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Мобилизованная украинская учительница победила государство в суде

Мобилизованная украинская учительница победила государство в суде - 29.11.2026 Украина.ру

Мобилизованная украинская учительница победила государство в суде

Украинскую учительницу мобилизовали и перестали платить зарплату в школе. Женщина пошла в суд и выиграла крупную компенсацию

2026-11-29T14:34

2026-11-29T14:34

2026-11-29T14:34

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Шосткинский городской районный суд Сумской области обязал городское управление образования выплатить мобилизованной учительнице начальных классов более 206 тыс. грн (около 376 тыс. руб.). Из этой суммы 202 480,70 грн (около 370 тыс. руб.) – средний заработок за время военной службы, еще 4 тыс. грн (около 7,3 тыс. руб.) – компенсация морального вреда. Суд установил, что на момент призыва женщины закон "Об образовании" ещё гарантировал педагогам сохранение среднего заработка по месту работы.Решение суда вступило в законную силу 27 января 2026 года, но лишь спустя десять месяцев – 23 ноября – появилось в открытом доступе.Как следует из судебных документов, украинка работала учительницей начальных классов в Богдановском учебно-воспитательном комплексе Шосткинского городского совета. В том же учреждении она по совместительству выполняла обязанности практического психолога. Но 12 сентября 2022 года ее призвали на военную службу из резерва Вооружённых сил Украины.В июне 2024-го учительница обратилась в городское управление образования с просьбой выплатить ей средний заработок по основному месту работы. В следующем месяце ей отказали, сославшись на Кодекс законов о труде. При этом с 19 июля 2022 года кодекс предусматривал, что за призванными работниками сохраняются место работы и должность. Однако к тому времени гарантию сохранения среднего заработка из этой статьи исключили.В ноябре 2024 года учительница подала иск. Она требовала взыскать 202 480,70 грн (около 370 тыс. руб.) среднего заработка, а также 20 тыс. грн (36,5 тыс. руб.) морального вреда. Учительница предоставила справку, которая гласила, что средний её заработок составлял 604,42 грн (около 1,1 тыс. руб.).В итоге суд постановил, что после июльских изменений в Кодекс законов о труде для педагогических и научно-педагогических работников продолжала действовать отдельная гарантия. Часть вторая статьи 57 закона "Об образовании" предусматривала сохранение среднего заработка, в частности педагогам, призванным на военную службу из числа резервистов в особый период.Суд также сослался на позицию Верховного суда Украины по аналогичному делу, в котором указывалось, что к педагогам применяется именно специальная норма закона "Об образовании". И принятые в июле 2022 года изменения в Кодекс законов о труде эту гарантию не отменили.Лишь с 24 декабря 2023 года эта гарантия была исключена из закона "Об образовании". Однако на момент мобилизации украинки норма всё же действовала. Таким образом, суд признал, что управление образования противоправно не начислило и не выплатило ей средний заработок, и присудил заявленную украинкой сумму.А вот что касается морального ущерба, то украинке присудили лишь одну пятую из того, что она просила. Кроме того, суд обязал управление образования уплатить 1 453,44 грн (около 2 654 руб.) в госбюджет.При этом на Украине всё громче раздаются голоса, требующие мобилизации женщин. Пока же женщин, за исключением обладательниц ряда специальностей, в первую очередь медицинских, не мобилизуют.

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Сергей Зуев

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