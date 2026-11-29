https://ukraina.ru/20261129/vokrug-bulgakova-master-i-maksudov-1084806166.html

"Вокруг Булгакова": мастер и Максудов

"Вокруг Булгакова": мастер и Максудов - 29.11.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": мастер и Максудов

Если вы спросите меня под дулом пистолета, какое из крупных произведений Булгакова является лучшим, я отвечу, что это – "Театральный роман"*. Это, разумеется, чисто субъективное суждение. Впрочем, сейчас мы не о "Театральном романе" как о таковом, а о его главном герое – Сергее Леонтьевиче Максудове и его связи с мастером из "Мастера и Маргариты"

2026-11-29T12:00

2026-11-29T12:00

2026-11-29T12:00

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Максудов, как и мастер, человек не имеющий отношения к писательскому и театральному миру, пришедший в него со стороны – ниоткуда. Т.е., не совсем ниоткуда, а из мест, откуда писатели обычно не появляются – из газеты "Пароходство" (отсылка к "Гудку"), а во втором случае и вовсе из музея (никакой определённой отсылки кроме самой нетипичности места тут нет).Сергей Леонтьевич – персонаж автобиографический, что подчёркивается уже его фамилией.Уже на первый взгляд очевидно сходство между фамилиями Булгаков и Максудов, имеющими тюркское происхождение. Максуд как имя нарицательное – "долгожданный", максуд как имя существительное – предмет стремления.У Максудова в тексте и проскакивает фраза в духе "вы меня ждали и вот он я". Выглядит самохвальством, но, думается, тут момент автобиографический. Булгаков, писатель и драматург толка подчёркнуто классического, но, при этом, пишущего об актуальной повестке, для режиссёров и актёров МХАТа был настоящим подарком – они действительно ждали человека, который напишет то, что им нужно показать, так, как они могут сыграть. Ну не Маяковского же с Катаевым им ставить, правда? И он действительно пришёл!И тут, кстати, момент нестыковки с безымянным мастером – мастера никто не ждал. В Москве, во всяком случае. Ни издателя, ни читателя под его произведение нет, поскольку тут даже сатана опасается "в каждом окне увидеть по атеисту". Совсем наоборот – мастер, и темой, и качеством своего литературного продукта, бросает вызов писательской публике, на который ей ответить нечего. Сатана, понятное дело, ждал, причём ждал деятельно. Маргарита ждала – как мы подозреваем – по заданию сатаны. Ну и всё…Мастер вообще лишний на празднике жизни в "грибоедове". Он там не появляется и не появлялся – у него нет удостоверения МАССОЛИТа. А без него, как известно, и Достоевский не писатель, будь он хоть трижды бессмертным.Возвращаясь к фамилии Максудова у нас должен появиться и второй взгляд. Мака – домашнее имя Булгакова. Сочетание Максуд в этом контексте читается как "Мака судит" или/и "Маку судят".Максудов действительно рассуждает (судит) о литературном и театральном обществе, в обоих разочаровывается и, в конечном итоге, не хочет иметь с ними ничего общего. Поскольку жизни вне творчества он для себя не видит, а творить вне общества невозможно, он предпочитает покончить жизнь самоубийством.Мастера, и его романного альтер-эго Иешуа, действительно судят и осуждают. В случае с Максудовым это не так заметно, но только потому, что роман не окончен: в записи рассказа Е.С. Булгаковой о замысле романа, сделанной Владимиром Лакшиным, меланхолия наваливается на драматурга в том числе из-за того, что "пренебрежительные, оскорбительные отзывы театральной прессы глубоко ранят Максудова".Тут надо сделать отступление. В "Театральном романе" фигурирует афиша Независимого театра, в которой соседствуют Эсхил, Софокл и Максудов. Выглядит как перефраз злоязыких Ильфа и Петрова – "Гомер, Мильтон и Паниковский". Но у них-то эта шутка не случайная – это отсылка к афише МХАТа, на которой соседствуют Чехов, А.К. Толстой и Булгаков! Для коллег по "Гудку" театральный успех Булгакова был неожиданностью и предметом зависти, хотя они ответ дали не в виде ругательных статей, а в виде произведений, которые сами остались в истории отечественной литературы.Оба персонажа предельно маргинализованы, но это и понятно – речь идёт о представителях дореволюционной интеллигенции, которые оказались сорваны с насиженных мест и выброшены из привычного круга общения. Мастер хоть москвич, а Максудов и вовсе понаехавший (судя по всему – из Киева, иначе чего бы он аж туда поехал с моста прыгать?)От новой власти они дистанцированны – не подходят к ней ни по характеру мышления, ни по происхождению. Кем были родители мастера мы не знаем, но скорее всего что-то в духе Максудова, отец которого был вице-губернатором, или самого Булгакова – сына профессора богословской академии.Отчасти этим объясняется их космическое одиночество – им трудно найти круг друзей, в котором им бы было комфортно самим и который принял бы их самих.Тут, впрочем, надо сказать, что сам Булгаков почти постоянно находился в кругу понимавших его людей. Да, в "нехорошей квартире", в окружении пролетариата, ему было некомфортно. Но в редакцию "Гудка" он вполне вписался, а позже стал своим в значительно более культурном пречистенском круге, театральные старожилы называли его "настоящим мхатчиком", в Большой театр его буквально утащили… И даже в Союз советских писателей он попал буквально сразу же – гораздо раньше Ахматовой, например.Другое дело, что он любил притворяться глубоко одиноким человеком. Это, например, помогало ему "подбивать клинья" барышням, которые склонны жалеть мужчин – достаточно вспомнить Ирину Раабен, которая знала, что Булгаков пешком шёл по шпалам из Воронежа в Москву (чего не было), но понятия не имела о существовании его жены Татьяны Николаевны… Был и вовсе анекдотический случай, описанный Паустовским, когда Михаилу Афанасьевичу вздумалось перед незнакомой компанией изображать из себя немца.В этот образ попали мастер и Максудов – они полностью лишены социального окружения. В смысле, оно у них есть, но они… "не помнят". Мастер, вон, даже имя жены вспомнить не может. Однако в ходе творческой самореализации они всё же окружение приобретают – помимо естественных социальных контактов (у Максудова – в литературном и театральном обществе, у мастера – в психушке), у них появляются друзья и возлюбленные…У Максудова получается довольно интересно.Его друг – Бомбардов – имеет то же самое происхождение, что и он сам. Это собирательный образ молодых актёров МХАТа, включая самого Булгакова. Т.е., тот же самый Максудов, просто пообтесавшийся в театре и знающий, почему не нужно читать Ивану Васильевичу эпизод, в котором слышится выстрел. Булгаковеды как сговорившись называют его Вергилием (иногда – "на минималках"**), с отсылкой, понятно, к "Божественной комедии". Хотя где ж там ад-то? Максудову, как раз, в театре нравится…По замыслу, должна появиться у Максудова и любимая женщина. В написанном тексте романа театральная художница Аврора Госье*** упоминается один раз и меня, например, сразу же возникло впечатление, что вот она – театральная Маргарита… Уж не знаю, как писателю это удалось. Кажется, просто тем, что Бомбардова и Аврору он описывает без иронии (при том, что несколько иронически подана даже дама, в которой легко узнаётся Елена Сергеевна…)У мастера – всё не как у людей.Другом он считает Алоизия Могарыча, который просто втирается к нему в доверие с целью поживиться жилплощадью. Кстати, функции он выполняет примерно те же, что Бомбардов – знакомит мастера с изнанкой литературной жизни Москвы:"Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне её буквально в одну минуту, причём видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. (…) О романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста раз сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: глава такая-то идти не может..."Кстати говоря, Бомбардов тоже покорил Максудова лестным отзывом о его пьесе. Но это – честная оценка. Впрочем, кто знает, может и Алоизий был честен. Мало ли мерзавцев, которым нравится Булгаков?Ну а про Маргариту мы писали неоднократно и не особенно верим в то, что тут имеет место случай так называемой "настоящей, верной, вечной любви", верить в которую предлагает нам рассказчик…Ну и да – мастер и Маргарита гибнут, будучи отравленными по поручению, внезапно, Иешуа (собственно, обретение мастером покоя в поручении Иешуа не конкретизировано, но трудно поверить, что он не в курсе за методы Воланда). Аврора умирает от чахотки, а Максудов кончает жизнь самоубийством, прыгая с разрушенного поляками в 1920 году моста в Днепр. А привёл его к этому печальному концу… Воланд же. Точнее –Мефистофель. Максудов описывает редактора Рудольфи, издавшего его роман, так:"В сумраке в высоте надо мною оказалось лицо с властным носом и размётанными бровями. Тени играли, и мне померещилось, что под квадратным подбородком торчит острие чёрной бороды. Берет был заломлен лихо на ухо. Пера, правда, не было".Ну а что тут удивительного? "Театральный роман" писался одновременно с романом "Мастер и Маргарита" и Булгаков его забросил в немалой степени потому, что не имел времени дописывать два масштабных произведения… А ведь как жаль.* Перефраз словенского философа-марксиста (и большого любителя украинских нацистов – европейские левые такие левые…) Славоя Жижека: "если вы спросите меня под дулом пистолета, что я хотел бы сделать, я отвечу, что на самом деле мне хотелось бы актуализировать Гегеля".** У Георгия Гуревича в романе "В зените" фигурирует робот (с ИИ разумеется), которого герой зовёт Гиликом – маленьким Вергилием.*** Француженка очевидно. Вы мне не докажете, что тут нет намёка на бабку К.С. Станиславского – французскую актрису Мари Варлей (кстати – отдалённую родственницу Натальи Варлей).

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