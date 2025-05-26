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Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка

Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка - 26.05.2025 Украина.ру

Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка

Российская группировка "Север" освободила населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины. Этот факт в понедельник, 26 мая, подтвердили в Министерстве обороны РФ

2025-05-26T13:33

2025-05-26T13:33

2025-05-26T13:33

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В Минобороны добавили, что ВС РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.Потери противника составили до 275 военных, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и другое вооружение. Всего за прошедшие сутки ВСУ лишились в зоне СВО более 1400 человек, уточнили в российском военном ведомстве.Чуть раньше стало известно о том, что российские военные зачистили Старую Николаевку и Романовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В российских силовых структурах отметили, что освобождение этих населенных пунктов блокирует часть ВСУ в районе Зари и Игнатовки. Сейчас бойцы ВС РФ ведут работу по их зачистке.Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что на Краснолиманском участке продолжаются бои в районе Торского, есть продвижение в центре Редкодуба, а на Угледарском направлении ВС РФ берут в "клещи" Новополь и Зелёное Поле, одновременно заходя с севера и юга."Зачистили участок дороги севернее Отрадного и двигаются в сторону Комара и к реке Волчья, в районе Зелёного Кута. Хорошая плотная работа по линии соприкосновения", - уточнил он.Также в понедельник, 26 мая, в российских пабликах появлялась информация о том, что ВСУ дважды за ночь попытались прорваться на территорию Курской области. Результат - часть сил противника была ликвидирована, остальные сбежали обратно в Сумскую область."Сейчас ВСУ продолжают использовать мобилизованных из инженерно-сапёрной роты, которые на квадроциклах минируют границы, чтобы не дать нашим подразделениям возможность отражать попытки наступления ВСУ. При этом сами украинские военные подрываются на минах HPD mod, поставленных Францией", - уточнил телеграм-канал SHOT.В прошлую среду, 21 мая, также стало известно, что российская армия вышла на границу Днепропетровской области, чего все последние месяцы так опасались украинские политики и военные. Об этом - материал автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Новый регион РФ или предмет торга. Что говорят на Украине о выходе ВС РФ к Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20250526/nulevoy-balans-vo-frantsii-pereschitali-ukrainskie-rakety-dlya-zapadnykh-sistem-pvo-1063413106.html

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новости, россия, сумская область, беловоды, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, вс рф