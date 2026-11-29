https://ukraina.ru/20261129/kiev-obeschaet-prava-zakarpatskim-vengram-mery-i-gubernatory-protiv-zelenskogo-zapadnaya-ukraina-za-1084804343.html

Киев обещает права закарпатским венграм, мэры и губернаторы против Зеленского. Западная Украина за неделю

Киев обещает права закарпатским венграм, мэры и губернаторы против Зеленского. Западная Украина за неделю - 29.11.2026 Украина.ру

Киев обещает права закарпатским венграм, мэры и губернаторы против Зеленского. Западная Украина за неделю

Хотя премьер Венгрии Петер Мадьяр приехал в Закарпатье фактически на своих условиях, закарпатские венгры пока не получили от Киева ничего, кроме очередных обещаний, – которые до сих пор неоднократно нарушались

2026-11-29T08:24

2026-11-29T08:24

2026-11-29T08:24

эксклюзив

киев

украина

венгрия

мадьяр

владимир зеленский

андрей садовый

ес

офис президента

верховная рада

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Камень преткновения между Киевом и БудапештомПремьер-министр Венгрии впервые с 2015 года посетил Украину. Петер Мадьяр 24 ноября встретился с Владимиром Зеленским на территории Закарпатья, где компактно проживает достаточно большая венгерская община. Хотя именно её права были главной темой переговоров, пока закарпатские венгры не получили от Киева ничего, кроме обещаний.Дело в том, что сразу после победы на выборах весной этого года Мадьяр демонстративно пригласил Владимира Зеленского в закарпатский город Берегово, который является своеобразной столицей местных венгров. Поскольку это выглядело как завуалированная территориальная претензия к Украине, Киев отказался от встречи. Более того, Будапешту выдвинули ультиматум: первая встреча двух лидеров должна состояться в Киеве или Львове, и только после этого они могут вместе посетить Закарпатье.После этого Мадьяр некоторое время принципиально отказывался от встреч с Зеленским, даже когда пересекался с ним на одном мероприятии типа саммита ЕС. В начале осени Будапешт резко усугубил кризис – со знаками пренебрежения к Киеву, демонстративным срывом визита венгерского премьера на саммит "Карпатской восьмерки" и игнорированием запросов о рабочих встречах.Ситуация стала меняться только в октябре, когда на Украине вступил в силу закон, разрешивший части национальных меньшинств обучение на родном языке (Будапешт требовал этого с 2015 года). После этого Венгрия сняла вето с открытия первых двух кластеров переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.Однако лишь накануне неформального саммита ЕС в Дублине 13 ноября Киев предложил Будапешту компромисс по поводу встречи Зеленского и Мадьяра: она состоится в Закарпатье, но начнется не в Берегово, а в Ужгороде. Предложение было принято, и премьер Венгрии вдруг стал демонстрировать проукраинскую позицию – чего от него давно требовал Брюссель, но не позволяла сделать неуступчивость Киева.Доказательством того, что Мадьяр приехал открывать новый этап в отношениях с Киевом, стал тот факт, что вето на открытие ещё двух кластеров было снято накануне его визита. Кроме того, первым пунктом встречи в Ужгороде стало кладбище павших украинских военных, где Мадьяр выступил с речью, в которой поддержал Украину в войне с Россией.Переговоры продолжались более двух часов. На них украинская сторона в очередной раз пообещала выполнить свои обязательства по образовательным, языковым и культурным правам закарпатских венгров, а венгерская согласилась расширить сотрудничество в энергетике, в частности, помочь в поставке дизельного топлива Украине и начать использование украинских подземных газохранилищ для нужд Венгрии.Перед поездкой в Берегово, на совместной пресс-конференции с Зеленским в Ужгороде, Мадьяр, по сути, снял свои политические претензии к Киеву. Участие Венгрии в "Карпатской восьмерке" и энергетическое сотрудничество, против которых он публично выступал, теперь не проблема. Кроме того, Мадьяр много раз благодарил Зеленского за то, что тот заботится о венграх Закарпатья, за принятые изменения в законы о правах меньшинств и т. д.На пресс-конференции возник неудобный момент: венгерская журналистка спросила Зеленского, почему же Украина выполнила требования венгерского правительства только сейчас, после победы Мадьяра, если значительная часть этих требований неизменна еще со времён Орбана. В ответ киевский лидер заявил, что в международных отношениях важно доверие.Несколько раз о доверии сказал и Петер Мадьяр, который дал понять, что стороны ещё не достигли этой точки."Для доверия нужно что-то сделать", – заявил он и выдвинул два требования.Первое из них – это ускорить выполнение Киевом обязательств по правам меньшинств, воплотив их до середины 2027 года, а не до конца года, как это записано в программе вступления Украины в ЕС. Зеленский, исходя из слов Мадьяра, ускорения не гарантировал, поскольку это требует решения Верховной Рады. Стоит также отметить, что Киев уже неоднократно обещал вернуть закарпатским венграм права, которые те имели до 2015 года, однако не выполнял своих обещаний.При этом премьер Венгрии подчеркнул, что в этот раз речь идет, в частности, об использовании национальных символов. Мадьяр, прозрачно намекнул, что за венгерский флаг или национальный гимн на публичном мероприятии СБУ до сих пор открывает уголовные дела.Второе требование – более сложное. Мадьяр заявил, что ожидает возвращения на бастион замка "Паланок" в Мукачево фигуры мифической птицы турула – символа венгерского народа, который в 2022 году сменили на трезубец.Формально Киев не может этого гарантировать, поскольку решение о замене турула на трезубец принял Мукачевский городской совет. Однако в Будапеште прекрасно знают, что в действительности достаточно одного звонка из Офиса президента, чтобы турул вернулся на место. Другой вопрос, что этого звонка, скорее всего, не будет, поскольку Зеленский полностью зависим от неонацистских формирований типа "Карпатской Сечи", активисты которой задолго до 2022 года маршировали по улицам Ужгорода под лозунгом "Мадьяр на ножи!".Скандалы местных властейЗеленский в Закарпатье встречался не только с премьером Венгрии, но и с руководителями областей, районов и городов, вызванными в Ужгород для участия в заседании Конгресса местных и региональных властей. Большинство из более 300 чиновников, присутствовавших на встрече (онлайн к ней присоединились ещё почти 1400 человек), сидели тихо, как и требовали в Офисе президента. Но без демаршей не обошлось, и представители Западной Украины оказались в первых рядах фрондирующих.Зеленский говорил не о местном самоуправлении. Киевский лидер похвастался привлечёнными в Европе средствами (не доходящими до мест), а также якобы успехами в войне с Россией. Он поблагодарил общины за вклад в обороноспособность, намекнув, что изъятия из местных бюджетов продолжатся.Это подтвердил министр финансов Украины Сергей Марченко, заявивший о невозможности пересмотра механизма "реверсной дотации", несмотря на требования представителей общин. Министр сослался на требования международных партнеров по перераспределению доходов в пользу менее финансово состоятельных общин, однако не назвал конкретного документа, где это зафиксировано."Реверсная дотация" – это механизм изъятия средств из бюджетов общин с более высоким уровнем налоговой способности. Общая сумма таких отчислений составляет около 19 млрд грн – однако это всего 0,5% государственного бюджета. В то же время для общин эти средства являются важным ресурсом, особенно ввиду дополнительной нагрузки из-за релоцированного бизнеса и внутренне перемещенных лиц, что особенно актуально для Западной Украины.Городской голова закарпатского Перечина Иван Погорилякна примере своего города объяснил, что увеличение доходов бюджета после релокации предприятий не означает роста финансовых возможностей общества, потому что нужно учесть новые расходы."К нам приехало много людей с Донбасса. В разы выросла нагрузка на коммунальную и социальную инфраструктуру – больницы, детсады, школы. И все эти вопросы нужно решать", – заявил он.К дискуссии о "реверсной дотации" присоединился и львовский городской голова Андрей Садовый, однако главная часть его выступления была посвящена прокладке "евроколеи" от границы с Польшей до Львова, что может быть сорвано из-за копеечной экономии со стороны Киева."Вопрос стратегический, который я поднял, – это евроколея, которая должна соединить границу с украинскими общинами. И здесь Европейский Союз готов инвестировать миллиарды. Эта инфраструктура – десятки тысяч новых рабочих мест. И здесь важно, чтобы Украина небольшие средства дала на софинансирование, там 10%. Если Украина этого не даёт, иностранцы говорят, – а вам, может быть, это не нужно? А разве нам это не нужно? Либо мы с москалотой, либо мы с Европейским Союзом", – заявил Андрей Садовый в комментарии журналистам после форума.Речь идёт о строительстве 85 км железнодорожного пути европейского стандарта. Общая ориентировочная стоимость проекта – 190 млн евро. Финансирование предусмотрено из трёх источников: грантовые средства ЕС, собственные средства "Укрзализныци" и государственный бюджет. Европейский Союз уже подтвердил свою готовность финансировать проект в рамках программы "Механизм сообщения Европы" и выделил грант в 73,5 млн евро. Однако сейчас Киев экономит каждую копейку, кроме того, проект может быть отложен из-за недавнего удара по станции "Скнилов" во Львове, которая должна стать конечной точкой евроколеи.Участники Конгресса, общаясь после с журналистами, заявили, что практически не имели возможностей для открытого обсуждения проблем общин с центральными властями. В частности, заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Шекета рассказал, что видел в зале многих людей, пытавшихся взять слово, но не получавших такой возможности, а львовского мэра, по его словам, "сразу пытались поставить в рамки", когда он брал слово.Руководитель общественной организации "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко ещё более критично оценил мероприятие."Всех предупредили: сидеть тихо, аплодировать громко и не отсвечивать. Вопросы должны задавать специально подготовленные люди по определенным тезисам, типа: "славься-расславься, взвейся-развейся". Слова "мощно" и "несокрушимо" может использовать в общении только Величайший.Вообще, хорошо, что люди на этот показушный спектакль всё-таки приехали. Сегодня вечером ужгородские рестораны сделают выручку. А главы общин за рюмкой пожалуются друг другу на то, как же всех выбивает хриплый голос и ЗЕлёная власть", – иронически резюмировал он.

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эксклюзив, киев, украина, венгрия, мадьяр, владимир зеленский, андрей садовый, ес, офис президента, верховная рада