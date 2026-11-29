https://ukraina.ru/20261129/ataka-na-poezd-v-bryanskoy-oblasti-i-avtomobil-v-belgorodskoy-odin-chelovek-pogib-1084812542.html

Атака на поезд в Брянской области и автомобиль в Белгородской: один человек погиб

Атака на поезд в Брянской области и автомобиль в Белгородской: один человек погиб - 29.11.2026 Украина.ру

Атака на поезд в Брянской области и автомобиль в Белгородской: один человек погиб

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский поезд в Брянской области. В Белгородском регионе в результате ударов по гражданскому транспорту погиб человек, ещё один местный житель получил ранения

2026-11-29T16:11

2026-11-29T16:11

2026-11-29T16:12

новости

сво

брянская область

новозыбков

белгородская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f80f27383c65d4272e775387071e86.jpg

В Брянской области под удар попал состав "Москва — Климово", находившийся на стоянке в Новозыбкове. "Украинские террористы направили беспилотник на пассажирский поезд "Москва - Климово". К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил губернатор Егор Ковальчук.Также, по информации главы региона, в посёлке Белевица Погарского района из-за взрыва дрона-камикадзе пострадал 57-летний мужчина. С осколочными ранениями он доставлен в больницу.В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль в селе Весёлая Лопань. В результате удара один мужчина погиб, ещё один получил ранения.По данным регионального оперативного штаба, за сутки атакам подверглись пять муниципалитетов региона, зафиксированы повреждения гражданских объектов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 20 российскими регионами. Подробнее – в материале Егора Леева Зеленский хочет тайны, больше тысячи БПЛА. Хроника событий на утро 29 ноября в дзен-канале Украина.ру.

брянская область

новозыбков

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, брянская область, новозыбков, белгородская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины