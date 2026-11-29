Серебристая пыль: "антиамериканский" фильм, запрещённый Хрущёвым
© Фото : Открытый источникПостер к фильму "Серебристая пыль", 1953 год
© Фото : Открытый источник
В октябре 1953-его года на советские экраны вышел фильм Абрама Роома "Серебристая пыль". Это смесь актуального политического кино, фантастики и шпионского детектива, связанного с разработкой радиоактивного оружия в США. Однако лента пробыла в прокате совсем недолго, а затем была положена на полку на многие годы. Так что же такое наснимал Роом?
Абраму Роому по жизни не очень везло. Во-первых, в силу фамилии. Его часто путают с более известным Михаилом Роммом, а ведь это несправедливо. Роом тоже является классиком советского кинематографа, в первой пятерке точно. А, во-вторых, не повезло со временем. Получалось так, что Арбам Матвеевич чуть запаздывал со своими фильмами.
Уроженец Вильно 1894 года рождения, он сразу принял Советскую власть, в Гражданскую служил военврачом на фронте, потом начинал с театра – основал Высшие курсы театрального мастерства в Саратове в 1920 году (можно себе представить, чего стоило тогда организовать это в провинции) и далее переходит в "главнейшее из искусств" – в 1923 году становится режиссёром студий "Госкино" и "Совкино" в Москве.
Выстрелил режиссёр с "Третьей Мещанской" (1927) – драматической комедией про "любовь втроём" между двумя бывшими фронтовиками и женой одного из них. А потом она оказалась беременна... Сценариста Виктора Шкловского упрекали, что он хотел подколоть семью Бриков и Маяковского, с которыми был хорошо знаком. Но со временем не повезло, самый конец НЭПовского угара, такое не приветствовалось, хотя в финале один герой и говорит другому: "Тебе не кажется, что мы подлецы?" Критики обвинили режиссёра в аморализме. Правда проблем с властью не было – зритель валом валил, сборы были прекрасные, и вообще СССР был тогда куда менее ханжеской страной, чем, скажем, Италия или Польша.
Второй выстрел, отложенный во времени – "Строгий юноша" (1937), по сценарию Юрия Олеши. Здесь комсомольцы ездят на колесницах по стадиону, метают копья и рассуждают, возлежа в тогах в бане под портретами Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина о Моральном кодексе строителя коммунизма. Одним словом - Красный Рим! Смотрится потрясающе и сегодня.
Как писал в одноимённом стихотворении Эдуард Лимонов:
"СССР – наш Древний Рим
Над нами нависает хмуро.
Его тверда мускулатура и мавзолей неистребим!
Его властители усаты, его зловещи зиггураты
И трубки дым давно остыл.
СССР – наш Древний Рим".
31 октября, 16:00ИсторияФильм "Заговор обречённых" как учебник сталинских политтехнологийВ июне 1950-ого года на экраны вышел фильм Михаила Калатозова "Заговор обречённых", снятый на студии "Мосфильм". Цветное остросюжетное политическое кино собрало в советском прокате 19,2 млн зрителей – весьма солидное число. Лента была переведена на другие языки и демонстрировалась в Китае, Польше, Болгарии, Чехословакии и иных соцстранах
Эротическая тема тоже представлена: комсомолец влюбляется в молодую жену почтенного профессора и полагает, что того нужно вымести с дороги в будущее, как весь старый хлам. Есть совершенно умопомрачительная сцена акции прямого действия - кидания тортами (!) в "советскую буржуазию", собравшуюся на приёме у профессора. В итоге тот сдаётся и признает правоту молодости!
1937-ой не 1927-ой, время окончательного отказа от свободной любви и перехода к семейным ценностям, поэтому этот шедевр был положен на полку на многие годы. В перестройку его открыли заново, особенно нравилось кино неоакадемистам (Тимур Новиков и другие), также передававших дух сталинской эпохи с опорой на античность.
Никаких последствий для Роома этот запрет не имел, наоборот, он стал одним из столпов сталинского военно-политического кинематографа, а там под каждую (!) кампанию делалась очень качественная культурная подкладка.
© Фото : Открытый источникРежиссёр Абрам Роом, конец 1960-х - начало 1970-х годов
© Фото : Открытый источник
Режиссёр Абрам Роом, конец 1960-х - начало 1970-х годов
Под присоединение Западной Украины и Белоруссии Абрам Матвеевич снимает шикарный "Ветер с Востока" про польский гнет над местным населением (1940). Далее – пронзительное "Нашествие" (1944) по пьесе Леонида Леонова с возвращающимся из тюрьмы уголовником, которого сперва не принимает семья, а потом он идёт на войну и примирение приходит, когда они видят его уже повешенным оккупантами. Согласитесь, сюжет необычный для тех времен. Но в итоге Сталинская премия 2-ой степени режиссёру и главным актёрам.
И в послевоенные времена Роом продолжает снимать "актуалочку". "В горах Югославии" (1946) – снова не вовремя! Фильм про совместную борьбу РККА, югославских партизан и их лидера маршалом Тито с фашистами запретили, когда в 1948 году Сталин разругался с ним. Зато "Суд чести" (1948) про молодых советских учёных, которые излишне много трепались в США об изобретенном ими препарате и были за это судимы на Родине тем самым "судом чести", получил Сталинскую премию 1-ой степени и послужил началом давно назревшей кампании по борьбе с космополитизмом. Ну а дальше была как раз "Серебристая пыль".
По сюжету в небольшом американском городке Фортскилл профессор Самуэль Стил (Михаил Болдуман) разрабатывает радиоактивное оружие удивительной силы – серебристо-серую пыль, которая уничтожает всё живое на площади одного гектара, а затем бесследно разлагается. Вокруг изобретения возникает борьба: Стила финансирует Южный химический трест во главе с Эптоном Брюсом (Владимир Белокуров), но контракт хочет получить Восточный трест, который отправляет для этого своего человека – генерала МакКеннеди (Ростислав Плятт). Пыль проверена на животных, в том числе на обезьянах, но остается последний штрих – испытания на людях.
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Кино построено на диалогах, весьма символичных:
"Генерал: Друзья мои, когда-то римские патриции говорили: Ubi bene ibi patria – где хорошо, там и родина, а дети и внуки скажут: Ubi terra, ibi America: где земля, там и Америка.
Джейн: А вы не находите, генерал, что, когда это осуществится, земля станет очень скучным местом?
© ФотоРостислав Плятт в роли генерала МакКинли. Кадр из фильма "Серебристая пыль", 1953 год
© Фото
Ростислав Плятт в роли генерала МакКинли. Кадр из фильма "Серебристая пыль", 1953 год
Дорис Стил: Что ж тут плохого, Джейн? На всём свете – только Соединённые Штаты Америки. Куда ни поедешь – Америка. Поедешь в Европу – там Америка, поедешь в Азию – там тоже Америка. Прелестно".
Попытки Брюса получить для опытов военнопленных из числа корейцев и китайцев (напомним, снималось кино во время Корейской войны) оказываются неудачными – слишком долго. Как он узнает у губернатора, приговоренных к смерти негров, которых можно использовать в эксперименте, в данный момент нет.
Эта досадная оплошность исправляется при разгоне митинга местных сторонников мира, где к задержанным шести неграм засовывают проститутку из бара Флосси Бейт (блестяще сыграна Лидией Смирновой), а потом обманом принуждают подписать показания, что они к ней грязно домогались. Негров приговаривают к смерти, а потом упаковывают прямо в радиоактивный бокс Стила.
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Заканчивается всё это очень плохо как раз для самого создателя пыли. Интересна финальная фраза позитивного героя, приемного сына Стила и ветерана войны Алана О’Коннела: "Вы можете посадить меня на электрический стул, но вас это не спасёт!" Как-то не в традициях оптимизма раннего советского кино, это скорее призыв к продолжению долгой борьбы.
И тут Роом тоже опоздал! Фильм, снимавшийся в эпоху позднего сталинизма, вышел на экран в октябре 1953-его, уже когда Никита Хрущёв стал Первым секретарём ЦК КПСС. Он тяготился сталинским наследием, хотел соревноваться с США, но и стремился туда. Поэтому ленту быстро положили на полку как слишком антиамериканскую. Чтобы не раздражать Белый Дом и Уолл-Стрит.
Хотя она антиамериканская только в плане элиты. Положительных персонажей из народа от аристократов Алана и Джейн О’Коннелов до афро-американцев Мэри и Бэна Робинсонов (там еще есть чудо-сцена, где загримированный хор Большого театра поёт негритянские псалмы) и проститутки Флосси Бейт куда больше, чем отрицательных. Это вообще традиция хорошего отечественного кино. Вплоть до "Брата-2", где гнусному банкиру-мошеннику противопоставлен простой улыбчивый водила-дальнобойщик, помогающий в финале Мэрилин-Даше и Даниле Багрову улететь из США в Москву.
© ФотоЛидия Смирнова в роли проститутки Флосси Бейт. Кадр из фильма "Серебристая пыль", 1953 год
© Фото
Лидия Смирнова в роли проститутки Флосси Бейт. Кадр из фильма "Серебристая пыль", 1953 год
Ну и про пыль. Помнится, "прогрессивная общественность" лет 10 назад ржала* в голос над информацией отечественных спецслужб о секретных биологических лабораториях США на территории бывшего СССР – хахаха, упоротые, какие лаборатории в ХХI веке? Надо ж такое придумать.
А потом бах... Тулси Габбард, на тот момент – директор Национальной разведки США, в июне 2026 года заявила, что:
"Правительство США уже давно финансирует более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах... утверждается, будто этих лабораторий не существует, а тех, кто заявляет об обратном, обвиняют в том, что они являются иностранными агентами и предателями Америки.
16 мая, 11:47Страсти по биолабораториям на Украине. Что известно, а что является домысломТема американских биолабораторий на Украине активно поднималась в российских СМИ первые пару лет СВО. После прихода к власти Трампа она из повестки очень быстро ушла, но недавно начался новый виток медийной активности.
Многие из этих биологических лабораторий, финансируемых правительством США, в настоящее время или в прошлом проводят исследования с использованием опасных и чрезвычайно заразных патогенов, в том числе, в некоторых случаях, опасные исследования по "приобретению новых функций", при этом практически не подвергаясь контролю и не находясь в поле зрения общественности".
Это заявление вызвало шквал ненависти и демократов, и республиканцев, против неё объединились все. Трамп тоже не стал защищать. Но не вызывает сомнения, что она, кстати сторонница правого движения MAGA, выступила тут именно с позиции позитивных левых американцев из "Серебристой пыли", разоблачивших античеловеческие эксперименты. Её уволили, а не посадили на электрический стул. Но, так или иначе, борьба с Америкой или за неё (кому как нравится), так хорошо показанная Роомом, продолжается. И через 80 лет Абрам Матвеевич уже совсем не запаздывает, а наоборот более чем актуален.
* Автор оптимист. "Помните российские байки про украинские биолаборатории и боевых голубей?" – цитата из материала украинского агентства УНИАН. Так что прошедшее время тут неуместно. – Ред.
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