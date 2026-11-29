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На Украине мирные жители показали свое отношение к ВСУ: военным не понравилось

На Украине мирные жители показали свое отношение к ВСУ: военным не понравилось - 29.11.2026 Украина.ру

На Украине мирные жители показали свое отношение к ВСУ: военным не понравилось

В Павлограде, что в Днепропетровской области, сожгли флаги Украины и 93-й ОМБр "Холодный яр" около мемориальных досок в честь погибших украинских солдат

2026-11-29T17:46

2026-11-29T17:46

2026-11-29T17:49

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Об этом сообщила пресс-служба самой бригады, подчеркнув, что память о погибших военных священна."И государственные знамёна, и боевые флаги бригады около мест захоронений или мемориальных табличек – это, наверное, наименьший знак благодарности людям, благодаря которым города в тылу имеют шанс на безопасность", – подчеркнули в бригаде.В подразделении заявили, что в боевых действиях виновны не флаги Украины и не знамёна бригады около мемориальных досок."Забывать цену собственного покоя – постыдно. Срывать боевое знамя бригады, воины которой удерживают фронт и гибнут за Украину, – недопустимо", – подчеркнули в бригаде.Украинские военные призвали власти Павлограда и Национальную полицию Украины оперативно отреагировать на правонарушение."Память о наших воинах должна быть защищена и неприкосновенна", – подчеркнули в бригаде.В то же время сам факт произошедшего свидетельствует: в украинских городах флаги и знамёна, ассоциирующиеся с ВСУ, начинают вызывать раздражение у местного населения. Как жаловались сами украинские военные, среди граждан страны они всё чаще ассоциируются с военкомами, которые проводят жёсткую мобилизацию. Кроме того, бойцы отдельных украинских бригад успели засветиться в мародёрстве и самосуде.Так, в мае этого года в той же Днепропетровской области – в городе Шахтёрское – бойцы батальона "Волки Да Винчи" ночью избили мужчину до бессознательного состояния. Затем мужчину похитили. Также бойцы батальона выстрелили в мирных жителей. Случай получил резонанс. За дело взялась Нацполиция Украины. В батальоне пообещали, что накажут бойцов.Спустя полгода – в ноябре – в занятом ВСУ Славянске местные жители сообщили о том, что их квартиры взламывают неизвестные. Соответствующие видео распространились в украинских соцсетях."Славянск мародерят. Интересно кто? Буряты? Каждый город, к которому приближается война, должен знать, что защитники в этот момент становятся мародерами. Мы об этом писали ещё в далеком 2024 году, когда никто не верил. Потом люди сами говорили про ВСУ, которые вскрывают дома, живут там и вывозят оттуда всё. Так теперь и в Славянске", – прокомментировал это видео 29 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали, что аналогичные случаи были и в 2022 году."Народ запуган и боится сам сказать, что украинцев мародерят украинцы, как и в феврале-марте 2022 года было, но тогда пропаганда спихнула всё на русских, которым "нужны стиралки и унитазы". Это был технологический прием, чтобы заставить украинцев идти умирать за элиту, олигархов и транснациональные корпорации. У них получилось… Теперь миф разрушен", – отмечалось в публикации.В условиях, когда противодействие военным невозможно, в т.ч. и из соображений личной безопасности, протест местных жителей против поведения бойцов ВСУ принимает и формы вроде той, что в Павлограде.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

главные новости, дзен украина.ру, украина, павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, нацполиция