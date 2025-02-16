Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков - 16.02.2025 Украина.ру
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Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков
Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков - 16.02.2025 Украина.ру
Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков
Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент при согласованности визита. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-16T13:13
2025-02-16T13:13
новости
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сша
кремль
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
переговоры
международные отношения
дипломатия
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В интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля утвердительно ответил на вопрос о возможности визита президента США в Россию. при этом Песков отметил, что такой визит требует согласований и особой подготовки. В частности, пояснил он, визиты такого уровня предваряет согласование, предварительный обмен мнениями в рабочем порядке."В любом случае, встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее", - сказал Песков.Он также отметил особое значение визита нового главы Белого дома с учётом актуальной обстановки.Пресс-секретарь российского лидера указал также на перспективы визита делегации России в США. По его словам, Вашингтон при желании быстро отменит персональные санкции в отношении российских должностных лиц."Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями, - отметил Песков. - Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно".Тем временем Евросоюз собирается на экстренное совещание дипломатов, чтобы обсудить поведение вашингтонских друзей и партнёров. Подробности в обзоре Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраляТакже в новостях на эту тему: Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"
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новости, россия, сша, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, переговоры, международные отношения, дипломатия, антироссийские санкции
Новости, Россия, США, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, международные отношения, дипломатия, антироссийские санкции

Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков

13:13 16.02.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент при согласованности визита. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля утвердительно ответил на вопрос о возможности визита президента США в Россию. при этом Песков отметил, что такой визит требует согласований и особой подготовки. В частности, пояснил он, визиты такого уровня предваряет согласование, предварительный обмен мнениями в рабочем порядке.
"В любом случае, встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее", - сказал Песков.
Он также отметил особое значение визита нового главы Белого дома с учётом актуальной обстановки.
"Учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах, то, конечно, эта встреча приобретает особое значение", - сообщил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера указал также на перспективы визита делегации России в США. По его словам, Вашингтон при желании быстро отменит персональные санкции в отношении российских должностных лиц.
"Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями, - отметил Песков. - Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно".
Тем временем Евросоюз собирается на экстренное совещание дипломатов, чтобы обсудить поведение вашингтонских друзей и партнёров. Подробности в обзоре Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраля
Также в новостях на эту тему: Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"
 
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