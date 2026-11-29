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Зеленский хочет тайны, больше тысячи БПЛА. Хроника событий на утро 29 ноября

Зеленский хочет тайны, больше тысячи БПЛА. Хроника событий на утро 29 ноября - 29.11.2026 Украина.ру

Зеленский хочет тайны, больше тысячи БПЛА. Хроника событий на утро 29 ноября

Владимир Зеленский запретил СМИ освещать повреждения критической инфраструктуры. В Минобороны России рассказали об отражении украинских налётов

2026-11-29T10:00

2026-11-29T10:00

2026-11-29T10:08

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Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете освещать в СМИ повреждения критической инфраструктуры."Принять безотлагательные меры по запрещению освещения в средствах массовой информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры, а также этапы и состояние строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения", — гласило решение СНБО.До этого Зеленский также подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о круговой обороне городов.Решение Зеленского перекликается с инициативой российских сенаторов, которые 26 ноября внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное распространение информации о последствиях атак по объектам в России. Согласно документу, в УК РФ предлагается ввести новую статью — 208.5.Первая её часть — с максимальным сроком в три года лишения свободы — будет применяться в отношении тех, у кого уже есть административное наказание за аналогичный проступок. А вот вторую часть будут применять ко всем, но в случае тяжёлых последствий, например, смерти по неосторожности, вреда здоровью или имуществу, массовых нарушений общественного порядка. Максимальное наказание по этой части составит до пяти лет лишения свободы.Основанием для наказания может стать распространение информации о последствиях применения противником беспилотников и ракет; о местах размещения военной техники и хранения оружия; о последствиях терактов, диверсий, покушений на государственных и общественных деятелей.Как указали инициаторы законопроекта, он "подготовлен в целях усиления мер защиты информации, несанкционированное распространение которой может подвергнуть угрозе обороноспособность государства, безопасность населения страны, социально значимых, стратегически важных и военных объектов".В то же время, если законопроект российских сенаторов касается лишь незаконного распространения информации, то решение украинского СНБО фактически запрещает любым СМИ публиковать какую бы то ни было информацию, в т.ч. и официальную, о прилётах.На Украине уже усмотрели в этом желание властей скрыть неподготовленность к атакам. Так, служащий в ВСУ журналист Юрий Бутусов указал, что запрет последовал потому, что объекты оказались не защищены перед атаками, а средства на защиту разворовали."Защитить подстанции денег не хватило. А чтобы об этом молчали — хватило одного указа", — указал Бутусов.По его словам, из 900 миллионов гривен, выделенных на защиту энергетики в Киевской области, 800 миллионов разворовали.Примечательно, что изначально комментарий Бутусова появился в украинских СМИ, например, в телеграм-канале издания "Страна", однако позднее был удалён.С чем это связано, пока неизвестно.Тем временем на Украине всё чаще поднимают вопрос о том, что ряд военных объектов размещают в жилой застройке. Так, 25 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" рассказал об одном из таких объектов."Знаете, что называется у офисных и украинских силовиков самым защищенным объектом? Не наличие кругом ПВО, а запрятанный объект в густонаселенном гражданском секторе, окруженный повсюду высотками. Это называют бесплатными фортификациями. Тем более всегда можно пиариться на крови мирных, если прилетит в жилой дом. Вот почему так часто прятали боеприпасы в жилой застройке. Так вот, одним из таких объектов считался пораженный сегодня в Одессе специализированный центр СБУ и Нацгвардии, который уютно спрятали между высотным ЖК", — указывалось в публикации.Авторы канала обратили внимание на то, что в здание прилетел БПЛА, хотя ранее в такие здания прилетали ракеты. Однако дефицит ПВО у Украины, а также развитие реактивных высокоточных дронов сделали такие объекты уязвимыми.Массированная атакаУтром Министерство обороны России рассказало об отражении атак украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Республики Крым", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера 28 ноября на подлёте к российской столице сбили 105 беспилотников."С 17:00 28 ноября по 07:00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА", — написал он на платформе "Макс".Собянин уточнил, что силы ПВО нейтрализовали большую их часть на дальних подступах.В аэропортах Шереметьево и Внуково временно действовали ограничения.О том, что происходит в зоне проведения СВО — в статье Александра Чаленко "Огонь и взрывы на белом": как выпавший снег меняет поле боя в СВО".

https://ukraina.ru/20261128/dvulichnyy-zlobnyy-litsemer-zelenskiy-otkazyvaetsya-ot-lyubykh-peregovorov-i-razoryaet-evropu-1084799599.html

https://ukraina.ru/20261128/zhit-nevozmozhno-iz-kieva-begut-i-bogatye-i-bednye-1084759936.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, сергей собянин, снбо, госдума, вооруженные силы украины, юрий бутусов, россия, украина, киевская область