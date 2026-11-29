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Швейцария готова продавать оружие воюющим странам, но не Украине

Швейцария готова продавать оружие воюющим странам, но не Украине - 29.11.2026 Украина.ру

Швейцария готова продавать оружие воюющим странам, но не Украине

Швейцария решает смягчить правила экспорта вооружений, чтобы сохранить конкурентоспособность своей оборонной промышленности. При этом Украина в список государств, которым разрешат получать швейцарское оружие, не входит

2026-11-29T13:46

2026-11-29T13:46

2026-11-29T13:48

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Как сообщает Reuters, на референдуме граждане страны голосуют за изменение законодательства, регулирующего поставки военной продукции за рубеж. В случае одобрения инициативы Берн сможет продавать вооружения 36 западным государствам, даже если они участвуют в военных конфликтах. Кроме того, покупателям разрешат передавать приобретённую технику третьим странам без отдельного согласования с швейцарскими властями.Однако новые правила не затронут Украину. Киев по-прежнему не сможет получать швейцарское вооружение ни напрямую, ни через посредников.Действующие ограничения связаны с политикой нейтралитета, которой Швейцария придерживается на основании Гаагских конвенций 1907 года. После начала конфликта на Украине в 2022 году Берн отказал европейским государствам в разрешении передать Киеву ранее закупленные швейцарские боеприпасы и военную технику.Такая позиция повлияла на оборонный экспорт страны: в 2023 и 2024 годах объёмы поставок заметно сократились. Сторонники реформы считают, что смягчение правил поможет поддержать производителей вооружений и укрепить обороноспособность. Противники инициативы опасаются, что изменения ослабят традиционный нейтралитет Швейцарии и увеличат риск применения её оружия во внутренних конфликтах других государств.Ранее швейцарский парламент поддержал пересмотр правил, однако противники решения добились проведения референдума. Правительство выступает за изменения.Накануне голосования мнения избирателей разделились почти поровну. Согласно опросу медиагруппы Tamedia, 49% респондентов поддержали смягчение ограничений, а 48% высказались против.Вчера, 28 ноября, гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер на встрече с инвесторами в Гамбурге заявил, что компания может свернуть проект по созданию предприятия для выпуска артиллерийских снарядов на Украине. Почему первоначальный план концерна потерял актуальность – подробнее в публикации в дзен-канале Украина.ру.

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