https://ukraina.ru/20261129/ya-syta-po-gorlo-novye-podrobnosti-vzbuchki-meloni-zelenskomu-1084809313.html
"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому
"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому - 29.11.2026 Украина.ру
"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому
Ярость премьер-министр Италии Джорджи Мелони после операции ВСУ против российских судов в ливийском порту Бенгази, судя по публикации крупнейшей итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, была запредельной. Во время телефонного разговора с Зеленским она заявила, что действия Киева ставят под угрозу итальянские интересы
2026-11-29T11:02
2026-11-29T11:02
2026-11-29T11:02
новости
италия
киев
украина
джорджи мелони
владимир зеленский
нато
ес
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1c/1084796526_0:279:1598:1178_1920x0_80_0_0_e97f8b8d4b2dcd5a17c6353b427eae7a.jpg
По информации автора публикации, ещё ожидая разговора с Зеленским, Мелони сказала: "Я на пределе". Министр обороны Италии Гвидо Крозетто доложил ей о результатах переговоров с представителями Франции, Германии, НАТО и Евросоюза. Как сообщили Мелони, "никто ни хрена не знал" о готовящемся нападении.Когда Зеленский связался с итальянским премьером, Мелони дала понять, что её терпение подходит к концу."Я действительно сыта по горло", — заявила она, как утверждают источники Corriere della Sera.Она отметила, что украинские беспилотники в итоге "нанесли удар и по Италии", создав угрозу её интересам в Средиземном море. По словам Мелони, Рим опасается "миграционных атак" и "ответных мер" в отношении итальянских компаний, работающих в регионе, в первую очередь энергетического концерна Eni.Позже глава итальянского правительства публично подчеркнула, что поддержка Киева не означает готовности жертвовать национальными интересами страны."Наша позиция в поддержке Украины остаётся неизменной. Но эта поддержка никогда не может стоять выше защиты национальных интересов Италии", — заявила Мелони.Теперь Рим намерен добиваться от Евросоюза и НАТО усиления защиты южного фланга альянса, чтобы не допустить переноса военного противостояния в Средиземноморье.Ранее мы сообщали, что ситуация вызвала недовольство и внутри самой Италии. Оппозиционные силы усилили критику военной помощи Киеву, а в правящей коалиции обострились разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины. Подробнее – в материале Мелони отчиталa Зеленского за самодеятельность у берегов Ливии в дзен-канале Украина.ру.
италия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1c/1084796526_0:129:1598:1328_1920x0_80_0_0_a5a26c57607caa656a6c958bfb766f69.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, киев, украина, джорджи мелони, владимир зеленский, нато, ес, вооруженные силы украины
Новости, Италия, Киев, Украина, Джорджи Мелони, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины
"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому
Ярость премьер-министр Италии Джорджи Мелони после операции ВСУ против российских судов в ливийском порту Бенгази, судя по публикации крупнейшей итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, была запредельной. Во время телефонного разговора с Зеленским она заявила, что действия Киева ставят под угрозу итальянские интересы
По информации автора публикации, ещё ожидая разговора с Зеленским, Мелони сказала: "Я на пределе". Министр обороны Италии Гвидо Крозетто доложил ей о результатах переговоров с представителями Франции, Германии, НАТО и Евросоюза. Как сообщили Мелони, "никто ни хрена не знал" о готовящемся нападении.
Когда Зеленский связался с итальянским премьером, Мелони дала понять, что её терпение подходит к концу.
"Я действительно сыта по горло", — заявила она, как утверждают источники Corriere della Sera.
Она отметила, что украинские беспилотники в итоге "нанесли удар и по Италии", создав угрозу её интересам в Средиземном море. По словам Мелони, Рим опасается "миграционных атак" и "ответных мер" в отношении итальянских компаний, работающих в регионе, в первую очередь энергетического концерна Eni.
Позже глава итальянского правительства публично подчеркнула, что поддержка Киева не означает готовности жертвовать национальными интересами страны.
"Наша позиция в поддержке Украины остаётся неизменной. Но эта поддержка никогда не может стоять выше защиты национальных интересов Италии", — заявила Мелони.
Теперь Рим намерен добиваться от Евросоюза и НАТО усиления защиты южного фланга альянса, чтобы не допустить переноса военного противостояния в Средиземноморье.
Ранее мы сообщали, что ситуация вызвала недовольство и внутри самой Италии. Оппозиционные силы усилили критику военной помощи Киеву, а в правящей коалиции обострились разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины. Подробнее – в материале Мелони отчиталa Зеленского за самодеятельность у берегов Ливии
в дзен-канале Украина.ру.