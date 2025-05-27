https://ukraina.ru/20250527/dalnoboynye-rakety-dlya-ukrainy-sprovotsirovali-politicheskuyu-voynu-v-germanii-1063433159.html

Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии

Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии - 27.05.2025 Украина.ру

Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в Германии

На фоне предстоящего визита просроченного Зеленского, который прибудет в среду в Берлин, в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для Украины.

2025-05-27T14:08

2025-05-27T14:08

2025-05-27T14:08

эксклюзив

украина

фридрих мерц

олаф шольц

bild

нато

ес

германия

киев

трамп и зеленский

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, избранный на этот пост от Христианско-демократического союза, объявил о том, что немецкое правительство решило последовать примеру своих партнеров по НАТО и готово предоставить Киеву дальнобойное оружие – не оглядываясь на возможные последствия подобного шага."Больше нет никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого на Украину, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, а также со стороны американцев. Теперь Украина может защищаться, атакуя военные позиции в России, чего она, за очень немногими исключениями, не могла сделать некоторое время назад. Это решающий фактор", – сказал Мерц, который еще до февральских выборов неоднократно обещал передать Зеленскому Taurus.Однако его младший партнер по коалиции – вице-канцлер Ларс Клингбайль, фактически возглавивший Социал-демократическую партию после Олафа Шольца, поспешил дезавуировать это громкое заявление.Клингбайль, который, к слову, начинал свою карьеру в качестве убежденного пацифиста – сообщил, что новый немецкий кабинет не достиг никаких договоренностей по поводу снятия ограничений на поставку дальнобойных вооружений. И политика правительства якобы не претерпела в этом направлении никаких изменений.Эту информацию подтвердил известный немецкий пропагандист, заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер,по словам которого, судьба поставок ракет Taurus по-прежнему висит в воздухе.По сути дела, Мерца публично выставили лжецом. И это вызвало у немецкого канцлера явное раздражение. Он сразу же сообщил, что разрешение на поставку дальнобойных вооружений было де-факто принято еще несколько месяцев назад – то есть, еще во время правления социал-демократа Шольца.Такое признание чревато для Германии большим внутриполитическим скандалом. Ведь слова Мерца могут свидетельствовать о том, что проигравшие на выборах социал-демократы и зеленые втайне от общественности договорились поставлять Киеву дальнобойные ракеты – рискуя втянуть свою страну в прямой конфликт с Москвой и бездумно провоцируя полномасштабную ядерную войну.Косвенным подтверждением этой версии служит недавнее решение немецкого правительства. 10 мая оно официально засекретило любую информацию о поставках вооружений для третьих стран – под которыми, разумеется, прежде всего понимается Украина. После чего канцлер какое-то время отказывался говорить о ракетах Taurus с немецкими журналистами."Слова Мерца о том, что нечего этот вопрос обсуждать публично, могут свидетельствовать о том, что все предыдущие шаги назад были лишь дымовой завесой, под которой немцы таки передали Киеву ракеты, как это сделали США при Джозефе Байдене – фактически признав поставки своих дальнобойных ракет и разрешив бить ими вглубь России лишь спустя год с небольшим. Стоит отметить, что Taurus обладает самой большей дальностью из всей плеяды натовских дальнобойных ракет – до 500 километров. Для сравнения: у британо-французской Storm Shadow/Scalp – 250 километров, у американской ATACMS — до 300. Даже украинские "Нептуны", переделанные для запуска с земли по наземным объектам, якобы способны бить на 400 километров", – сообщает аналитик Дмитрий Родионов.Таким образом, вопрос о передаче вооружений для Киева стал для немецкого правительства основным козырем в подковерной борьбе за власть.Намекнув на то, что ограничения на поставку дальнобойного оружия были негласно сняты еще при Шольце, Фридрих Мерц заранее пытается переложить на партнеров по коалиции ответственность за последствия возможного применения Taurus.А пытавшиеся подставить канцлера социал-демократы, в свою очередь, планомерно ослабляют его изначально непрочные политические позиции. Ведь Мерц был избран на пост главы правительства только на повторном голосовании бундестага, в результате саботажа собственных депутатов из Христианско-демократического союза, на фоне обвального падения его рейтингов – после предательства интересов собственных избирателей.В целом же немецкая правящая коалиция проводит единую линию, направленную на милитаризацию Германии под предлогом внешних угроз с востока.Причем призывы помочь Украине оружием, на самом деле, всего лишь прикрывают острое желание освоить многомиллиардные кредиты, предоставленные европейским производителям вооружений. Ведь не далее как сегодня Евросоюз распорядился выделить на военные нужды огромную сумму – 150 миллиардов евро.Львиную долю из этих средств получают именно немецкие оружейные корпорации, которые имеют своих влиятельных лоббистов среди представителей двух правящих партий.Число военных заказов концерна Rheinmetall, который печально прославился во время Второй мировой войны, используя на своих заводах подневольный труд военнопленных и гастарбайтеров, увеличилось за прошлый год почти на 60%. А его прибыль выросла с января по март текущего года вдвое, составив 108 миллиардов евро.Генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер приказал "быстро расширить военные возможности" немецкой армии, обеспечив ее средствами противовоздушной обороны и все теми же дальнобойными ракетами. А это предоставит производителям оружия новые многомиллиардные заказы. Хотя остальные отрасли немецкой промышленности – включая предприятия автопрома – оказались без государственной поддержки и находятся сейчас в глубокой стагнации.Тем не менее, конфликт между христианскими демократами Шольца и эсдеками Шольца-Клингбайля будет только усиливаться.К примеру, они не могут договориться по поводу вопроса о перспективах возрождения немецкой ядерной энергетики. После своего избрания канцлер пообещал Эммануэлю Макрону признать АЭС источниками возобновляемой энергии, что открыло бы возможность для реанимации некоторых энергоблоков, закрытых в 2023 году.Однако немецкий министр защиты окружающей Карстен Шнайдер, представляющий все ту же СДПГ, выступил категорически против такого решения, настаивая на том, что использование мирного атома должно оставаться в Германии под принципиальным запретом. Несмотря на огромные потери для ее экономики, и без того ослабленной прекращением поставок российских энергоносителей.Очевидно только одно: при любых внутренних конфигурациях и раскладах заклятые коалиционные партнеры будут стараться перещеголять друг друга в воинственных заявлениях по поводу Украины, обещая поддерживать режим Зеленского до конца.Даже если это однажды может стать концом для самой Европы.О том, какие планы вынашивают европейские ястребы, читайте в материале "Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?

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