и склонялся к его возможной победе.Это не суеверие, это бред. Но отражение той же ментальности. "Суе" – это от церковного слова, означавшего "напрасно", "зря". И это не всегда зря верить в то, что черная кошка имеет силу испортить вам день. Это еще и верить, что свой клоун может стать хорошим президентом, а чужой клоун может стать чужим президентом. Да еще в такой в хорошем смысле кондовой стране, как Россия.Эта ментальность определила и масштабы отказа от прививок. Каждый год на Украине заболевает корью около пятидесяти тысяч человек. Это больше, чем в США и ЕС одновременно. В миллиардной Индии – около десяти тысяч человек. В России – две тысячи. И большая их часть – приезжие, в том числе с Украины.К этой же ментальности относится вера украинцев в то, что они – самый древний народ. И его история – длиной в 140 тысяч лет. Примерно в два раза дольше, чем согласно официальной археологии люди, вышедшие из Африки, начали освоение Евразии. И многие в это верят.Есть и современные чудеса географии. Мы как-то ужинали всей командой с одним депутатом Верховной Рады и его отцом. Так вот, отец очень убедительно рассказывал нам, что ученые доказали, что если бурить в Сиваше, то туда начнет стекать вся нефть из Ближнего Востока.К несчастью, у нас в команде работал наш коллега, который раньше был вице-губернатором одного из нефтяных регионов. Он начал объяснять, как добывается нефть, как нужно ее выдавливать водой из губчатых пород. Внес элемент недоверия в общение, но убедить все равно не смог.Все это примеры для пояснения не самой лучшей стороны украинской ментальности. Иллюстрация того, с каким противником мы имеем дело. С каким неустойчивым, даже не сформированным обществом мы имеем дело. И будем иметь дело потом.* Признан иностранным агентом в РФ

https://ukraina.ru/20261114/rupor-bankovoy-veliar-lichnogo-maga-ermaka-sudyat-za-zolotykh-buyvolov-1084498162.html

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Николай Гастелло https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/01/1083541966_394:16:900:522_100x100_80_0_0_83172f386fac7e07fb0395fb33b94dd6.jpg

мнения, украина, россия, германия, андрей ермак, дмитрий галкин, верховная рада, высший антикоррупционный суд, ес, виктор ющенко