https://ukraina.ru/20250527/skolko-stoit-podzhog-konsulstva-rf-sud-frantsii-otvetil-na-etot-vopros-1063431243.html

Сколько стоит поджог консульства РФ? Суд Франции ответил на этот вопрос

Сколько стоит поджог консульства РФ? Суд Франции ответил на этот вопрос - 27.05.2025 Украина.ру

Сколько стоит поджог консульства РФ? Суд Франции ответил на этот вопрос

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса пересмотрел наказание одному из двух французских ученых, атаковавших в феврале российское консульство в Марселе бутылками с жидким азотом. Об этом сообщило французское издание Agence France-Presse (AFP)

2025-05-27T12:23

2025-05-27T12:23

2025-05-27T12:23

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Агентство уточнило, что один из злоумышленников - 48-летний физик Василе Хересану - в итоге получил условный срок вместо восьми месяцев домашнего ареста с электронным браслетом, к которому он был приговорен ранее. Его вина в незаконном изготовлении взрывного устройства была подтверждена, а вот по обвинению в попытке порчи имущества физика оправдали. Российское консульство, участвовавшее в процессе как гражданский истец, осталось без компенсации. Однако и такого результата защитнику Хересану Жан-Иву Эберу оказалось мало.Апелляцию подал только Хересану, его подельник и коллега по Междисциплинарному центру нанонаук Марселя, входящему в крупнейший французский Национальный центр научных исследований (CNRS) Жорж Ситжа обжаловать приговор не захотел. По словам адвоката, "этот эпизод был тяжелым испытанием для семьи [его подзащитного], и он не хочет заставлять их переживать это снова", однако это решение "не означает, что он принимает предъявленные ему обвинения".Примечательно и то, что производство "без разрешения взрывчатых или зажигательных устройств или веществ" во Франции предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро. За порчу чужого имущества дают 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.В конце февраля неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства во французском Марселе три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.Вечером местная полиция задержала двух французских ученых во время их участия в манифестации в поддержку Киева. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота. Результат - в конце февраля оба ученых были приговорены к восьми месяцам тюрьмы. Однако этот срок сразу же заменен на судебный контроль под электронным браслетом.Еще одно немаловажное обстоятельство дела - российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.

https://ukraina.ru/20250226/1061362095.html

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