https://ukraina.ru/20261129/kiev-ne-peresoberut-kak-lego-eksperty-o-tragedii-stolitsy-i-buduschem-ukrainy-1084802445.html

"Киев не пересоберут, как LEGO": эксперты о трагедии столицы и будущем Украины

"Киев не пересоберут, как LEGO": эксперты о трагедии столицы и будущем Украины - 29.11.2026 Украина.ру

"Киев не пересоберут, как LEGO": эксперты о трагедии столицы и будущем Украины

Бывший премьер Британии Борис Джонсон, прославившийся фразой "давайте будем просто воевать", теперь призывает Запад признать, что он уже ведёт опосредованную войну против России, тратит миллиарды, отправляет Киеву боеприпасы, но нужен символический жест – введение европейских войск на территорию Украины

2026-11-29T06:02

2026-11-29T06:02

2026-11-29T06:02

эксклюзив

киев

украина

донбасс

борис джонсон

владимир зеленский

алексей кущ

вооруженные силы украины

нато

впк

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По его мнению, высказанному в эфире SkyNews, это важно по той причине, что главный вопрос, из-за которого идёт война – "сможет ли Путин вернуть Украину в сферу влияния России".Джонсон высказал уверенность в том, что ответа не будет, поскольку "НАТО несравнимо сильнее России".Что до возможных компромиссов, которые всё ещё допускают наблюдатели, то Зеленский уступать остатки Донбасса не хочет. По его словам, отступление ВСУ с остающихся подконтрольными Киеву территорий будет означать поражение в войне, если это решение примут добровольно, а не из-за ситуации на поле боя."Речь не о гектарах", речь о будущем Украины, заявляет диктатор. Украинские СМИ подчёркивают такую его мысль: никакие гарантии безопасности не помогут, если Киев добровольно отдаст часть земли.Киевлянам приготовитьсяЧто Киев? Украинский экономист Алексей Кущ в эфире одного из каналов вспомнил Гоголя – "редкая птица долетит до середины Днепра", переиначив: теперь редкий человек доедет до середины Днепра. Он напомнил и о том, как восстанавливали Киев после Второй мировой войны, добавив, что вполне очевидно, ничего подобного теперь не будет."Как конструктор LEGO, Киев не пересоберут", – сказал эксперт, посоветовав киевлянам приготовиться к длительному инфраструктурному упадку, как это было в своё время – в 90-е годы – в Тбилиси, где в какой-то момент даже отключили централизованное отопление – но в Грузии хотя бы тепло. В Киеве ситуация будет хуже.Кущ подчеркнул, что война ещё не закончена, а денег, которые потом, возможно, дадут, их "не хватит даже на латание тех дыр в инфраструктуре, которые за это время образуются".Но когда наступит это "потом"? Нынешняя Украина существует полностью за счёт подачек Запада, а группировка, которая поддерживает Зеленского, нацелена на продолжение войны, подчеркнул бывший глава украинского правительства Николай Азаров на канале журналиста Александра Лазарева.Политик считает, что представители американского ВПК и думать не хотят о мире, а вот украинцам надо думать прежде всего об этом. Но думать — это одно, а реально добиваться мира простым гражданам сложно и опасно. Например, куда-то исчез военный, который пытался собрать Майдан за мир, — надо бы выяснить, что с ним случилось (выяснилось, что он в СИЗО. — Ред.).При этом Азаров снова подчеркнул, что киевский режим абсолютно несамостоятелен, он выполняет написанный на Западе сценарий. И остаток территории Донбасса отдавать ему никак нельзя – там вода для всего региона, поэтому этот небольшой участок стратегически важен.Донбассу не хватает источников водоснабжения. И киевский режим в 2014 году перекрыл канал "Северский Донец-Донбасс", лишив жителей региона одного миллиарда кубометров воды в год, сообщил политик. По его словам, после такого решения Киева глупо было рассчитывать, что Донбасс захочет возвращаться под власть нового режима."Война разрушает саму основу будущего"Бумеранг возвращается, в Киеве сегодня тоже есть проблемы с водой, и есть опасения, что ситуация будет только ухудшаться. Столичный водоканал предлагает жителям и производствам экономить воду, делать запасы. Но не всегда и не для всех это возможно.Боевые действия продолжаются, удары по связанным с ВСУ производствам и по энергообъектам, без которых они не смогут работать, наносятся регулярно. Мало кто задумывается сейчас о том, как будет жить страна после завершения конфликта."Цифры показывают, как затяжная война разрушает саму основу будущего восстановления Украины: одновременно исчезают производственные мощности, истощаются семьи и сокращается население, которому предстоит содержать государство, а страна все быстрее превращается в Руину", — пишет популярный на Украине Telegram-канал "Резидент".Авторы ссылаются на данные Всемирного банка, согласно которым в 2026 году бедность в стране составляет около 41%, у 26% домохозяйств нет сбережений, а более 60% семей оценивают своё положение хуже, чем до войны (судя по всему, ВБ считает, что война началась только в 2022-м).Ожидать роста благосостояния не приходится, экономика разрушается. Приводятся оценки аналитического центра KSE, согласно которым к февралю 2026 года прямой ущерб активам промышленности, строительства и услуг составил $18,4 млрд, повреждённые или уничтоженные активы были примерно у 12,6 тысячи предприятий. Понятно, что такой "промышленный провал непосредственно подрывает финансовую устойчивость страны".Демографический кризис можно, скорее, уже назвать катастрофой."В 2025 году зарегистрировано 168 778 рождений и 485 296 смертей, разрыв составил 316 518 человек, почти три смерти на одно рождение. Население подконтрольной территории на середину 2026 года оценивалось в 28,5 млн человек, реальные данные — меньше 20 миллионов, что определяет масштаб человеческого ресурса для будущего восстановления", — отмечает "Резидент", добавляя данные Центра экономической стратегии (ЦЭС) о миллионах беженцев и эмигрантов, среди которых заметно (с 68% до 53% за год) снизилась доля тех, кто рассматривает возможность вернуться домой после завершения войны.Авторы канала отмечают, что "это риск надолго потерять людей, которые могли бы запускать предприятия, платить налоги и растить детей на Украине".

https://ukraina.ru/20261128/dvulichnyy-zlobnyy-litsemer-zelenskiy-otkazyvaetsya-ot-lyubykh-peregovorov-i-razoryaet-evropu-1084799599.html

https://ukraina.ru/20261127/deneg-bolshe-net-glavnaya-skrepa-evropy-pala-1084786021.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, киев, украина, донбасс, борис джонсон, владимир зеленский, алексей кущ, вооруженные силы украины, нато, впк