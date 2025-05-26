https://ukraina.ru/20250526/tramp-po-prezhnemu-vybiraet-voynu-mirnymi-rechami-nikogo-obmanut-emu-ne-udalos-1063417343.html

Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось

Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось - 26.05.2025 Украина.ру

Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось

Вот, как говорит молодежь, и зашкварился Дональд наш Фредович Трамп, 47-й президент США, который уже всем буквально заездил уши своим разговорами о том, как он страстно хочет установить мир в Европе. Между Россией и Украиной.

2025-05-26T16:59

2025-05-26T16:59

2025-05-26T17:00

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Буквально до колик в старческом желудке, испорченном случайными хот-догами, съеденными в рекламных целях приближения вождя к народу, надоел мирными призывами где надо и где не надо.Но именно язык и подвел Трампа. Не тот язычок, что на тарелке под вкусным хреном или соусом, а тот, что во роту. Тоже старческом, и, похоже, уже слабо контролирующем сказанное вчера, позавчера и сегодня.В прошедшие выходные Трамп буквально набросился на Россию и ее президента Владимира Путина за то, что они якобы совершенно бесконтрольно и в высшей степени неоправданно бомбят и забрасывают Украину беспилотниками, убивая мирных жителей. С Путиным что-то случилось. Он просто сошел с ума! Ракеты и беспилотники запускают по городам Украины без всякой причины. Путин без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах, – верещал Трамп. А потом перешел к угрозам: я мол, введу санкции против России, потому что она агрессивна.И от мирной риторики Трампа, как вы понимаете, остался только пованивающий запах прогорклых или просроченных, как недопрезидент Украины Владимир Зеленский, хот-догов – Трамп приоткрыл публике не только свое подлинное лицо, но и завесу над своими скрытыми от общественности планами.Трамп – тоже сторонник перемирия и не хочет окончательного мира в Европе, потому что его стране объективно выгодна там война. Как обоюдоострый инструмент воздействия и на врагов (Россию), и на друзей (партнеров по ЕС и НАТО). Россию война в Украине будет истощать финансово, ресурсно и в военном отношении, а Европу обезжиривать и лишать ликвидных активов, которые будут перебираться в США на более благоприятные налоговые пампасы.Трамп хочет только одного – чтобы война велась за деньги европейцев, а не американцев. И чтобы США вышли непосредственно из конфликта, куда США втянула администрация невменяемого президента Джо Байдена, и стали посредниками.Трампу это практически удалось. Теперь ему осталось только гарантировать войну. Вот он и набросился на Россию и Путина.Во-первых, набрасываясь на Россию, Трамп, как до него все записные западные политики-лжецы, выступил с позиции двойных стандартов, ибо в безапелляционном порядке обвинил одну сторону, не указав причины ее действий. То есть Россия действительно нанесла ряд ударов по военным объектам в различных украинских городах. Но сделала она это в ответ на беспрецедентные по масштабам и жестокости ударам украинцев, которые запускали ракеты и БПЛА сотнями и тысячами, (если суммировать за несколько дней). И делали это по МИРНЫМ (выделено мною. – Авт.) объектам соцкультбыта и просто по жилым кварталам в городах в нескольких областях России, включая Московскую и саму Москву.И Путин действительно позвонил по телефону раненному во время таких обстрелов главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, справился о его здоровье и пообещал: "Будем отвечать!".И российские войска ответили. Да так что упомянутый фигурант-просрочка Зеленский опять завыл на весь мир, что его страну уничтожают. Завыть завыл, но приказа прекратить обстрелы не дал. Ибо он, похоже, знал, что делал и на что рассчитывал – именно на такую реакцию и Запада, и Трампа, которые решили надавить на Путина и РоссиюЧем? А санкциями, которые подготовили и в ЕС, и в США. Для этого и затевался весь этот информационно-пропагандистский хай и разгонялся целенаправленный хайп. У ЕС готов 17 и готовится 18 пакеты санкций, а в США полудурки хотят ввести пошлины и тарифы в размере 500% против всех, кто торгует с Россией теми же энергоносителями. В первую очередь, против Китая и Индии, что действительно может негативно ударить по этой торговле. Нужна зацепка-причина, чтобы реализовать и легализовать этот геополитический и геоэкономический бред. Запад и Трамп все это и ждут.Не верите? Пожалуйста: во-вторых, после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп уже отложил введение 50-процентных пошлин против Евросоюза. Перенес срок введения пошлин с 1 июня на 9 июля. Об этом американский президент сам сообщил в своей соцсети Truth Social.Почему на такой краткий срок отложил? А чтобы еще поторговаться. Трамп-то ведь и Европу видел в гробу в белых тапочках. И тоже заявлял, что не рассчитывает заключить торговую сделку с Европой, если та не пойдет на его условия: либо европейские компании, реализующие свою продукцию на американском рынке, переносят производство в США, либо будут платить пошлину за возможность сбыта товара.Вот фрау фон дер Ляйен, которая, как огня, боится, что США оставят ЕС один на один с Россией, и решила в чем-то ублажить Трампа. Ранее, как писали американские СМИ, ЕС рассматривал введение встречных пошлин в ответ на тарифы США, а также использование сельскохозяйственных и экологических стандартов как средства для противодействия американским продуктам. Но потом в Брюсселе, видимо, подсчитали свои возможности, прослезились и решили, поторговавшись, уступить "старшему заокеанскому брату"."Брат" (он же Трамп) и тормознул события и наехал на Россию. А Урсула фон дер Ляйен, по словам президента США, пообещала ему, что "переговоры начнутся быстро". Как говорится, не до жиру, быть бы живу…В-третьих, окончательно все узнают, чего хочет Трамп – войны или мира – уже летом этого года, когда, как все уже объявили многократно, могут закончиться поставки оружия в Украину, одобренные и профинансированные бывшим президентом Байденом. И они таки закончатся.А поскольку, пишет, например, Bloomberg, Европе будет трудно производить достаточно оружия, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, то она (Европа) и поползет к Трампу, что твоя королева попрошаек (как охарактеризовали в США Зеленского). Чего? Просить не бросать в трудную годину и дать средства для борьбы с "русским медведем".Вот летом и может стать ясно, что выберет Трамп. Если он прекратит поставки режиму Зеленского, тот издохнет без американской подкачки за очень короткое время. Капитуляция ему гарантирована.Если поставки продолжатся, то и война будет продолжаться. Тут все четко, как в аптеке.И Европа, как ей кажется уже нашла выход из сложившейся ситуации, который может заинтересовать Трампа. Как любителя сделок и получения прибыли из любого деяния и действия. Bloomberg утверждает, что Трампа хотят заставить выбирать между шансом на нормализацию отношений с Россией и возможностью заработать побольше денег для страны за счет продажи дорогостоящей продукции военно-промышленного комплекса.Другими словами, Европа хочет соблазнить Трампа предложением покупать у США оружие, за которое будут платить европейцы и которое потому будут отправлять в Украину. И всем типа будет выгода: война будет продолжаться, неонацистский режим сохранится у власти, а США не уйдут из Европы, потому что будут заинтересованы в торговле с нею оружием.Ну и Трамп может быть доволен. Если он выведет США в позицию миротворца и продолжит добиваться мира, то рискует получить вожделенную Нобелевскую премию мира. А как бизнесмен он обеспечит заказы для американского ВПК, продукция которого будет оплачена и пойдет в Украину. Но виноватой будут уже Европа, а не США. Для них это война будет только бизнес."Предложение, которое набирает все больше доверия, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем и затем отправить это оружие на Украину", – пишет Bloomberg. И в чем он не прав?О ситуации в Украине читайте в статье "До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страны

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20250526/ukraina-za-nedelyu-poslevkusie-posle-stambula-vzryvy-v-kieve-bufernaya-zona-1063405194.html

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