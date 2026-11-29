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Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта
Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта - 29.11.2026 Украина.ру
Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта
Украина согласна прекратить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera, назвав такой вариант серьёзной уступкой со стороны Киева
2026-11-29T11:59
2026-11-29T11:59
2026-11-29T11:59
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По его словам, Киев готов отказаться от попыток изменить положение на фронте военным путём и начать переговоры, несмотря на то что Россия, как считает Зеленский, не намерена добровольно покидать занятые территории."Мы готовы к таким шагам — оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (Владимир Путин — Ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдём к дипломатии", — заявил Зеленский.При этом украинская сторона не рассматривает передачу территорий и проживающего там населения в качестве платы за мир, говорится в публикации. Зеленский также рассчитывает на дальнейшее участие президента США Дональда Трампа в поиске решения. По его мнению, американский лидер должен продолжать дипломатические усилия, однако соглашение не должно предусматривать односторонние уступки со стороны Украины.Накануне Зеленский в интервью BBC сообщил, что очередная встреча по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Евросоюза может состояться в декабре. По его словам, стороны уже обсуждали проведение переговоров с участием европейских представителей.Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне высказал мнение, что со временем Украина и европейские страны могут согласиться на компромиссы ради достижения мирного соглашения.На днях лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Украина уже потерпела поражение в конфликте, а мирное соглашение невозможно без территориальных уступок Москве. О её призыве к канцлеру Мерцу без промедления отправилась в Москву на переговоры с Владимиром Путиным – в материале Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира в дзен-канале Украина.ру.
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Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь по линии фронта
Украина согласна прекратить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera, назвав такой вариант серьёзной уступкой со стороны Киева
По его словам, Киев готов отказаться от попыток изменить положение на фронте военным путём и начать переговоры, несмотря на то что Россия, как считает Зеленский, не намерена добровольно покидать занятые территории.
"Мы готовы к таким шагам — оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (Владимир Путин — Ред.) не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдём к дипломатии", — заявил Зеленский.
При этом украинская сторона не рассматривает передачу территорий и проживающего там населения в качестве платы за мир, говорится в публикации. Зеленский также рассчитывает на дальнейшее участие президента США Дональда Трампа в поиске решения. По его мнению, американский лидер должен продолжать дипломатические усилия, однако соглашение не должно предусматривать односторонние уступки со стороны Украины.
Накануне Зеленский в интервью BBC сообщил, что очередная встреча по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Евросоюза может состояться в декабре. По его словам, стороны уже обсуждали проведение переговоров с участием европейских представителей.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне высказал мнение, что со временем Украина и европейские страны могут согласиться на компромиссы ради достижения мирного соглашения.
На днях лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Украина уже потерпела поражение в конфликте, а мирное соглашение невозможно без территориальных уступок Москве. О её призыве к канцлеру Мерцу без промедления отправилась в Москву на переговоры с Владимиром Путиным – в материале Немецкий политик раскрыла, без каких уступок Киеву не видать мира
в дзен-канале Украина.ру.