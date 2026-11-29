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Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели

Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели - 29.11.2026 Украина.ру

Отопление с обратным отсчётом: в Киеве ждут конца сезона через три недели

Отопление в Киеве может исчезнуть уже через несколько недель. Такие прогнозы озвучил глава Деснянской районной государственной администрации Александр Бахматов

2026-11-29T13:02

2026-11-29T13:02

2026-11-29T13:02

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По его словам, для срыва отопительного сезона могут оказаться достаточными всего два удара баллистическими ракетами. Чиновник предположил, что коммунальная инфраструктура столицы может не выдержать новых атак."Я вас поздравляю с началом кратчайшего отопительного сезона за всю историю человечества. Потому что ровно через две-три недели прилетит две баллистики — и отопительный сезон закончится", — заявил Бахматов.Ранее чиновник предупреждал о возможных перебоях с водоснабжением. По его прогнозу, в наиболее благоприятном сценарии зимой воду будут давать на три часа, после чего отключать на восемь.Подобные опасения высказывали также и представители коммунальной отрасли. Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь допускал, что при продолжительных отключениях электричества подача воды может сократиться до нескольких часов в сутки.В то же время в "Киевводоканале" считают такой способ организации водоснабжения технически неприемлемым. Регулярное опустошение и повторное заполнение труб может вызывать гидравлические удары, повреждения сетей и аварии.В Киевской городской государственной администрации, в свою очередь, заявляют, что водоканал относится к объектам критической инфраструктуры. В городе готовят резервные источники электропитания, бюветы, скважины и другие альтернативные способы обеспечения жителей водой.Тем временем Зеленскому некогда бывать в этом городе, где люди ездят по мостам на самокатах и собираются ходить в туалет в уличных домиках. Как подсчитал бывший депутат Рады Владимир Олейник, глава режима был в Киеве с июля по ноябрь этого года не больше 20 дней. Подробнее — в материале Елены Мурзиной Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье в дзен-канале Украина.ру.

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