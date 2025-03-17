Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции - 17.03.2025 Украина.ру
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Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции
Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции - 17.03.2025 Украина.ру
Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции
Россия одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в РФ. О своем решении Москва уведомила Париж, об этом 17 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российский МИД
2025-03-17T10:22
2025-03-17T10:22
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В мае 2023 года на заседании Совета Безопасности де Ривьер сказал, что России нельзя позволить победить в украинском конфликте. Он также добавил, что Москве не стоит ожидать, что поставки западного вооружения ВСУ прекратятся. Мотивация его тогда была очень простой: в случае победы Россия навяжет "свою волю", а затем перейдет "еще к чему-то, к новой агрессии".Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля, тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в опасности из-за "российской угрозы", и оставаться просто наблюдателем в "мире опасностей", отвергнув мир на Украине под "российским диктатом" - "безумие".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти слова, поинтересовалась, зачем тогда в Москву едет новый посол Франции."Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз", - уточнила тогда Захарова.Чуть больше недели назад президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Произошло это после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, где стороны договорились о восстановлении работы диппредставительств двух стран: Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США.
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новости, россия, франция, москва, эммануэль макрон, мария захарова, владимир путин, оон, мид, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Владимир Путин, ООН, МИД, Вооруженные силы Украины

Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции

10:22 17.03.2025
 
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Россия одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в РФ. О своем решении Москва уведомила Париж, об этом 17 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российский МИД

"После внимательного рассмотрения данного обращения было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам", - уточнили в ведомстве, уточнив, что де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в РФ.

В мае 2023 года на заседании Совета Безопасности де Ривьер сказал, что России нельзя позволить победить в украинском конфликте. Он также добавил, что Москве не стоит ожидать, что поставки западного вооружения ВСУ прекратятся. Мотивация его тогда была очень простой: в случае победы Россия навяжет "свою волю", а затем перейдет "еще к чему-то, к новой агрессии".
Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля, тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.
В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в опасности из-за "российской угрозы", и оставаться просто наблюдателем в "мире опасностей", отвергнув мир на Украине под "российским диктатом" - "безумие".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти слова, поинтересовалась, зачем тогда в Москву едет новый посол Франции.
"Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз", - уточнила тогда Захарова.
Чуть больше недели назад президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Произошло это после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, где стороны договорились о восстановлении работы диппредставительств двух стран: Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США.
 
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