https://ukraina.ru/20261129/biletskiy-rasskazal-chto-budet-absolyutnym-krakhom-dlya-zelenskogo-1084812271.html

Билецкий* рассказал, что будет "абсолютным крахом" для Зеленского

Билецкий* рассказал, что будет "абсолютным крахом" для Зеленского - 29.11.2026 Украина.ру

Билецкий* рассказал, что будет "абсолютным крахом" для Зеленского

Командующий группировкой войск "Центр" и командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий* дал интервью The Washington Post, в котором рассказал о возможности мирных переговоров с Россией

2026-11-29T15:39

2026-11-29T15:39

2026-11-29T15:39

главные новости

дзен украина.ру

владимир зеленский

"азов"

дональд трамп

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1d/1084812149_0:0:1520:856_1920x0_80_0_0_ae134a5fd670b05c7d0ef3b30d6556ba.jpg

Говоря об отводе украинских войск из исторических регионов, в частности – из Донбасса, Билецкий заявил, что это было бы фатальным в т.ч. и для Зеленского."Это был бы абсолютный крах: для президента (Зеленского – Ред.) – он это прекрасно понимает, – для правительства и для самосознания украинцев", – заявил Билецкий.Он обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что та якобы пошла на уступки России, начав более широкое обсуждение вопросов европейской безопасности, и тем самым ослабила переговорные позиции Украины.При этом, по мнению Билецкого*, наиболее реалистичным сценарием является заморозка конфликта по нынешней линии фронта. При этом Украина не должна юридически отказываться от территорий, на которые претендует."Если мы отойдем, просто бросив людей и землю на произвол судьбы, это станет точкой морального взлома для всей нации. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса", – подчеркнул Билецкий*.Он рассказал о якобы продвижении украинской армии в Донбассе, которое украинские СМИ называют операцией "Вивальди"."У нас нет преимущества в беспилотных системах, значительно отстаем в артиллерии и значительно отстаем по численности личного состава... И всё же, несмотря на все это, именно мы вели наступление", – отметил Билецкий*.Он также дал понять: Украина планирует воевать как минимум полгода."Когда через пять-шесть месяцев станет ясно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьёзно подойти к вопросу о прекращении боевых действий вдоль линии фронта", – заявил Билецкий*.Судя по его словам, украинское командование верит в то, что у него инициатива на фронте, а это значит, что официальный Киев будет затягивать переговоры как минимум полгода.Билецкий* в 2014 году основал батальон "Азов"**, состоящий из ультраправых радикалов. Сегодня этот батальон "вырос" в Третий армейский корпус Вооружённых сил Украины, Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов"**, а также ряд спецподразделений."Азов"** стал кузницей кадров украинской армии. Так, в среду, 25 ноября, стало известно, что бывший начштаба "Азова"** Богдан Кротевич, известный под позывным "Тавр", назначен на должность командира 42-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. При этом Кротевич успел побывать в российском плену после освобождения Мариуполя."Азов"** также связывают с пытками, изнасилованиями и убийствами как в Донбассе, так и за его пределами. Так, обнаруженная осенью этого года тайная тюрьма в Киеве, в Петропавловской Борщаговке, где насильно удерживали и пытали мобилизованных, была связана именно с корпусом Нацгвардии "Азов"**, о чём сообщали и мейнстримные украинские массмедиа.The Washington Post является ежедневной газетой, издающейся в столице США – городе Вашингтоне (округ Колумбия). Газета получила 76 Пулитцеровских премий, уступая по этому показателю лишь The New York Times. Издание номинально придерживается нейтральной позиции, однако считается симпатизирующим Демпартии США. После ряда антитрампистских материалов нынешний владелец газеты Джефф Безос вынужден был отстранить наиболее непримиримых журналистов. Также Безос в 2025 году изменил редакционную политику отдела мнений, после чего уволился редактор этого отдела.* – внесён в список террористов и экстремистов** – запрещённая в России террористическая организация

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

главные новости, дзен украина.ру, владимир зеленский, "азов", дональд трамп, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины