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Германия предупредила Киев о риске потерять поддержку из-за атак на Балтике

Германия предупредила Киев о риске потерять поддержку из-за атак на Балтике - 29.11.2026 Украина.ру

Германия предупредила Киев о риске потерять поддержку из-за атак на Балтике

Берлин призвал украинские власти не допустить расширения конфликта на Балтийское море. В Германии опасаются, что новые атаки в регионе могут привести к обострению отношений с Россией, и предупреждают, что это может повлиять на дальнейшую военную помощь Киеву

2026-11-29T15:20

2026-11-29T15:20

2026-11-29T15:20

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Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, министр обороны Германии Борис Писториус на закрытой встрече обратился к украинскому коллеге Евгению Хмаре с предупреждением о возможных последствиях ударов по целям в Балтийском регионе. По данным издания, немецкое руководство обеспокоено тем, что подобные действия могут вызвать ответ Москвы и осложнить положение Украины.В Берлине также опасаются, что Россия может обвинить НАТО в содействии украинским атакам и предпринять ответные действия против кораблей альянса. Один из собеседников немецкого издания отметил, что распространение конфликта на Балтику несёт непредсказуемые риски эскалации.Украинский министр, в свою очередь, заявил, что Киев намерен отвечать на российские атаки более мощными ударами и продолжит усиливать контрмеры. По сведениям Der Spiegel, немецкие представители на протяжении последних недель неоднократно призывали украинскую сторону к осторожности.В Германии считают, что расширение зоны конфликта может повлечь не только военные, но и экономические последствия. В частности, власти опасаются роста стоимости морских перевозок и возможных перебоев в торговле, если ситуация на Балтике осложнится.Поводом для обеспокоенности стали недавние инциденты с российскими судами. 21 ноября Украина атаковала грузовое судно Sparta II в Финском заливе. На следующий день украинские беспилотники ударили по корвету "Меркурий" и повредили сухогруз MV Angara в ливийском порту Бенгази, что, в свою очередь, вызвало негодование в Риме. О том, как украинские беспилотники в итоге "нанесли удар и по Италии" подробнее – в публикации "Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому в дзен-канале Украина.ру.

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новости, германия, киев, балтика, борис писториус, der spiegel, нато