Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
Российская группировка "Север" освободила населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины. Этот факт в понедельник, 26 мая, подтвердили в Министерстве обороны РФ
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны добавили, что ВС РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.
Потери противника составили до 275 военных, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и другое вооружение. Всего за прошедшие сутки ВСУ лишились в зоне СВО более 1400 человек, уточнили в российском военном ведомстве.
Чуть раньше стало известно о том, что российские военные зачистили Старую Николаевку и Романовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В российских силовых структурах отметили, что освобождение этих населенных пунктов блокирует часть ВСУ в районе Зари и Игнатовки. Сейчас бойцы ВС РФ ведут работу по их зачистке.
Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что на Краснолиманском участке продолжаются бои в районе Торского, есть продвижение в центре Редкодуба, а на Угледарском направлении ВС РФ берут в "клещи" Новополь и Зелёное Поле, одновременно заходя с севера и юга.
"Зачистили участок дороги севернее Отрадного и двигаются в сторону Комара и к реке Волчья, в районе Зелёного Кута. Хорошая плотная работа по линии соприкосновения", - уточнил он.
Также в понедельник, 26 мая, в российских пабликах появлялась информация о том, что ВСУ дважды за ночь попытались прорваться на территорию Курской области. Результат - часть сил противника была ликвидирована, остальные сбежали обратно в Сумскую область.
"Сейчас ВСУ продолжают использовать мобилизованных из инженерно-сапёрной роты, которые на квадроциклах минируют границы, чтобы не дать нашим подразделениям возможность отражать попытки наступления ВСУ. При этом сами украинские военные подрываются на минах HPD mod, поставленных Францией", - уточнил телеграм-канал SHOT.
"Сейчас ВСУ продолжают использовать мобилизованных из инженерно-сапёрной роты, которые на квадроциклах минируют границы, чтобы не дать нашим подразделениям возможность отражать попытки наступления ВСУ. При этом сами украинские военные подрываются на минах HPD mod, поставленных Францией", - уточнил телеграм-канал SHOT.
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