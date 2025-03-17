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Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции

Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции - 17.03.2025 Украина.ру

Говорил, что России нельзя позволить победить: Москва одобрила кандидатуру Парижа на пост посла Франции

Россия одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в РФ. О своем решении Москва уведомила Париж, об этом 17 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российский МИД

2025-03-17T10:22

2025-03-17T10:22

2025-03-17T10:22

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В мае 2023 года на заседании Совета Безопасности де Ривьер сказал, что России нельзя позволить победить в украинском конфликте. Он также добавил, что Москве не стоит ожидать, что поставки западного вооружения ВСУ прекратятся. Мотивация его тогда была очень простой: в случае победы Россия навяжет "свою волю", а затем перейдет "еще к чему-то, к новой агрессии".Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля, тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в опасности из-за "российской угрозы", и оставаться просто наблюдателем в "мире опасностей", отвергнув мир на Украине под "российским диктатом" - "безумие".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти слова, поинтересовалась, зачем тогда в Москву едет новый посол Франции."Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз", - уточнила тогда Захарова.Чуть больше недели назад президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Произошло это после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, где стороны договорились о восстановлении работы диппредставительств двух стран: Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США.

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новости, россия, франция, москва, эммануэль макрон, мария захарова, владимир путин, оон, мид, вооруженные силы украины