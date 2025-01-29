Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера - 29.01.2025 Украина.ру
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Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера
Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера - 29.01.2025 Украина.ру
Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера
Россия дорожит дружбой с Сербией. Об этом заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-01-29T12:28
2025-01-29T12:28
новости
сербия
россия
кремль
александр вучич
дмитрий песков
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"Сербия - это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному, планомерному развитию", - сказал Песков.Накануне глава правительства Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями.Подробнее о происходящем в Сербии - в материале Татьяны Стоянович Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами на сайте Украина.ру.
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новости, сербия, россия, кремль, александр вучич, дмитрий песков
Новости, Сербия, Россия, Кремль, Александр Вучич, Дмитрий Песков

Кремль поддержал Сербию из-за отставки премьера

12:28 29.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия дорожит дружбой с Сербией. Об этом заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Сербия - это страна дорогая для нас. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием, будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному, планомерному развитию", - сказал Песков.
Накануне глава правительства Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Александр Вучич поддержал такое решение.
В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 предстоящих дней после консультаций с партиями.
Подробнее о происходящем в Сербии - в материале Татьяны Стоянович Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами на сайте Украина.ру.
 
НовостиСербияРоссияКремльАлександр ВучичДмитрий Песков
 
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