Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось - 26.05.2025 Украина.ру
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Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось - 26.05.2025 Украина.ру
Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
Вот, как говорит молодежь, и зашкварился Дональд наш Фредович Трамп, 47-й президент США, который уже всем буквально заездил уши своим разговорами о том, как он страстно хочет установить мир в Европе. Между Россией и Украиной.
2025-05-26T16:59
2025-05-26T17:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
переговоры
брюссель
мнения
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Буквально до колик в старческом желудке, испорченном случайными хот-догами, съеденными в рекламных целях приближения вождя к народу, надоел мирными призывами где надо и где не надо.Но именно язык и подвел Трампа. Не тот язычок, что на тарелке под вкусным хреном или соусом, а тот, что во роту. Тоже старческом, и, похоже, уже слабо контролирующем сказанное вчера, позавчера и сегодня.В прошедшие выходные Трамп буквально набросился на Россию и ее президента Владимира Путина за то, что они якобы совершенно бесконтрольно и в высшей степени неоправданно бомбят и забрасывают Украину беспилотниками, убивая мирных жителей. С Путиным что-то случилось. Он просто сошел с ума! Ракеты и беспилотники запускают по городам Украины без всякой причины. Путин без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах, – верещал Трамп. А потом перешел к угрозам: я мол, введу санкции против России, потому что она агрессивна.И от мирной риторики Трампа, как вы понимаете, остался только пованивающий запах прогорклых или просроченных, как недопрезидент Украины Владимир Зеленский, хот-догов – Трамп приоткрыл публике не только свое подлинное лицо, но и завесу над своими скрытыми от общественности планами.Трамп – тоже сторонник перемирия и не хочет окончательного мира в Европе, потому что его стране объективно выгодна там война. Как обоюдоострый инструмент воздействия и на врагов (Россию), и на друзей (партнеров по ЕС и НАТО). Россию война в Украине будет истощать финансово, ресурсно и в военном отношении, а Европу обезжиривать и лишать ликвидных активов, которые будут перебираться в США на более благоприятные налоговые пампасы.Трамп хочет только одного – чтобы война велась за деньги европейцев, а не американцев. И чтобы США вышли непосредственно из конфликта, куда США втянула администрация невменяемого президента Джо Байдена, и стали посредниками.Трампу это практически удалось. Теперь ему осталось только гарантировать войну. Вот он и набросился на Россию и Путина.Во-первых, набрасываясь на Россию, Трамп, как до него все записные западные политики-лжецы, выступил с позиции двойных стандартов, ибо в безапелляционном порядке обвинил одну сторону, не указав причины ее действий. То есть Россия действительно нанесла ряд ударов по военным объектам в различных украинских городах. Но сделала она это в ответ на беспрецедентные по масштабам и жестокости ударам украинцев, которые запускали ракеты и БПЛА сотнями и тысячами, (если суммировать за несколько дней). И делали это по МИРНЫМ (выделено мною. – Авт.) объектам соцкультбыта и просто по жилым кварталам в городах в нескольких областях России, включая Московскую и саму Москву.И Путин действительно позвонил по телефону раненному во время таких обстрелов главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, справился о его здоровье и пообещал: "Будем отвечать!".И российские войска ответили. Да так что упомянутый фигурант-просрочка Зеленский опять завыл на весь мир, что его страну уничтожают. Завыть завыл, но приказа прекратить обстрелы не дал. Ибо он, похоже, знал, что делал и на что рассчитывал – именно на такую реакцию и Запада, и Трампа, которые решили надавить на Путина и РоссиюЧем? А санкциями, которые подготовили и в ЕС, и в США. Для этого и затевался весь этот информационно-пропагандистский хай и разгонялся целенаправленный хайп. У ЕС готов 17 и готовится 18 пакеты санкций, а в США полудурки хотят ввести пошлины и тарифы в размере 500% против всех, кто торгует с Россией теми же энергоносителями. В первую очередь, против Китая и Индии, что действительно может негативно ударить по этой торговле. Нужна зацепка-причина, чтобы реализовать и легализовать этот геополитический и геоэкономический бред. Запад и Трамп все это и ждут.Не верите? Пожалуйста: во-вторых, после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп уже отложил введение 50-процентных пошлин против Евросоюза. Перенес срок введения пошлин с 1 июня на 9 июля. Об этом американский президент сам сообщил в своей соцсети Truth Social.Почему на такой краткий срок отложил? А чтобы еще поторговаться. Трамп-то ведь и Европу видел в гробу в белых тапочках. И тоже заявлял, что не рассчитывает заключить торговую сделку с Европой, если та не пойдет на его условия: либо европейские компании, реализующие свою продукцию на американском рынке, переносят производство в США, либо будут платить пошлину за возможность сбыта товара.Вот фрау фон дер Ляйен, которая, как огня, боится, что США оставят ЕС один на один с Россией, и решила в чем-то ублажить Трампа. Ранее, как писали американские СМИ, ЕС рассматривал введение встречных пошлин в ответ на тарифы США, а также использование сельскохозяйственных и экологических стандартов как средства для противодействия американским продуктам. Но потом в Брюсселе, видимо, подсчитали свои возможности, прослезились и решили, поторговавшись, уступить "старшему заокеанскому брату"."Брат" (он же Трамп) и тормознул события и наехал на Россию. А Урсула фон дер Ляйен, по словам президента США, пообещала ему, что "переговоры начнутся быстро". Как говорится, не до жиру, быть бы живу…В-третьих, окончательно все узнают, чего хочет Трамп – войны или мира – уже летом этого года, когда, как все уже объявили многократно, могут закончиться поставки оружия в Украину, одобренные и профинансированные бывшим президентом Байденом. И они таки закончатся.А поскольку, пишет, например, Bloomberg, Европе будет трудно производить достаточно оружия, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, то она (Европа) и поползет к Трампу, что твоя королева попрошаек (как охарактеризовали в США Зеленского). Чего? Просить не бросать в трудную годину и дать средства для борьбы с "русским медведем".Вот летом и может стать ясно, что выберет Трамп. Если он прекратит поставки режиму Зеленского, тот издохнет без американской подкачки за очень короткое время. Капитуляция ему гарантирована.Если поставки продолжатся, то и война будет продолжаться. Тут все четко, как в аптеке.И Европа, как ей кажется уже нашла выход из сложившейся ситуации, который может заинтересовать Трампа. Как любителя сделок и получения прибыли из любого деяния и действия. Bloomberg утверждает, что Трампа хотят заставить выбирать между шансом на нормализацию отношений с Россией и возможностью заработать побольше денег для страны за счет продажи дорогостоящей продукции военно-промышленного комплекса.Другими словами, Европа хочет соблазнить Трампа предложением покупать у США оружие, за которое будут платить европейцы и которое потому будут отправлять в Украину. И всем типа будет выгода: война будет продолжаться, неонацистский режим сохранится у власти, а США не уйдут из Европы, потому что будут заинтересованы в торговле с нею оружием.Ну и Трамп может быть доволен. Если он выведет США в позицию миротворца и продолжит добиваться мира, то рискует получить вожделенную Нобелевскую премию мира. А как бизнесмен он обеспечит заказы для американского ВПК, продукция которого будет оплачена и пойдет в Украину. Но виноватой будут уже Европа, а не США. Для них это война будет только бизнес."Предложение, которое набирает все больше доверия, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем и затем отправить это оружие на Украину", – пишет Bloomberg. И в чем он не прав?О ситуации в Украине читайте в статье "До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страны
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250526/v-kremle-otvetili-trampu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-maya-1063415578.html
https://ukraina.ru/20250526/ukraina-za-nedelyu-poslevkusie-posle-stambula-vzryvy-v-kieve-bufernaya-zona-1063405194.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, переговоры, брюссель, мнения, джо байден, владимир зеленский, нато, европа, bloomberg
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, переговоры, Брюссель, Мнения, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Европа, bloomberg

Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось

16:59 26.05.2025 (обновлено: 17:00 26.05.2025)
 
© AP
© AP
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Вот, как говорит молодежь, и зашкварился Дональд наш Фредович Трамп, 47-й президент США, который уже всем буквально заездил уши своим разговорами о том, как он страстно хочет установить мир в Европе. Между Россией и Украиной.
Буквально до колик в старческом желудке, испорченном случайными хот-догами, съеденными в рекламных целях приближения вождя к народу, надоел мирными призывами где надо и где не надо.
Но именно язык и подвел Трампа. Не тот язычок, что на тарелке под вкусным хреном или соусом, а тот, что во роту. Тоже старческом, и, похоже, уже слабо контролирующем сказанное вчера, позавчера и сегодня.
В прошедшие выходные Трамп буквально набросился на Россию и ее президента Владимира Путина за то, что они якобы совершенно бесконтрольно и в высшей степени неоправданно бомбят и забрасывают Украину беспилотниками, убивая мирных жителей. С Путиным что-то случилось. Он просто сошел с ума! Ракеты и беспилотники запускают по городам Украины без всякой причины. Путин без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах, – верещал Трамп. А потом перешел к угрозам: я мол, введу санкции против России, потому что она агрессивна.
И от мирной риторики Трампа, как вы понимаете, остался только пованивающий запах прогорклых или просроченных, как недопрезидент Украины Владимир Зеленский, хот-догов – Трамп приоткрыл публике не только свое подлинное лицо, но и завесу над своими скрытыми от общественности планами.
Трамп – тоже сторонник перемирия и не хочет окончательного мира в Европе, потому что его стране объективно выгодна там война. Как обоюдоострый инструмент воздействия и на врагов (Россию), и на друзей (партнеров по ЕС и НАТО). Россию война в Украине будет истощать финансово, ресурсно и в военном отношении, а Европу обезжиривать и лишать ликвидных активов, которые будут перебираться в США на более благоприятные налоговые пампасы.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Трамп хочет только одного – чтобы война велась за деньги европейцев, а не американцев. И чтобы США вышли непосредственно из конфликта, куда США втянула администрация невменяемого президента Джо Байдена, и стали посредниками.
Трампу это практически удалось. Теперь ему осталось только гарантировать войну. Вот он и набросился на Россию и Путина.
Во-первых, набрасываясь на Россию, Трамп, как до него все записные западные политики-лжецы, выступил с позиции двойных стандартов, ибо в безапелляционном порядке обвинил одну сторону, не указав причины ее действий. То есть Россия действительно нанесла ряд ударов по военным объектам в различных украинских городах. Но сделала она это в ответ на беспрецедентные по масштабам и жестокости ударам украинцев, которые запускали ракеты и БПЛА сотнями и тысячами, (если суммировать за несколько дней). И делали это по МИРНЫМ (выделено мною. – Авт.) объектам соцкультбыта и просто по жилым кварталам в городах в нескольких областях России, включая Московскую и саму Москву.
И Путин действительно позвонил по телефону раненному во время таких обстрелов главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, справился о его здоровье и пообещал: "Будем отвечать!".
И российские войска ответили. Да так что упомянутый фигурант-просрочка Зеленский опять завыл на весь мир, что его страну уничтожают. Завыть завыл, но приказа прекратить обстрелы не дал. Ибо он, похоже, знал, что делал и на что рассчитывал – именно на такую реакцию и Запада, и Трампа, которые решили надавить на Путина и Россию
Чем? А санкциями, которые подготовили и в ЕС, и в США. Для этого и затевался весь этот информационно-пропагандистский хай и разгонялся целенаправленный хайп. У ЕС готов 17 и готовится 18 пакеты санкций, а в США полудурки хотят ввести пошлины и тарифы в размере 500% против всех, кто торгует с Россией теми же энергоносителями. В первую очередь, против Китая и Индии, что действительно может негативно ударить по этой торговле. Нужна зацепка-причина, чтобы реализовать и легализовать этот геополитический и геоэкономический бред. Запад и Трамп все это и ждут.
Не верите? Пожалуйста: во-вторых, после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Трамп уже отложил введение 50-процентных пошлин против Евросоюза. Перенес срок введения пошлин с 1 июня на 9 июля. Об этом американский президент сам сообщил в своей соцсети Truth Social.
Почему на такой краткий срок отложил? А чтобы еще поторговаться. Трамп-то ведь и Европу видел в гробу в белых тапочках. И тоже заявлял, что не рассчитывает заключить торговую сделку с Европой, если та не пойдет на его условия: либо европейские компании, реализующие свою продукцию на американском рынке, переносят производство в США, либо будут платить пошлину за возможность сбыта товара.
Вот фрау фон дер Ляйен, которая, как огня, боится, что США оставят ЕС один на один с Россией, и решила в чем-то ублажить Трампа. Ранее, как писали американские СМИ, ЕС рассматривал введение встречных пошлин в ответ на тарифы США, а также использование сельскохозяйственных и экологических стандартов как средства для противодействия американским продуктам. Но потом в Брюсселе, видимо, подсчитали свои возможности, прослезились и решили, поторговавшись, уступить "старшему заокеанскому брату".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
13:10
В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 маяВ Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа с осуждением ударов по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Брат" (он же Трамп) и тормознул события и наехал на Россию. А Урсула фон дер Ляйен, по словам президента США, пообещала ему, что "переговоры начнутся быстро". Как говорится, не до жиру, быть бы живу…
В-третьих, окончательно все узнают, чего хочет Трамп – войны или мира – уже летом этого года, когда, как все уже объявили многократно, могут закончиться поставки оружия в Украину, одобренные и профинансированные бывшим президентом Байденом. И они таки закончатся.
А поскольку, пишет, например, Bloomberg, Европе будет трудно производить достаточно оружия, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, то она (Европа) и поползет к Трампу, что твоя королева попрошаек (как охарактеризовали в США Зеленского). Чего? Просить не бросать в трудную годину и дать средства для борьбы с "русским медведем".
Вот летом и может стать ясно, что выберет Трамп. Если он прекратит поставки режиму Зеленского, тот издохнет без американской подкачки за очень короткое время. Капитуляция ему гарантирована.
Если поставки продолжатся, то и война будет продолжаться. Тут все четко, как в аптеке.
И Европа, как ей кажется уже нашла выход из сложившейся ситуации, который может заинтересовать Трампа. Как любителя сделок и получения прибыли из любого деяния и действия. Bloomberg утверждает, что Трампа хотят заставить выбирать между шансом на нормализацию отношений с Россией и возможностью заработать побольше денег для страны за счет продажи дорогостоящей продукции военно-промышленного комплекса.
Другими словами, Европа хочет соблазнить Трампа предложением покупать у США оружие, за которое будут платить европейцы и которое потому будут отправлять в Украину. И всем типа будет выгода: война будет продолжаться, неонацистский режим сохранится у власти, а США не уйдут из Европы, потому что будут заинтересованы в торговле с нею оружием.
Коллаж: Украина за неделю
04:04
Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зонаОбсуждение и выполнение договоренностей в Турции, удары по Киеву и по регионам РФ, убийство Андрея Портнова - главные события прошедшей недели на Украине
Ну и Трамп может быть доволен. Если он выведет США в позицию миротворца и продолжит добиваться мира, то рискует получить вожделенную Нобелевскую премию мира. А как бизнесмен он обеспечит заказы для американского ВПК, продукция которого будет оплачена и пойдет в Украину. Но виноватой будут уже Европа, а не США. Для них это война будет только бизнес.
"Предложение, которое набирает все больше доверия, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем и затем отправить это оружие на Украину", – пишет Bloomberg. И в чем он не прав?
О ситуации в Украине читайте в статье "До осени всё будет кончено". Украинские эксперты и политики о незавидном будущем своей страны
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РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСЕврокомиссияпереговорыБрюссельМненияДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОЕвропаbloomberg
 
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18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
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17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
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16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
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