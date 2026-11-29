https://ukraina.ru/20261129/ierey-oleg-prizhanovskiy-soldata-na-voyne-gospod-vsegda-uslyshit-1084777740.html

Иерей Олег Прижановский: Солдата на войне Господь всегда услышит

Иерей Олег Прижановский: Солдата на войне Господь всегда услышит - 29.11.2026 Украина.ру

Иерей Олег Прижановский: Солдата на войне Господь всегда услышит

О своём пути на фронт, работе с верующими бойцами, а также о том, являются ли войны наказанием за отступление от веры, в интервью "Украина.ру" рассказал помощник командира 268-го гвардейского самоходного артиллерийского Познанского полка группировки войск "Центр" по работе с верующими, иерей Олег Прижановский

2026-11-29T11:33

2026-11-29T11:33

2026-11-29T11:33

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украина.ру

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— Как вы оказались в зоне проведения спецоперации?— Священником я стал с 2006 года. В этом году моему священству исполняется ровно двадцать лет. Последние пятнадцать из них я служил возле нашей воинской части.Когда все это началось в 2014 году, мы все начали за это болеть. Сперва брат мой родной не усидел. "Я не могу остаться в стороне. Моих друзей там очень много", — сказал и уехал сюда. Потом ранение получил, контузию. Уволился. Затем сестра моя пожелала стать военнослужащей в рядах нашей армии.Было желание, когда все это началось, каким-то образом поучаствовать, как-то помочь. А когда уже большая война началась, стал думать об этом как-то посерьёзнее. Архиерей не сразу как-то отпустил. Там, дескать, "птички" летают, не доедешь. А на кого, мол, восьмерых детей оставишь?Как отпустила матушка? С женой переговорили, я проявил твёрдость. Ну, надо, отпускай. Что ж теперь? Не удержать. "Давай", — говорит. И, собственно, получилось так, что поступил запрос от 268-го полка. Так я оказался здесь.— Давно ли?— Получается, что уже год и десять месяцев.— Какими были первые впечатления?— Легенький шок. "Куда я попал?" — думалось. Но это связано с тем, что срочную я не служил. Не взяли меня. И в этом плане, конечно, здесь мне было немножко не по себе. Война же идет. Ждешь, где, откуда, что-то… Пришлось как-то заняться собой. Для чего я вообще сюда приехал? И здорово в этом помог мой духовник, протоиерей Григорий Григорьев. В свое время он был главным психоневрологом Тихоокеанского флота. Спросил у него, на что обратить внимание в работе с верующими военнослужащими. Он говорит: причащай всех, это важно. И, собственно, я уделяю этому серьёзное внимание, стараюсь военнослужащих наших всех причастить, чтобы человек обязательно стал участником великого таинства.И вот я обратил внимание, что это действительно важно. У людей, которые причащаются, даже взгляд меняется. Был у меня один боец, который подошел и сказал, что жизнь его после причастия изменилась кардинально. Он женился, у них с женой ребеночек появился. "А до этого я раздолбаем был", — сказал он. Теперь, мол, уважаемым человеком стал среди военнослужащих.В связи с этим родился целый девиз в полку: "Минимум — раз в неделю, а лучше каждый день!" А молитва "Отче наш" о каком хлебе нам говорит? О причастном. Христиане до седьмого века причащались практически каждый день.Не устаю повторять, что в день причастия враг ничего не может поделать с человеком вообще. Просто не приближается к нему. Это тоже важно.— Военнослужащие — это очень непростые прихожане. Люди устают, испытывают серьёзнейший стресс, ежедневно сталкиваются с тем, что гражданскому и не снилось. Трудно было наладить контакт?— Не только военнослужащие. Мужчины в целом. Их не больно разговоришь. Особенно здесь. Мы ведь уходим все в эмоциональную заглушку. Сложно, конечно.Главное — быть рядом с ними. Вот сегодня мы встретились. Он посмотрит, помолчит, послушает. Это хорошая тактика. Прежде чем довериться, человека нужно изучить. В мужском обществе это и происходит.В какой-то момент человек присмотрится и примет решение. Бывает, что не сразу решается подойти, но со временем как-то всё равно обратится. Я в одно из подразделений приехал, провели мероприятия и дальше по задачам.Выхожу, а навстречу парень идет. Говорит, что плохая ситуация у него с сыном на гражданке. Попал в аварию. "Мне тяжело", — говорит. Понятно, что тяжело. Человек здесь, а там у него сын погиб. Катастрофа. Есть у меня список всех военнослужащих, и я стараюсь за каждого молиться. Записал его и сына его погибшего. Постояли, побеседовали с ним. Это важно — не оставлять человека наедине с проблемой.Постоянно ребятам говорю, что если кто из бойцов помрачнел вдруг, то нужно поддержать, выяснить, что с ним. Порой достаточно разговора, чтобы мрак ушел из головы.— С какими проблемами обычно ребята обращаются?— По-разному бывает. Помолиться. Не всегда военнослужащий может присутствовать дома. Если там какие-то сложности, то просят помолиться, чтобы разрешилось.Говорю им, что здесь они творят подвиг, благодаря которому имеют дерзновение просить. Господь обязательно услышит и поможет, если у родственников беда. У них очень важная задача — защита рубежей, защита государственных интересов, защита семей. Господь управит.Почему я об этом говорю? Примерно в восемнадцатом веке умирает священник скоропостижно, а на похоронах встает. "Меня Господь обратно послал, чтобы подготовиться", — говорит. Кардинально меняется после клинической смерти и готовится, зная, когда придется уйти. Долги раздал, у всех, кого обидел, прощения попросил. Подходит время его преставления, а жена и спрашивает: "Ты на кого меня и детей оставляешь?" Он и отвечает: "А тебе Господь просил передать, что он лучше меня управит и тебя, и детей наших".Я не говорю о том, что отец детям не нужен. Можно же эту ситуацию по-всякому перевернуть. Я о том, что когда лично я не могу физически быть там, то остается положиться на Бога и довериться ему. Особенно здесь.Три места есть, где Господь наверняка слышит с полуслова. Это война, само собой, больница и тюрьма. Такие пограничные места, где Господь всегда отвечает. Моя практика свидетельствует о том, что это так.Случай был, когда я только пришел. Боец один запереживал, что не отпускают его в отпуск. "Давай молиться! Ты и я. Нас уже двое будет", — говорю ему. И дали отпуск через некоторое время. А он опять смурной. "В чем дело?" — спрашиваю. "Медалей нет, а у меня дочка. Как я ей в глаза смотреть буду, если прослужил столько, а медалей нет?" — говорит. Ну и по тому же принципу: молимся. И через некоторое время… какой-то праздник был. Вызывают, вручают медаль, поздравляют. И в отпуск ушел, и с медалью.— Священники, отправляясь в зону проведения спецоперации, начальную военную подготовку проходят?— Мне разрешили не проходить. Я, мол, всё и так знаю (смеется). А вообще сейчас есть требование, чтобы священник знал азы. Хотя бы элементарно жгут наложить, если вдруг какая-то заварушка случится. Здесь у нас обязательно проводятся занятия по тактической медицине, чтобы в случае чего иметь возможность помочь себе и другим.— А как у священников с отпусками? Все же восемь детей у вас.— А чего меня выделять? По-разному бывает. Есть необходимость — пожалуйста. Но я пришел трудиться, и я тружусь.— А с семьей как общаетесь?— Вообще связь, слава Богу, есть. Редко, конечно, это бывает. Хотелось бы чаще, наверное. Но так уж сложилось. Пока так. Я им говорю: нужно потерпеть.— В армии у нас служат люди разных вероисповеданий. Представители других конфессий подходят за советом или моральной поддержкой?— Да. И это нормально. Мы стараемся выстраивать работу таким образом, чтобы концентрироваться на том, что нас объединяет, а не разделяет. Мы прекрасно общаемся с братьями нашими мусульманами. У нас при группировке войск "Центр" есть и имамы-контрактники, и имамы-добровольцы, у нас налажена совместная работа.— Давно заметил, что в миру священники более требовательны к прихожанам, а на войне как-то наоборот. Что думаете об этом?— Абсолютно нормально к этому отношусь. В православии есть два пути, и оба правильные. Сейчас начну греческими словами говорить (улыбается). Есть путь акривии, а есть путь икономии. Путь акривии — это путь строгого исполнения всех правил, от точки и до точки. Он преимущественно монашествующим присущ. Строгость во всем. И это правильный путь.Путь икономии — это путь послабления, путь милости, путь снисхождения, путь любви. И это тоже правильный путь. Человек же сам выбирает, каким путем ему лучше идти. Какой для него удобнее. Одним пойдешь — дойдешь до цели, вторым пойдешь — дойдешь до цели.Я скорее приверженец пути икономии. Ну… сложное время. Зачастую на гражданке даже в храм прийти в воскресный день — это уже целый подвиг для человека. Когда шесть дней трудишься, а в единственный выходной нужно все по дому сделать, с детьми провести время. Трудно от человека современного требовать слишком многого.Пришёл — молодец. Это тоже важно. Ибо человек может собираться-собираться и на третий, на четвертый раз прийти. И слава Богу!— Часто слышу в последнее время, что война людям послана за грехи. Не кажется ли вам нечестным перекладывать на Бога войну как следствие решений сотен политиков, бизнесменов и других заинтересованных лиц?— Мне очень понравилось то, что святитель Николай Сербский пишет о войне и о духовных причинах. Он говорит о возникновении любой войны как о результате отхода людей от Бога. Ну вот, к примеру, ночь, костер, а в темноте волки и комары. Если ушел ты от костра, то волки и комары начинают кусаться. Но ты можешь вернуться к костру, и никто тебя больше не тронет.Зачастую ведь не Господь уходит или как-то наказывает. Это человек уходит от костра. Вот задача по денацификации… Если посмотреть, то смело же можно назвать эту их идеологию сатанинской*. Почему? Идея превосходства одной нации над кем-то. Такая их зацикленность на себе. Если вспомнить, то Сатана ведь замкнулся на себе, преисполнившись колоссальной какой-то гордыни. И пал. Или нетрадиционные ценности, которые нам постоянно навязываются.Поэтому хочешь приблизиться к костру — пожалуйста. Он же горит. Подойди, погрейся. Мы ведь православные. Это часть каждого из нас. Стремясь оторваться от этого, ты уходишь от костра. Кто ж тебе виноват? В жизни так бывает, что мы увлекаемся, идем за блуждающими огоньками и попадаем в болото. Мой духовник говорит: один шаг вперед — и если понял, что не туда, то семь скоростей назад! Никто ведь не запрещает. Сходи на болото. Только недолго ходи, чтобы пиявки не съели. А потом семь скоростей назад.*Запренщённое в РФ движение

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Игорь Гомольский https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1083994485_0:0:400:400_100x100_80_0_0_432fb75d74f903d04479403ad1285cc2.jpg

интервью, украина.ру, сво, священник, россия