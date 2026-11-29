https://ukraina.ru/20261129/ya-syta-po-gorlo-novye-podrobnosti-vzbuchki-meloni-zelenskomu-1084809313.html

"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому

"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому - 29.11.2026 Украина.ру

"Я сыта по горло": новые подробности взбучки Мелони Зеленскому

Ярость премьер-министр Италии Джорджи Мелони после операции ВСУ против российских судов в ливийском порту Бенгази, судя по публикации крупнейшей итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, была запредельной. Во время телефонного разговора с Зеленским она заявила, что действия Киева ставят под угрозу итальянские интересы

2026-11-29T11:02

2026-11-29T11:02

2026-11-29T11:02

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По информации автора публикации, ещё ожидая разговора с Зеленским, Мелони сказала: "Я на пределе". Министр обороны Италии Гвидо Крозетто доложил ей о результатах переговоров с представителями Франции, Германии, НАТО и Евросоюза. Как сообщили Мелони, "никто ни хрена не знал" о готовящемся нападении.Когда Зеленский связался с итальянским премьером, Мелони дала понять, что её терпение подходит к концу."Я действительно сыта по горло", — заявила она, как утверждают источники Corriere della Sera.Она отметила, что украинские беспилотники в итоге "нанесли удар и по Италии", создав угрозу её интересам в Средиземном море. По словам Мелони, Рим опасается "миграционных атак" и "ответных мер" в отношении итальянских компаний, работающих в регионе, в первую очередь энергетического концерна Eni.Позже глава итальянского правительства публично подчеркнула, что поддержка Киева не означает готовности жертвовать национальными интересами страны."Наша позиция в поддержке Украины остаётся неизменной. Но эта поддержка никогда не может стоять выше защиты национальных интересов Италии", — заявила Мелони.Теперь Рим намерен добиваться от Евросоюза и НАТО усиления защиты южного фланга альянса, чтобы не допустить переноса военного противостояния в Средиземноморье.Ранее мы сообщали, что ситуация вызвала недовольство и внутри самой Италии. Оппозиционные силы усилили критику военной помощи Киеву, а в правящей коалиции обострились разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины. Подробнее – в материале Мелони отчиталa Зеленского за самодеятельность у берегов Ливии в дзен-канале Украина.ру.

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новости, италия, киев, украина, джорджи мелони, владимир зеленский, нато, ес, вооруженные силы украины