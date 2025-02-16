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Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков

Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков - 16.02.2025 Украина.ру

Трамп может приехать в Россию, однако встреча требует согласований - Песков

Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент при согласованности визита. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-16T13:13

2025-02-16T13:13

2025-02-16T13:13

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В интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля утвердительно ответил на вопрос о возможности визита президента США в Россию. при этом Песков отметил, что такой визит требует согласований и особой подготовки. В частности, пояснил он, визиты такого уровня предваряет согласование, предварительный обмен мнениями в рабочем порядке."В любом случае, встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее", - сказал Песков.Он также отметил особое значение визита нового главы Белого дома с учётом актуальной обстановки.Пресс-секретарь российского лидера указал также на перспективы визита делегации России в США. По его словам, Вашингтон при желании быстро отменит персональные санкции в отношении российских должностных лиц."Вы знаете, это как быстро вводится, так и быстро отменяется, при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями, - отметил Песков. - Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело - может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно".Тем временем Евросоюз собирается на экстренное совещание дипломатов, чтобы обсудить поведение вашингтонских друзей и партнёров. Подробности в обзоре Экстренная встреча министров и глав государств. Главное на Украине на утро 16 февраляТакже в новостях на эту тему: Песков о диалоге Путина с Трампом: "Теперь будем говорить о мире, а не о войне"

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новости, россия, сша, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, переговоры, международные отношения, дипломатия, антироссийские санкции