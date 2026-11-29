Атака на поезд в Брянской области и автомобиль в Белгородской: один человек погиб
16:11 29.11.2026 (обновлено: 16:12 29.11.2026)
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский поезд в Брянской области. В Белгородском регионе в результате ударов по гражданскому транспорту погиб человек, ещё один местный житель получил ранения
В Брянской области под удар попал состав "Москва — Климово", находившийся на стоянке в Новозыбкове.
"Украинские террористы направили беспилотник на пассажирский поезд "Москва - Климово". К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Также, по информации главы региона, в посёлке Белевица Погарского района из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал 57-летний мужчина. С осколочными ранениями он доставлен в больницу.
"Украинские террористы направили беспилотник на пассажирский поезд "Москва - Климово". К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Также, по информации главы региона, в посёлке Белевица Погарского района из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал 57-летний мужчина. С осколочными ранениями он доставлен в больницу.
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль в селе Весёлая Лопань. В результате удара один мужчина погиб, ещё один получил ранения.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки атакам подверглись пять муниципалитетов региона, зафиксированы повреждения гражданских объектов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 20 российскими регионами. Подробнее – в материале Егора Леева Зеленский хочет тайны, больше тысячи БПЛА. Хроника событий на утро 29 ноября в дзен-канале Украина.ру.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 20 российскими регионами. Подробнее – в материале Егора Леева Зеленский хочет тайны, больше тысячи БПЛА. Хроника событий на утро 29 ноября в дзен-канале Украина.ру.
Подписывайся на