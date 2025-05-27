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99 за ночь: силы ПВО сбили вражеские БПЛА в семи регионах РФ

99 за ночь: силы ПВО сбили вражеские БПЛА в семи регионах РФ - 27.05.2025 Украина.ру

99 за ночь: силы ПВО сбили вражеские БПЛА в семи регионах РФ

Силы ПВО России за ночь сбили 99 украинских дронов в семи регионах страны. Об этом 27 мая сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале

2025-05-27T09:44

2025-05-27T09:44

2025-05-27T11:34

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"В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке ведомства.Большая часть БПЛА - 56 штук - была ликвидирована в небе над Белгородской областью. Еще 25 дронов - над Воронежской, семь - над Владимирской, 5 - над Калужской, 4 - над Тульской, и по одному - над Ростовской и Липецкой.ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Однако когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло накануне: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось"."Он совершенно сошел с ума! Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть", - написал Трамп в своих соцсетях, забыв уточнить, что еще в конце апреля говорил абсолютно противоположное: Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой".Эти слова американского лидера вызвали ликование в Киеве, где решили, что Вашингтон, кажется, возвращается в антироссийскую повестку коллективного Запада. Но радость была недолгой: раскритиковал Трамп и Владимира Зеленского, заявив, что каждое слово последнего усугубляет и без того сложную для Украины ситуацию. Кроме того, глава Белого дома ни разу не обмолвился о санкциях против Москвы, которых так ждали на Банковой.Чуть позже пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил Трампу, напомнив, что удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России."Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", - отметил он, отметив, что высказывания Трампа по этой теме могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой".Чуть раньше Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, "цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".В ночь на 25 мая российские вооруженные силы нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot.А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.О том, почему глава американского государства непоследовательно себя ведет, и что кроется за его противоречивыми высказываниями - в материале Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.

https://ukraina.ru/20250526/ukrainskiy-tsugtsvang-ili-kak-tushit-pozhar-kerosinom-tramp-obyasnil-chto-zelenskiy-delaet-ne-tak-1063410142.html

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новости, россия, украина, запад, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, атака, бпла, пво