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В Павлограде неизвестные сорвали флаги Украины и боевиков 93-й бригады ВСУ

В Павлограде неизвестные сорвали флаги Украины и боевиков 93-й бригады ВСУ - 29.11.2026 Украина.ру

В Павлограде неизвестные сорвали флаги Украины и боевиков 93-й бригады ВСУ

В украинском Павлограде Днепропетровской области неизвестные сняли государственный флаг и знамя 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", размещённые у мемориальных досок погибшим военнослужащим. Полиция начала выяснять обстоятельства произошедшего

2026-11-29T17:39

2026-11-29T17:39

2026-11-29T17:40

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Об инциденте 29 ноября сообщила сама 93-я ОМБр на своей странице в Facebook*. Флаги находились на здании, где установлены две памятные доски. Одна из них посвящена военнослужащему подразделения, который жил в этом доме.В бригаде утверждают, что ранее жильцы выступали против размещения символики. Они объясняли свою позицию соображениями безопасности. После исчезновения флагов военные обратились к местным властям и правоохранительным органам с требованием отреагировать на произошедшее.В сообщении подразделения случившееся назвали недопустимым и связали снятие флагов с отношением к погибшим военнослужащим и их семьям.Обиды на неуважительное отношение к символам современной Украины могут возникнуть и на высоком политическим уровне. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Закарпатье на этой неделе предложил убрать с башни Мукачевского замка "Паланок" украинский трезубец и вернуть на его место венгерский символ — фигуру мифической птицы турул, олицетворяющей историю и государственность республики. Подробнее – в публикации Мадьяр заговорил о ЕС и "попросил" убрать трезуб с замка в Мукачеве в дзен-канале Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

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новости, украина, павлоград, днепропетровская область, мадьяр, facebook, вооруженные силы украины