https://ukraina.ru/20261129/bitva-za-kiev-zelenskiy-i-zapad-prevraschayut-zhiteley-stolitsy-v-zhivoy-schit-1084808780.html

Битва за Киев: Зеленский и Запад превращают жителей столицы в живой щит

Битва за Киев: Зеленский и Запад превращают жителей столицы в живой щит - 29.11.2026 Украина.ру

Битва за Киев: Зеленский и Запад превращают жителей столицы в живой щит

Владимир Зеленский намерен превратить столицу Украины в "фортецю Киев" и защищать ее всеми возможными способами

2026-11-29T10:31

2026-11-29T10:31

2026-11-29T10:31

эксклюзив

киев

украина

владимир зеленский

виталий кличко

борис джонсон

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В этот раз отбрехаться "шашлыками на майские" и призывами не поддаваться панике, как это было в 2022-м, киевскому режиму уже не удастся. Не выйдет и списать закрытие города на советы внешних кураторов. Не так давно даже главный советчик, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил, что никогда не отговаривал Зеленского от эвакуации Киева в 2022 году. Сказано это явно с подоплекой — чтобы украинский лидер не смог впоследствии раскритиковать британскую "страну советов" так, как он размазывает сейчас Вашингтон и Дональда Трампа. Тем не менее Киев будут "закрывать" именно в интересах Лондона, который уже нацелился делить украинские территории. Недаром тот же Джонсон настаивает на введении британских войск на Украину, а принц Гарри заявляет о готовности служить в ВСУ. "Англия претендует на центральную Украину, в том числе Киев. Это обусловлено тем, что Англия пытается занять лидирующие позиции в "коалиции желающих" и стать модератором всего процесса. Сейчас идёт не только делёж территории Украины, но и определяются главенствующие роли. Великобритания и пытается перетянуть на себя всю полноту процесса управления будущими новыми территориями", — объясняет подоплеку советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru. То есть Киев становится не только административным центром, но и важнейшим символическим и политическим активом. Контроль над столицей означает влияние на государственные институты и переговорные процессы. А для самого Зеленского британская поддержка может иметь значение и как гарантия политического будущего. Поэтому одна из задач главы режима сейчас — открыть британцам киевские ворота.В этом контексте совсем по-другому звучат слова Зеленского о том, что Украина должна отстоять свои города и прежде всего Киев, несмотря на удары по критической инфраструктуре и приближение тяжелой зимы. Но вот кто эти "мы" — Зеленский не уточнил. Семьи чиновников, силовиков и политиков давно эвакуированы из столицы. Родня нелегитимного украинского президента давно живет за границей. А недавно его коллеги по сцене всей толпой сбежали из Киева. Елена Кравец, Ирина Сопонару, Назар Заднепровский, Виктория Маремуха, рэперша alyona alyona, юмористка Алина Блажкевич… В общем, крысы шоу-бизнеса побежали с тонущего столичного корабля, хотя еще недавно пафосно клялись зимовать в Киеве. Одновременно в столице закрылось более 20% кафе и ресторанов: кого кормить в городе, из которого уезжают десятки тысяч потенциальных посетителей? "Люди имеют полное право уезжать, если хотят. Это их выбор. Конечно, они свободны в своем решении и могут переезжать в другие города. Это досадно, но мы должны спасать их жизнь", — сказал Зеленский в интервью BBC.Ну и что же собирается делать правительство и киевская власть, чтобы спасти жизни киевлян? А предложить им бесплатно кататься в автобусах на случай значительного ухудшения ситуации с транспортом и логистикой в украинской столице. Понтоны через Днепр и подземные тоннели под рекой уже отошли в мир фантазий, хотя изначально была ясна несостоятельность таких логистических планов. Но, по словам Зеленского, волноваться не надо: в Киеве люди смогут бесплатно пользоваться автобусами, если остальной транспорт остановится. Мол, правительство и городские власти разрабатывают соответствующую систему. Вот только знает ли о таких разработках киевский градоначальник? "Автобусов, если говорить честно, у Киева хватает. Водителей нет! Может, их, как и электриков, поймает полиция?" — отреагировал на обещания Зеленского мэр Киева Виталий Кличко. Более того, столичный руководитель заявил, что Киев не сможет обеспечить бесплатный проезд горожанам без компенсации от правительства, а это, между прочим, 20 млрд гривен.Но вряд ли Кабмин отстегнет Кличко такую сумму: пока правительство выделило 495,8 млн гривен на закупку мобильных укрытий для пунктов пропуска на границах Украины. Премьер Сергей Корецкий считает, что в первую очередь надо обеспечивать безопасность не остающихся киевлян-смертников, а бегущих в Европу мигрантов. "Россия систематически атакует пограничную инфраструктуру, через которую ежедневно перемещаются люди и транспорт. Важно, чтобы во время атаки могли укрыться и те, кто пересекает границу, и работники таможни", — расставил приоритеты глава правительства. Опять же, европейские кредиты сами себя не распилят. Тем более, что Европейский инвестиционный банк недавно предоставил Украине 60 млн евро кредитных средств как раз на модернизацию пунктов пропуска на западной границе — со странами ЕС и Молдавией.В общем, мэру Киева придется выкручиваться самому. Пока он пообещал лишь открытие в городе 1500 пунктов обогрева (там есть места для 194 тысяч человек) и 101 опорного "пункта несокрушимости" (места для 41 тысячи человек). Опорные пункты рассчитаны на длительные отключения света, тепла и воды: там есть генераторы, автономное отопление, интернет, вода, продукты и доступная среда. Сейчас обустроено более 5370 спальных мест, при необходимости их добавят. Вот только проблема в том, что в украинской столице проживает более 3,3 млн жителей. Получается, что одновременно воспользоваться пунктами смогут около 6% населения Киева. Да и то не факт. Киевляне опасаются посещать пункты "незламности" — ведь там регулярно дежурят сотрудники ТЦК и полиция. Поэтому обогрев и тарелка горячего супа могут обернуться отправкой на фронт прямо из теплой палатки. Опять-таки, ближайший пункт спасения можно найти в приложениях "Киев Цифровой" и "Дія". Но как это сделать без света и интернета? Похоже, что кризисная ситуация в городе становится еще и инструментом политического противостояния. Зеленский публично обещает защитить столицу, но значительная часть практической ответственности за ее функционирование ложится на городскую администрацию и Кличко. Эта война между президентом и градоначальником продолжается весь последний год: Зеленский видит в Кличко потенциального политического оппонента, тем более, что в последнее время градоначальник крепко задружился с националистами и "Азовом"*. Например, присвоил звание почетного киевлянина основателю данного воинского образования Андрею Билецкому**. Представьте, как чувствует себя в этой ситуации рядовой житель столицы? Ему надо и от ракет уворачиваться, и уличный туалет копать во дворе, и самостоятельно решать проблемы с теплом в доме. Причем за собственные средства. Как сообщил бывший министр ТЭК и депутат Рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, в этом сезоне население Украины рекордными темпами закупало инверторы и аккумуляторы из-за границы. Спрос только на инверторы вырос в 6,5 раза. В октябре количество заказанных из-за границы товаров для энергонезависимости почти втрое превысило июльский показатель. Кроме роста заказов на инверторы и зарядные станции, удерживается спрос на павербанки, портативные зарядные устройства и аккумуляторы, их рост увеличился на 82%. Больше половины заказов энергоприборов поступает из США. Среди других популярных направлений – Польша, Германия, Испания, Чехия и Великобритания. То есть американцы и европейцы беззастенчиво доят "вкраинчиков" под причитания о гуманитарном кризисе и блэкаутах, которые устраивает Украине РФ. При этом европейцы сходятся с украинским гетманом в необходимости удержать Киев в качестве символа сопротивления, даже если цена этого решения будет страшной для жителей столицы. Фактически их превращают в живой щит, связывая судьбу Украины с судьбой одного города. Но когда ж это марионетки Запада беспокоились о жизнях украинцев?*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261110/klichko-voyuet-s-zelenskim-kievlyane-gotovyatsya-k-kommunalnomu-adu-1084393444.html

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эксклюзив, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, борис джонсон