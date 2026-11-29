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По баллу каждому: на Украине военных поманили отпуском, но есть нюанс

По баллу каждому: на Украине военных поманили отпуском, но есть нюанс - 29.11.2026 Украина.ру

По баллу каждому: на Украине военных поманили отпуском, но есть нюанс

Офис военного омбудсмена Украины разработал предложения, которые должны позволить украинским военным получить бонусы за долгое нахождение на передовой и уволиться со службы

2026-11-29T13:16

2026-11-29T13:16

2026-11-29T13:16

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О новых предложениях украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала во время встречи с украинскими журналистами. Трансляция встречи не велась.По словам Решетиловой, её офис предлагает дифференцированное начисление баллов в зависимости от условий прохождения службы. Так, 1 балл – за месяц выполнения боевых приказов в зоне боевых действий, 0,4 балла – за месяц пребывания в зоне боевых действий без выполнения боевых приказов, 0,33 балла – за выполнение определённых специальных задач вне зоны боевых действий, а 0,2 балла – за месяц службы вне зоны боевых действий.Когда военный наберёт 12 баллов, это может стать основанием для увольнения мобилизованного военнослужащего, а также для получения этим человеком отсрочки в год от повторной мобилизации.Иными словами, отслужив 12 месяцев на передовой, выполняя при этом боевые приказы, украинский военный сможет получить год отпуска.Также предусматривается дополнительное начисление баллов за лечение и реабилитацию после ранений и возможность ежемесячной доплаты в размере 50 тыс. грн. (около 91 тыс. руб.) военнослужащим, набравшим 12 баллов, но продолжающим службу.Также Решетилова сообщила о том, что предлагается ввести льготный период прохождения военной службы, предусматривающий применение повышенного коэффициента (×3) ко времени пребывания в зоне боевых действий. Так, 18 месяцев службы в зоне боевых действий при льготном исчислении приравниваются к 4,5 годам военной службы.Достижение такого срока предлагается определить в качестве основания для подачи рапорта об увольнении с военной службы и получения отсрочки от мобилизации сроком на один год.В то же время получается, что год службы на передовой с выполнением боевых приказов равняется полутора годам службы пребывания в зоне боевых действий. Ведь и в первом, и во втором случае можно получить увольнение с отсрочкой от повторной мобилизации на год.При этом обращает на себя внимание то, что 18 месяцев службы в зоне боевых действий дают право подать рапорт об увольнении, но не гарантируют того, что начальство примет соответствующее решение.Сама же Решетилова во время общения с журналистами указала, что право на определённость является одним из базовых прав военнослужащего, а неопределённость относительно того, сколько еще продлится служба и когда человек сможет вернуться к гражданской жизни, деморализует.Также Офис военного омбудсмена озаботился анализом воинских частей на предмет наличия в них военнослужащих, имеющих ограничения по годности к военной службе, и соответствия занимаемых ими должностей состоянию здоровья.Впрочем, пока речь идёт о предложениях. Как заявила Решетилова, эти предложения должны проработать в Минобороны и Генштабе ВСУ, а также в других заинтересованных органов.При этом ВСУ и другие вооружённые формирования испытывают постоянный кадровый голод. В стране ужесточается мобилизация. Притом в армию забирают и негодных к службе. В таких условиях вряд ли военное командование одобрит предоставление годичных отпусков для тех, кто отслужил достаточный срок для получения заветных 12 баллов. Примечательно, что даже при самом низком коэффициенте – 0,2 балла за месяц службы вне боевых действий – 12 баллов набрать вполне реально: для этого достаточно прослужить 5 лет.

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Сергей Зуев

украина, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб, главные новости, дзен украина.ру