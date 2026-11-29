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Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели
Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели - 29.11.2026 Украина.ру
Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели
Отопление в Киеве может исчезнуть уже через несколько недель. Такие прогнозы озвучил глава Деснянской районной государственной администрации Александр Бахматов
2026-11-29T13:02
2026-11-29T13:02
2026-11-29T13:02
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По его словам, для срыва отопительного сезона могут оказаться достаточными всего два удара баллистическими ракетами. Чиновник предположил, что коммунальная инфраструктура столицы может не выдержать новых атак."Я вас поздравляю с началом кратчайшего отопительного сезона за всю историю человечества. Потому что ровно через две-три недели прилетит две баллистики — и отопительный сезон закончится", — заявил Бахматов.Ранее чиновник предупреждал о возможных перебоях с водоснабжением. По его прогнозу, в наиболее благоприятном сценарии зимой воду будут давать на три часа, после чего отключать на восемь.Подобные опасения высказывали также и представители коммунальной отрасли. Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь допускал, что при продолжительных отключениях электричества подача воды может сократиться до нескольких часов в сутки.В то же время в "Киевводоканале" считают такой способ организации водоснабжения технически неприемлемым. Регулярное опустошение и повторное заполнение труб может вызывать гидравлические удары, повреждения сетей и аварии.В Киевской городской государственной администрации, в свою очередь, заявляют, что водоканал относится к объектам критической инфраструктуры. В городе готовят резервные источники электропитания, бюветы, скважины и другие альтернативные способы обеспечения жителей водой.Тем временем Зеленскому некогда бывать в этом городе, где люди ездят по мостам на самокатах и собираются ходить в туалет в уличных домиках. Как подсчитал бывший депутат Рады Владимир Олейник, глава режима был в Киеве с июля по ноябрь этого года не больше 20 дней. Подробнее — в материале Елены Мурзиной Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье в дзен-канале Украина.ру.
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новости, киев, украина, владимир олейник, елена мурзина, рада, владимир зеленский
Новости, Киев, Украина, Владимир Олейник, Елена Мурзина, Рада, Владимир Зеленский
Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели
Отопление в Киеве может исчезнуть уже через несколько недель. Такие прогнозы озвучил глава Деснянской районной государственной администрации Александр Бахматов
По его словам, для срыва отопительного сезона могут оказаться достаточными всего два удара баллистическими ракетами. Чиновник предположил, что коммунальная инфраструктура столицы может не выдержать новых атак.
"Я вас поздравляю с началом кратчайшего отопительного сезона за всю историю человечества. Потому что ровно через две-три недели прилетит две баллистики — и отопительный сезон закончится", — заявил Бахматов.
Ранее чиновник предупреждал о возможных перебоях с водоснабжением. По его прогнозу, в наиболее благоприятном сценарии зимой воду будут давать на три часа, после чего отключать на восемь.
Подобные опасения высказывали также и представители коммунальной отрасли. Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь допускал, что при продолжительных отключениях электричества подача воды может сократиться до нескольких часов в сутки.
В то же время в "Киевводоканале" считают такой способ организации водоснабжения технически неприемлемым. Регулярное опустошение и повторное заполнение труб может вызывать гидравлические удары, повреждения сетей и аварии.
В Киевской городской государственной администрации, в свою очередь, заявляют, что водоканал относится к объектам критической инфраструктуры. В городе готовят резервные источники электропитания, бюветы, скважины и другие альтернативные способы обеспечения жителей водой.
Тем временем Зеленскому некогда бывать в этом городе, где люди ездят по мостам на самокатах и собираются ходить в туалет в уличных домиках. Как подсчитал бывший депутат Рады Владимир Олейник, глава режима был в Киеве с июля по ноябрь этого года не больше 20 дней. Подробнее — в материале Елены Мурзиной Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье
в дзен-канале Украина.ру.