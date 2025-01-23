Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется - 23.01.2025 Украина.ру
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Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется
Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется - 23.01.2025 Украина.ру
Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется
Власти Чехии ведут очень агрессивную политику в отношении России: собирают военную помощь для режима Зеленского, вводят массовые запреты на въезд для граждан РФ, помогают украинским праворадикалам заниматься пропагандой в Европе. Но отражает ли такая политика позицию местных жителей и что думают о конфликте попавшие в Чехию беженцы из Украины?
2025-01-23T07:10
2025-01-23T07:10
украина
чехия
россия
ес
русский язык
сво
беженцы
украинские беженцы
национализм
мобилизация
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Поверхностная русофобия и глубинная русофилияАэропорт Праги. В отличие от Шереметьево или Стамбула — никаких мер безопасности. Рентген только перед самолетом, на выходе/входе в здание нет ничего. Да и перед самолетом тоже все проще, запросто можно брать с собой на борт жидкости, только сначала их за пару секунд проверят на каком-то приборе.Девушка на стойке информации — первая, кто вычислил во мне русского — тут же переходит на наш. Приехала из Закарпатья больше 20 лет назад. Есть легкий акцент, но не очевидно, чешский или закарпатский."Мы же все учили русский, — говорит она, — конечно я его знаю. Это язык международного общения. На востоке Украины все по-русски говорят, а если я на своем заговорю, на закарпатском, меня же даже из украинцев никто не поймет".Заряд адекватности, полученный при въезде (пограничники вообще ничего не спрашивали, им было важно только, чтобы человек с украинским паспортом предъявил обратный билет) в посольском квартале начал сходить на нет.Мост перед российским посольством выкрашен в желто-синий. На нем табличка с надписью Skakunuv most. Это не то, что вы подумали (гусары, молчать!), хотя, отчасти, именно то. Мост назвали в честь украинского военного Виталия Скакуна, который погиб 24 февраля 2022 года… взорвав вместе с собой мост перед наступавшей на Херсон российской армией. Скакун получил звание "Герой Украины" посмертно. В чем здесь символизм, понять непросто. Желто-синий мост Скакуна не даст русским из посольства прорваться в центр Праги?Впрочем, было бы кому прорываться. Из диппредставительства вышел охранник и сказал, что в Чехии один российский консул на 60 тысяч человек, но сейчас его все-равно нет. Хотите поговорить — записывайтесь на прием.Окружение же у посольства "гостеприимное": Скакунов мост (какие смыслы хотите, такие и вкладывайте) на улице Украинских героев, недалеко от сквера Немцова с различными инсталляциями на тему конфликта.Но, надо сказать честно, если бы не инсталляции (в очень ограниченной локации посольского квартала) и не украинские флаги, развешанные правительством на государственных зданиях, ничто вообще не выдает ни зацикленности на украинской теме, ни уж тем более русофобии.Правда изредка попадаются флаги, вывешенные в окнах, и даже известные нецензурные выражения (как на фото витрины), но их надо выискивать наметанным взглядом. Я, естественно, обращал на это внимание, но менее политизированный человек мог бы и не заметить.Зато надписи на почте или, например, на автоматах продажи билетов на общественный транспорт опционально есть на русском.Да и упоминание России не вызывает ни гнева, ни раздражения.Очень приветливый и хорошо говорящий по-английски чех помогает выбрать негазированную воду в магазине:"Вы откуда? Из Украины или из России?"Ответ "Both" (и оттуда, и оттуда) на удивление ему понятен."Да, это же один народ, — говорит, — у всех есть родственники и там, и там".Рассказывает, что в каждом крупном магазине работает несколько человек из Украины. Политику обычно оставляют за пределами работы, хоть и сочувствуют пострадавшим. Но далеко не все приехали сейчас. Большая волна переселенцев была и до 2022 года: многие живут в Чехии по 10-20 лет, уехали из Украины в поисках лучшей жизни. Многие образованы, однако не всем удается подтвердить образование и приходится работать руками."Врачам, например, легче. Люди ведь одинаково устроены и там, и здесь. А тем же юристам надо не только выучить чешский на высоком уровне, но и подтвердить знание законодательства ЕС. Это не всем удается".Веселый торговец разноцветными носками на ярмарке делает шикарную презентацию своего товара на чешском. Видит, что я не понимаю и переходит на английский. Я улыбаюсь, он догадывается, в чем дело, и, хоть и с сильным акцентом, повторяет все по-русски. Говорит, что не полиглот, а просто "хороший, красивый и скромный". Я ему "дякую" (по-чешски "спасибо" звучит так же, как по-украински), а он мне: "Дякую за Ваше дякую".В магазине канцтоваров бумажные куклы разных национальностей. Хорошо вместе смотрятся девчонки: Аленка в русском народном костюме с Алинкой — в украинском. И никаких скандалов не тему, почему это их рядом поставили и что здесь вообще делает российская символика. Матрешек, явно русских, тоже везде полно. Книг на русском языке в магазинах, кстати, тоже немало. Больше всего, конечно, на чешском, на втором месте английский, а дальше, пожалуй, да — русский."Наших" везде видно, а "наши" — это из СССРЧто такое "змрзлина" в принципе очевидно. А вот с "лахудками" не так просто — решил выяснить. Но у продавщиц английский был не очень, поэтому зовут какую-то Галю из кухни, чтобы не осталось сомнений по поводу точности найденного в известных мне языках соответствия, но Галя, к сожалению, занята. Чешские продавщицы с трудом объясняют, что это "everything that is tasty", вкусняшки то есть.В магазинах сувениров чаще всего работают люди восточной внешности, может быть вьетнамцы, может быть еще кто-то. В одном из них стоит такой типичный молодой человек, явно не чех и не украинец. Естественно, не вижу смысла подходить и заводить разговор, но он подходит сам и на отличном русском предлагает помощь в выборе товаров.— А вы-то откуда русский знаете? — удивляюсь я.— Так я ж из Узбекистана, — улыбается молодой человек.Из дверей другого магазина тоже раздается приличная русская речь. Не могу не зайти. Продавщица разговаривает по телефону. Прислушался, и понимаю, что из Украины, причем, скорее всего, западной. Но говорит по-русски с хозяйкой. Та — из Молдавии. Именно знание русского языка позволяет им всем держаться вместе.Признался, что запорожский, но в Прагу приехал из России. Интересна была реакция."Если и русские, мне все равно, — пожала плечами Оксана. — Я вам сразу говорю, для меня не имеет значения. Это не вы, и не я войну затеяли. Это дураки".Так разговор и завязался. Сначала про "наших" в Чехии. "Наши" для Оксаны — это и украинцы, и русские. А для чехов мы на одно лицо.— Я рано утром, еду на трамвае или в метро, с кем я буду говорить? Сама с собой? Но если двое зашли, так почему не поговорить? А чехи: "Панэ Боже, снова русские" или "Панэ Боже, снова украинцы".— А как они узнают, кто русские, украинцы?— Наших видно. Везде. Они хорошо одеваются. Чехи так одеваться не умеют, мало кто так ходит. Если Вы были на Вацлавське намести (Вацлавская площадь — ред.), где полно людей, наших там видно сразу. Мне один чех однажды говорит на работе: Оксан, вы уже видели, сколько ваших на Вацлавской площади? Я ему — в смысле? Он — ну, ногти длинные, губы накачанные, машины крутые. Это все, кто приехал из Донецка, Киева, Запорожья, Кривого рога, Харькова. С губами накачанными, как у утки. Серьезно, чехи так говорят.И когда наши садятся в метро или в трамвай, то обязательно бла-бла-бла. А в субботу и воскресенье мальчики украинские, русские, русскоговорящие едут утром с дискотеки и тоже те-те-те. А чехи: "Панэ Боже, колик таре буду ешче жвать? Панэ Боже, скилькы воны ще будуть орать?" По утрам сплошное "Панэ Боже".В родную Коломыю в Ивано-Франковской области Оксана ездит регулярно — к родным. По ее словам, ТЦК лютует, мужчин на улицах нет. Особенно в маленьких городах и деревнях."Дочка моя торговый агент, она целый день по городу ездит. Говорит, ТЦК на каждой улице. Иногда ее коллеги-мужчины просят посмотреть, есть ли на ближайшей улице ТЦК. Она едет, смотрит и докладывает. Мужчины тогда сидят в машинах, не вылезают. Она говорит, мама, как я не поеду, мы же вместе работаем, я не могу не помочь. У моего кума сын ехал на работу. Остановили автобус. Ну, он молодой, 30 с чем-то. Вытянули. Сразу забрали. Сразу.А на деревне нету мужиков. Нету, не видно нигде. Все женщины. Просто из дома забирают. Инвалидов берут. Без одного глаза берут. Не слышит на 80% — берут. 55 лет — берут. А сколько шансов выжить на фронте у человека с ограниченными возможностями по здоровью? Думаю, ноль. Если человек не слышит, ему всё равно — ори, не ори, стреляй, не стреляй. Плевать, что летит. Ему всё равно. Или слепой, что он там может видеть? Жалко всех людей.Тела привозят каждый день нам в город. Трое, четверо, пятеро. Троих знакомых уже похоронили".В то же время, у некоторых все хорошо."Взять мэра нашего города Коломыи. Идет война, а он на въезде в город ставит металлическую пысанку за 600 тысяч гривен. Кому это надо в такое время? Был в городе до войны один фонтан. Теперь, когда война, еще два фонтана сухих открыли. Фонтан Любви, понимаешь. А пацанам при этом собирают деньги люди, чтобы послать что-то кушать, сигареты, одеться, обуться, носки вяжут.А про Буковель слышали? Так там свет не выключают. Из Киева приехали туда на курорт и говорят местным, пускай ваши мужики идут воевать, а мы тут пока с вашими женами… Вы идите воюйте, а мы будем их обслуживать. Приехали на джипах и прячутся в Закарпатье, не хотят на войну. Я тоже не хочу войны. Просто, если идут, пускай идут все: у кого папа мэр, и кого главврач. У богатых же людей шанс отмазаться есть на любом этапе: на этапе ТЦК, на этапе военкомата, на этапе медосмотра. У меня у кумы сын был начальником санатория в Верховине (поселок в Ивано-Франковской области — ред.). Так он сделал своему племяннику и зятю документы, что они волонтеры, и они приехали сюда, в Чехию. А простые люди уехать не могут. Я все понимаю, я не хочу, чтобы люди умирали. Просто не делите на богатых и бедных. Бедный не может откупиться".Оксана вспоминает, как год назад в Коломые женщина на дорогущей "Тесле" выехала на тротуар и на ступеньках магазина сбила насмерть пару."Так что вы думаете, ей дали заказ выходить на улицу в день. Ну, мера пресечения — ночной домашний арест. Это нормально? И она уехала в Америку. А то, что дети остались 5 и 10 лет, этого никого не волнует. И все тихо-тихо, никто ничего не говорит, дело закрыто".И тут начинается ностальгия по временам, когда все вышеперечисленное было невозможно."Было 15 республик, 15 сестер. Везде ездили, и никто не говорил, чего это ты, украинка, приехала в Грузию или Латвию. И работа была дома. А теперь ни работы, ни зарплаты, ни пенсии, а цены растут. Я вот дома не живу, а где-то 4 тысячи гривен плачу зимой за месяц за отопление. Не буду платить — отрежут и потом все-равно придется платить за повторное подключение. Ну ладно, я работаю, поэтому заплачу, ничего не поделать. Просто мне жалко наших людей, которые всю жизнь работали, а теперь ничего. У мамы моей пенсия 3,5 тысячи или около того, а работала очень тяжело. Я думаю, на каком-то этапе нас всех обманули".Оксана прекрасно понимает, что по обе стороны российско-украинской границы живут родственники, которых разделила война."Тут в Чехии есть женщина из Харькова. У нее отец там, на Украине, и ждет Путина. Она этого не понимает, но деньги ему отправляет — отец же. Есть еще знакомая из Украины, а мать у нее в России. Не могут встретиться. Я не знаю, как вы думаете, но я думаю так, что минимум 30-50 лет надо, чтобы это все восстановить, чтобы все забылось. Не на нашем веку".Я, честно говоря, надеюсь, что все-таки на нашем. И что Оксана вернется в свою Коломыю, где больше не будет ТЦК, где можно будет говорить на русском языке (и на украинском — на любом, лишь бы не запрещали и не заставляли) и откуда она без препон поедет к своим знакомым в Харьков, а потом вместе с ними — к их родственникам в Москву, а те потом — с обратным визитом в Коломыю."Может я что-то сказала не так, не обижайтесь. Всех благ вам", — Оксана обнимает меня на прощание.Русские на Украине?Одна из сотрудниц гостиницы — тоже из Западной Украины. В Чехии лет 15-18 живет. Разговорились о том, как там сейчас, на родине. Она благодарит Бога, что её сын успел уехать заграницу учиться до 2022 года. Я рассказал про дискриминацию русских, зачистки русских в начале конфликта и аресты тех, кто слишком откровенно переписывается с родственниками из России.— Да?! – удивляется она. — А мы такого ничего не знаем.— Ну вот я русский из Украины, я знаю.— А как вы русский? У вас же гражданство Украины.— Эх… Давайте начнем с простого. На Украине живут евреи?— Да.— На Украине живут армяне?— Ну да.— А венгры на Украине живут?— Конечно.— Так что с русскими тогда получается?В глазах мелькает отгадка, но думал, человек больше не поздоровается. Нет, потом здоровалась, все нормально.— Так Вы сейчас где?— В России. Вы же знаете, что больше всего беженцев из Украины именно там. Их там больше, чем в Германии.—Да? И как к Вам там люди относятся?Снова "эх…" Как в России должны относится к русскому? Да и к украинцу, собственно говоря. Это большая беда, которая преследует Украину с 90-х. Очень многие реально не понимают, что такое русский на Украине. Со школы рассказывали, что, если родился на Украине и гражданство Украины, значит ты украинец. Помню, как давно, еще в конце 2000-х или в начале 2010-х устраивался куда-то на работу и там была старая советская анкета, в которой нужно было указать национальность. Я спросил — зачем? Вы будете принимать решение о приеме на работу в зависимости от моей национальности? Они — нет, конечно, просто такая анкета старая, заполните, что есть и не морочьте голову. Ну ок, я написал "русский". В глазах непонимание — у вас же в паспорте стоит гражданство Украины, почему вы русский? Другой пример. В 2019 или в 2020 году давал интервью о правах человека киевскому оппозиционному телеканалу КРТ как раз незадолго до его закрытия. Молодая ведущая, говорит по-украински, но все понимает, со всем соглашается, так же, как и я считает, что у всех языковых групп должны быть равные права и т.д. Но стоило сказать о правах не только для русскоязычного населения Украины, но и для русского, как она засбоила."Я прошу прощения, русские на Украине — это кто? Кого Вы имеете в виду? Россиян, которые здесь живут?"Объяснять пришлось на том же примере: про евреев, армян, венгров и т.д. Обычно это срабатывает, но людям, которых с детства учили, что на Украине живут украинцы, осознать реальность очень тяжело. Как, впрочем, и понять, почему в государстве под названием Украина должен быть еще какой-то государственный язык, кроме украинского. Интересно, что такие простые примеры с разными национальностями чаще всего срабатывают, потому что пропаганда касается только русских. Никаких проблем с пониманием того, что на Украине помимо украинцев живут грузины, молдаване и даже негры преклонных годов, нет. Проблемы только с русскими.Снова пражский аэропорт. Снова девушка на информационной стойке. Другая, но тоже из Закарпатья и тоже в Чехии более 20 лет. Я, если честно, не сразу понял, что другая, начал разговор так, будто она меня уже знает. Получился легкий конфуз, но зато повод обсудить наши общие беды.— А вы тоже из Украины? — интересуется она.— Изначально да, из Запорожья, но сейчас нет.— Выехали оттуда? Я поняла. Тут тоже один парень есть из Запорожья. Выехал нелегально.— Ну правильно, тысячи людей бегут.— Да, да. И до 25 лет забирают парней. Столько молодых людей забрали в Ужгороде. Всех подряд. Столько молодых и без вести пропавших. Кого там интересует, 18 лет или 25. Берут даже инвалидов, чтобы закрыть себе планы. Правда, есть такие парни, которые даже из Чехии выезжали. Специально возвращались. Чтобы воевать.— Кто-то не хочет воевать, а кто-то и хочет.— Уже мало кто хочет. Возвращаются с проблемами, с инвалидностью. Хоть бы это все побыстрее закончилось. Но вы планируете вернуться?— Пока нет, а там будет видно. У меня особая ситуация.— Ну да, Запорожье тоже бомбили.— Э-э, знаете, в чем дело, я русский.— А-а-а…— Я там всю жизнь жил, но я русский.— А гражданство у вас какое?— Украины. Понимаете… эх, опять двадцать пять… это каждый раз почему-то такую непреодолимую сложность вызывает. На Украине есть евреи, есть болгары, есть азербайджанцы, есть разные национальности. И, не поверите, есть и русские. Их даже раньше было много. А в определенный момент нам сказали, что нас там нет.— Серьезно? Вас возвращали обратно или как?— Ну куда обратно? Я родился на Украине. Просто сказали, что мы все должны быть украинцами. А 24 февраля 2024 года сказали, что нам — русским на Украине — конец. Вы же не живете на Украине давно, а там очень сильная пропаганда — где бы вы не увидели русского, это враг.— Ну это длится с 14 года.— Вот видите, оказывается вы все знаете. Да, это длится с 14 года, но с 22 года приобрело немыслимые масштабы.— Вы правильно сделали, что уехали.— Не было других вариантов. Хотя, должен сказать, что я знаю украинские семьи, которые в первые месяцы войны прятали у себя русских. То есть ненависть, конечно, не всех поглотила.— Никогда не думала, что такое может произойти… А сейчас вы где? В Израиле?Я чуть не поперхнулся.— Нет. Если я русский, так куда я мог поехать? Тем более, выезжать пришлось через линию фронта.— Так Вы в России?— Да. Может когда-нибудь получится вернуться. Война же закончится.— Да, конечно, но это все теперь на поколения, чтобы восстановились все отношения…— Важно не впадать в абсолютную ненависть друг к другу.— Я это все понимаю. У меня есть знакомые русские, которые здесь живут, он принимают беженцев из Украины. Помогают. Здравый смысл важнее всего. Простым людям нужен мир.На одной планете. В качестве послесловияА на берегу Влтавы тем временем каждой твари по паре. Все русскоязычные взрослые в восторге кричат: "Бобр!" (а я-то про себя, конечно, добавляю "курва"), но дети почему-то считают, что это капибара. Сейчас какая-то странная мода на капибар — игрушки, все такое, наверное, поэтому дети сравнивают с тем, что знают. По мне так выдра, хотя "курва бобр" лучше. Но Бог с ними, называйте как хотите, только не деритесь.Русскоязычная женщина явно из Украины.И дело даже не в шубе с кроссовками, а в шапке бренда Ruslan Baginskiy за 100 долларов. Это такой киевский модельер родом из Львова. Елена Зеленская была в гостях у папы римского в наряде от этого самого Багинского. Так что в данном случае шапка — это, пожалуй, выражение политической позиции.И все же, "зоопарк" на Влтаве — иллюстрация того, как много в крупных современных городах видового разнообразия: утки, выдры, чайки, галки, чехи, украинцы, русские… И вроде все друг у друга на голове, но в то же время не дерутся и не обзываются "москалями" и "хохлами", поскольку все у одной кормушки. И на одной планете, конечно, как говорилось в известном советском фильме.О том, как в Чехии протестуют против нарушений прав человека на Украине — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине".
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Павел Волков
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Павел Волков
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украина, чехия, россия, ес, русский язык, сво, беженцы, украинские беженцы, национализм, мобилизация, закарпатье, западная украина, эксклюзив, прага
Украина, Чехия, Россия, ЕС, Русский язык, СВО, беженцы, украинские беженцы, национализм, мобилизация, Закарпатье, Западная Украина, Эксклюзив, Прага

Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется

07:10 23.01.2025
 
© Павел ВолковВиды Праги
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© Павел Волков
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Власти Чехии ведут очень агрессивную политику в отношении России: собирают военную помощь для режима Зеленского, вводят массовые запреты на въезд для граждан РФ, помогают украинским праворадикалам заниматься пропагандой в Европе. Но отражает ли такая политика позицию местных жителей и что думают о конфликте попавшие в Чехию беженцы из Украины?
Поверхностная русофобия и глубинная русофилия
Аэропорт Праги. В отличие от Шереметьево или Стамбула — никаких мер безопасности. Рентген только перед самолетом, на выходе/входе в здание нет ничего. Да и перед самолетом тоже все проще, запросто можно брать с собой на борт жидкости, только сначала их за пару секунд проверят на каком-то приборе.
Девушка на стойке информации — первая, кто вычислил во мне русского — тут же переходит на наш. Приехала из Закарпатья больше 20 лет назад. Есть легкий акцент, но не очевидно, чешский или закарпатский.
"Мы же все учили русский, — говорит она, — конечно я его знаю. Это язык международного общения. На востоке Украины все по-русски говорят, а если я на своем заговорю, на закарпатском, меня же даже из украинцев никто не поймет".
Заряд адекватности, полученный при въезде (пограничники вообще ничего не спрашивали, им было важно только, чтобы человек с украинским паспортом предъявил обратный билет) в посольском квартале начал сходить на нет.
Мост перед российским посольством выкрашен в желто-синий. На нем табличка с надписью Skakunuv most.
Скакунов мост
Скакунов мост
Скакунов мост
Это не то, что вы подумали (гусары, молчать!), хотя, отчасти, именно то. Мост назвали в честь украинского военного Виталия Скакуна, который погиб 24 февраля 2022 года… взорвав вместе с собой мост перед наступавшей на Херсон российской армией. Скакун получил звание "Герой Украины" посмертно. В чем здесь символизм, понять непросто. Желто-синий мост Скакуна не даст русским из посольства прорваться в центр Праги?
Впрочем, было бы кому прорываться. Из диппредставительства вышел охранник и сказал, что в Чехии один российский консул на 60 тысяч человек, но сейчас его все-равно нет. Хотите поговорить — записывайтесь на прием.
Российское посольство в Праге
Российское посольство в Праге
Российское посольство в Праге
Окружение же у посольства "гостеприимное": Скакунов мост (какие смыслы хотите, такие и вкладывайте) на улице Украинских героев, недалеко от сквера Немцова с различными инсталляциями на тему конфликта.
© Павел ВолковПроукраинские инсталляции на площади Немцова
Проукраинские инсталляции на площади Немцова
© Павел Волков
Проукраинские инсталляции на площади Немцова
© Павел ВолковПроукраинские инсталляции на площади Немцова
Проукраинские инсталляции на площади Немцова
© Павел Волков
Проукраинские инсталляции на площади Немцова
© Павел ВолковСгоревшее авто из Украины
Сгоревшее авто из Украины
© Павел Волков
Сгоревшее авто из Украины
© Павел ВолковИгрушка в сгоревшем авто
Игрушка в сгоревшем авто
© Павел Волков
Игрушка в сгоревшем авто
© Павел ВолковСгоревшее авто из Украины с информационной табличкой
Сгоревшее авто из Украины с информационной табличкой
© Павел Волков
Сгоревшее авто из Украины с информационной табличкой
© Павел ВолковСгоревший комбайн из Украины
Сгоревший комбайн из Украины
© Павел Волков
Сгоревший комбайн из Украины
Но, надо сказать честно, если бы не инсталляции (в очень ограниченной локации посольского квартала) и не украинские флаги, развешанные правительством на государственных зданиях, ничто вообще не выдает ни зацикленности на украинской теме, ни уж тем более русофобии.
Правда изредка попадаются флаги, вывешенные в окнах, и даже известные нецензурные выражения (как на фото витрины), но их надо выискивать наметанным взглядом. Я, естественно, обращал на это внимание, но менее политизированный человек мог бы и не заметить.
© Павел ВолковАнтироссийская пропаганда на дверях магазина одежды
Антироссийская пропаганда на дверях магазина одежды
© Павел Волков
Антироссийская пропаганда на дверях магазина одежды
© Павел ВолковУкраинский флаг на административном здании в Праге
Украинский флаг на административном здании в Праге
© Павел Волков
Украинский флаг на административном здании в Праге
© Павел ВолковУкраинский флаг на здании одной из районных администраций
Украинский флаг на здании одной из районных администраций
© Павел Волков
Украинский флаг на здании одной из районных администраций
© Павел ВолковУкраинский флаг на Национальном музее в Праге
Украинский флаг на Национальном музее в Праге
© Павел Волков
Украинский флаг на Национальном музее в Праге
© Павел ВолковУкраинский флаг в окне многоквартирного дома
Украинский флаг в окне многоквартирного дома
© Павел Волков
Украинский флаг в окне многоквартирного дома
Зато надписи на почте или, например, на автоматах продажи билетов на общественный транспорт опционально есть на русском.
© Павел ВолковАвтомат в почтовом отделении
Автомат в почтовом отделении
© Павел Волков
Автомат в почтовом отделении
Да и упоминание России не вызывает ни гнева, ни раздражения.
Очень приветливый и хорошо говорящий по-английски чех помогает выбрать негазированную воду в магазине:
"Вы откуда? Из Украины или из России?"
Ответ "Both" (и оттуда, и оттуда) на удивление ему понятен.
"Да, это же один народ, — говорит, — у всех есть родственники и там, и там".
Рассказывает, что в каждом крупном магазине работает несколько человек из Украины. Политику обычно оставляют за пределами работы, хоть и сочувствуют пострадавшим. Но далеко не все приехали сейчас. Большая волна переселенцев была и до 2022 года: многие живут в Чехии по 10-20 лет, уехали из Украины в поисках лучшей жизни. Многие образованы, однако не всем удается подтвердить образование и приходится работать руками.
"Врачам, например, легче. Люди ведь одинаково устроены и там, и здесь. А тем же юристам надо не только выучить чешский на высоком уровне, но и подтвердить знание законодательства ЕС. Это не всем удается".
Веселый торговец разноцветными носками на ярмарке делает шикарную презентацию своего товара на чешском. Видит, что я не понимаю и переходит на английский. Я улыбаюсь, он догадывается, в чем дело, и, хоть и с сильным акцентом, повторяет все по-русски. Говорит, что не полиглот, а просто "хороший, красивый и скромный". Я ему "дякую" (по-чешски "спасибо" звучит так же, как по-украински), а он мне: "Дякую за Ваше дякую".
© Павел ВолковВеселый торговец
Веселый торговец
© Павел Волков
Веселый торговец
В магазине канцтоваров бумажные куклы разных национальностей. Хорошо вместе смотрятся девчонки: Аленка в русском народном костюме с Алинкой — в украинском. И никаких скандалов не тему, почему это их рядом поставили и что здесь вообще делает российская символика. Матрешек, явно русских, тоже везде полно. Книг на русском языке в магазинах, кстати, тоже немало. Больше всего, конечно, на чешском, на втором месте английский, а дальше, пожалуй, да — русский.
© Павел ВолковРусская Лена и украинка Алина
Русская Лена и украинка Алина
© Павел Волков
Русская Лена и украинка Алина
© Павел ВолковМатрешки в Праге — не проблема
Матрешки в Праге — не проблема
© Павел Волков
Матрешки в Праге — не проблема
"Наших" везде видно, а "наши" — это из СССР
Что такое "змрзлина" в принципе очевидно. А вот с "лахудками" не так просто — решил выяснить. Но у продавщиц английский был не очень, поэтому зовут какую-то Галю из кухни, чтобы не осталось сомнений по поводу точности найденного в известных мне языках соответствия, но Галя, к сожалению, занята. Чешские продавщицы с трудом объясняют, что это "everything that is tasty", вкусняшки то есть.
© Павел ВолковЗмрзлина с лахудками, а внутри — Галя
Змрзлина с лахудками, а внутри — Галя
© Павел Волков
Змрзлина с лахудками, а внутри — Галя
В магазинах сувениров чаще всего работают люди восточной внешности, может быть вьетнамцы, может быть еще кто-то. В одном из них стоит такой типичный молодой человек, явно не чех и не украинец. Естественно, не вижу смысла подходить и заводить разговор, но он подходит сам и на отличном русском предлагает помощь в выборе товаров.
— А вы-то откуда русский знаете? — удивляюсь я.
— Так я ж из Узбекистана, — улыбается молодой человек.
Из дверей другого магазина тоже раздается приличная русская речь. Не могу не зайти. Продавщица разговаривает по телефону. Прислушался, и понимаю, что из Украины, причем, скорее всего, западной. Но говорит по-русски с хозяйкой. Та — из Молдавии. Именно знание русского языка позволяет им всем держаться вместе.
Признался, что запорожский, но в Прагу приехал из России. Интересна была реакция.
"Если и русские, мне все равно, — пожала плечами Оксана. — Я вам сразу говорю, для меня не имеет значения. Это не вы, и не я войну затеяли. Это дураки".
Так разговор и завязался. Сначала про "наших" в Чехии. "Наши" для Оксаны — это и украинцы, и русские. А для чехов мы на одно лицо.
— Я рано утром, еду на трамвае или в метро, с кем я буду говорить? Сама с собой? Но если двое зашли, так почему не поговорить? А чехи: "Панэ Боже, снова русские" или "Панэ Боже, снова украинцы".
— А как они узнают, кто русские, украинцы?
— Наших видно. Везде. Они хорошо одеваются. Чехи так одеваться не умеют, мало кто так ходит. Если Вы были на Вацлавське намести (Вацлавская площадь — ред.), где полно людей, наших там видно сразу. Мне один чех однажды говорит на работе: Оксан, вы уже видели, сколько ваших на Вацлавской площади? Я ему — в смысле? Он — ну, ногти длинные, губы накачанные, машины крутые. Это все, кто приехал из Донецка, Киева, Запорожья, Кривого рога, Харькова. С губами накачанными, как у утки. Серьезно, чехи так говорят.
И когда наши садятся в метро или в трамвай, то обязательно бла-бла-бла. А в субботу и воскресенье мальчики украинские, русские, русскоговорящие едут утром с дискотеки и тоже те-те-те. А чехи: "Панэ Боже, колик таре буду ешче жвать? Панэ Боже, скилькы воны ще будуть орать?" По утрам сплошное "Панэ Боже".
© Павел ВолковСтарых чехословацких трамваев было много во всех постсоветских странах
Старых чехословацких трамваев было много во всех постсоветских странах
© Павел Волков
Старых чехословацких трамваев было много во всех постсоветских странах
В родную Коломыю в Ивано-Франковской области Оксана ездит регулярно — к родным. По ее словам, ТЦК лютует, мужчин на улицах нет. Особенно в маленьких городах и деревнях.
"Дочка моя торговый агент, она целый день по городу ездит. Говорит, ТЦК на каждой улице. Иногда ее коллеги-мужчины просят посмотреть, есть ли на ближайшей улице ТЦК. Она едет, смотрит и докладывает. Мужчины тогда сидят в машинах, не вылезают. Она говорит, мама, как я не поеду, мы же вместе работаем, я не могу не помочь. У моего кума сын ехал на работу. Остановили автобус. Ну, он молодой, 30 с чем-то. Вытянули. Сразу забрали. Сразу.
А на деревне нету мужиков. Нету, не видно нигде. Все женщины. Просто из дома забирают. Инвалидов берут. Без одного глаза берут. Не слышит на 80% — берут. 55 лет — берут. А сколько шансов выжить на фронте у человека с ограниченными возможностями по здоровью? Думаю, ноль. Если человек не слышит, ему всё равно — ори, не ори, стреляй, не стреляй. Плевать, что летит. Ему всё равно. Или слепой, что он там может видеть? Жалко всех людей.
Тела привозят каждый день нам в город. Трое, четверо, пятеро. Троих знакомых уже похоронили".
В то же время, у некоторых все хорошо.
"Взять мэра нашего города Коломыи. Идет война, а он на въезде в город ставит металлическую пысанку за 600 тысяч гривен. Кому это надо в такое время? Был в городе до войны один фонтан. Теперь, когда война, еще два фонтана сухих открыли. Фонтан Любви, понимаешь. А пацанам при этом собирают деньги люди, чтобы послать что-то кушать, сигареты, одеться, обуться, носки вяжут.
А про Буковель слышали? Так там свет не выключают. Из Киева приехали туда на курорт и говорят местным, пускай ваши мужики идут воевать, а мы тут пока с вашими женами… Вы идите воюйте, а мы будем их обслуживать. Приехали на джипах и прячутся в Закарпатье, не хотят на войну. Я тоже не хочу войны. Просто, если идут, пускай идут все: у кого папа мэр, и кого главврач. У богатых же людей шанс отмазаться есть на любом этапе: на этапе ТЦК, на этапе военкомата, на этапе медосмотра. У меня у кумы сын был начальником санатория в Верховине (поселок в Ивано-Франковской области — ред.). Так он сделал своему племяннику и зятю документы, что они волонтеры, и они приехали сюда, в Чехию. А простые люди уехать не могут. Я все понимаю, я не хочу, чтобы люди умирали. Просто не делите на богатых и бедных. Бедный не может откупиться".
Оксана вспоминает, как год назад в Коломые женщина на дорогущей "Тесле" выехала на тротуар и на ступеньках магазина сбила насмерть пару.
"Так что вы думаете, ей дали заказ выходить на улицу в день. Ну, мера пресечения — ночной домашний арест. Это нормально? И она уехала в Америку. А то, что дети остались 5 и 10 лет, этого никого не волнует. И все тихо-тихо, никто ничего не говорит, дело закрыто".
И тут начинается ностальгия по временам, когда все вышеперечисленное было невозможно.
"Было 15 республик, 15 сестер. Везде ездили, и никто не говорил, чего это ты, украинка, приехала в Грузию или Латвию. И работа была дома. А теперь ни работы, ни зарплаты, ни пенсии, а цены растут. Я вот дома не живу, а где-то 4 тысячи гривен плачу зимой за месяц за отопление. Не буду платить — отрежут и потом все-равно придется платить за повторное подключение. Ну ладно, я работаю, поэтому заплачу, ничего не поделать. Просто мне жалко наших людей, которые всю жизнь работали, а теперь ничего. У мамы моей пенсия 3,5 тысячи или около того, а работала очень тяжело. Я думаю, на каком-то этапе нас всех обманули".
Оксана прекрасно понимает, что по обе стороны российско-украинской границы живут родственники, которых разделила война.
"Тут в Чехии есть женщина из Харькова. У нее отец там, на Украине, и ждет Путина. Она этого не понимает, но деньги ему отправляет — отец же. Есть еще знакомая из Украины, а мать у нее в России. Не могут встретиться. Я не знаю, как вы думаете, но я думаю так, что минимум 30-50 лет надо, чтобы это все восстановить, чтобы все забылось. Не на нашем веку".
Я, честно говоря, надеюсь, что все-таки на нашем. И что Оксана вернется в свою Коломыю, где больше не будет ТЦК, где можно будет говорить на русском языке (и на украинском — на любом, лишь бы не запрещали и не заставляли) и откуда она без препон поедет к своим знакомым в Харьков, а потом вместе с ними — к их родственникам в Москву, а те потом — с обратным визитом в Коломыю.
"Может я что-то сказала не так, не обижайтесь. Всех благ вам", — Оксана обнимает меня на прощание.
© Павел ВолковОдин из многочисленных сувенирных магазинов в Праге
Один из многочисленных сувенирных магазинов в Праге
© Павел Волков
Один из многочисленных сувенирных магазинов в Праге
Русские на Украине?
Одна из сотрудниц гостиницы — тоже из Западной Украины. В Чехии лет 15-18 живет. Разговорились о том, как там сейчас, на родине. Она благодарит Бога, что её сын успел уехать заграницу учиться до 2022 года. Я рассказал про дискриминацию русских, зачистки русских в начале конфликта и аресты тех, кто слишком откровенно переписывается с родственниками из России.
— Да?! – удивляется она. — А мы такого ничего не знаем.
— Ну вот я русский из Украины, я знаю.
— А как вы русский? У вас же гражданство Украины.
— Эх… Давайте начнем с простого. На Украине живут евреи?
— Да.
— На Украине живут армяне?
— Ну да.
— А венгры на Украине живут?
— Конечно.
— Так что с русскими тогда получается?
В глазах мелькает отгадка, но думал, человек больше не поздоровается. Нет, потом здоровалась, все нормально.
— Так Вы сейчас где?
— В России. Вы же знаете, что больше всего беженцев из Украины именно там. Их там больше, чем в Германии.
—Да? И как к Вам там люди относятся?
Снова "эх…" Как в России должны относится к русскому? Да и к украинцу, собственно говоря. Это большая беда, которая преследует Украину с 90-х. Очень многие реально не понимают, что такое русский на Украине. Со школы рассказывали, что, если родился на Украине и гражданство Украины, значит ты украинец. Помню, как давно, еще в конце 2000-х или в начале 2010-х устраивался куда-то на работу и там была старая советская анкета, в которой нужно было указать национальность. Я спросил — зачем? Вы будете принимать решение о приеме на работу в зависимости от моей национальности? Они — нет, конечно, просто такая анкета старая, заполните, что есть и не морочьте голову. Ну ок, я написал "русский". В глазах непонимание — у вас же в паспорте стоит гражданство Украины, почему вы русский? Другой пример. В 2019 или в 2020 году давал интервью о правах человека киевскому оппозиционному телеканалу КРТ как раз незадолго до его закрытия. Молодая ведущая, говорит по-украински, но все понимает, со всем соглашается, так же, как и я считает, что у всех языковых групп должны быть равные права и т.д. Но стоило сказать о правах не только для русскоязычного населения Украины, но и для русского, как она засбоила.
"Я прошу прощения, русские на Украине — это кто? Кого Вы имеете в виду? Россиян, которые здесь живут?"
Объяснять пришлось на том же примере: про евреев, армян, венгров и т.д. Обычно это срабатывает, но людям, которых с детства учили, что на Украине живут украинцы, осознать реальность очень тяжело. Как, впрочем, и понять, почему в государстве под названием Украина должен быть еще какой-то государственный язык, кроме украинского. Интересно, что такие простые примеры с разными национальностями чаще всего срабатывают, потому что пропаганда касается только русских. Никаких проблем с пониманием того, что на Украине помимо украинцев живут грузины, молдаване и даже негры преклонных годов, нет. Проблемы только с русскими.
© Павел ВолковУлицы Праги
Улицы Праги
© Павел Волков
Улицы Праги
Снова пражский аэропорт. Снова девушка на информационной стойке. Другая, но тоже из Закарпатья и тоже в Чехии более 20 лет. Я, если честно, не сразу понял, что другая, начал разговор так, будто она меня уже знает. Получился легкий конфуз, но зато повод обсудить наши общие беды.
— А вы тоже из Украины? — интересуется она.
— Изначально да, из Запорожья, но сейчас нет.
— Выехали оттуда? Я поняла. Тут тоже один парень есть из Запорожья. Выехал нелегально.
— Ну правильно, тысячи людей бегут.
— Да, да. И до 25 лет забирают парней. Столько молодых людей забрали в Ужгороде. Всех подряд. Столько молодых и без вести пропавших. Кого там интересует, 18 лет или 25. Берут даже инвалидов, чтобы закрыть себе планы. Правда, есть такие парни, которые даже из Чехии выезжали. Специально возвращались. Чтобы воевать.
— Кто-то не хочет воевать, а кто-то и хочет.
— Уже мало кто хочет. Возвращаются с проблемами, с инвалидностью. Хоть бы это все побыстрее закончилось. Но вы планируете вернуться?
— Пока нет, а там будет видно. У меня особая ситуация.
— Ну да, Запорожье тоже бомбили.
— Э-э, знаете, в чем дело, я русский.
— А-а-а…
— Я там всю жизнь жил, но я русский.
— А гражданство у вас какое?
— Украины. Понимаете… эх, опять двадцать пять… это каждый раз почему-то такую непреодолимую сложность вызывает. На Украине есть евреи, есть болгары, есть азербайджанцы, есть разные национальности. И, не поверите, есть и русские. Их даже раньше было много. А в определенный момент нам сказали, что нас там нет.
— Серьезно? Вас возвращали обратно или как?
— Ну куда обратно? Я родился на Украине. Просто сказали, что мы все должны быть украинцами. А 24 февраля 2024 года сказали, что нам — русским на Украине — конец. Вы же не живете на Украине давно, а там очень сильная пропаганда — где бы вы не увидели русского, это враг.
— Ну это длится с 14 года.
— Вот видите, оказывается вы все знаете. Да, это длится с 14 года, но с 22 года приобрело немыслимые масштабы.
— Вы правильно сделали, что уехали.
— Не было других вариантов. Хотя, должен сказать, что я знаю украинские семьи, которые в первые месяцы войны прятали у себя русских. То есть ненависть, конечно, не всех поглотила.
— Никогда не думала, что такое может произойти… А сейчас вы где? В Израиле?
Я чуть не поперхнулся.
— Нет. Если я русский, так куда я мог поехать? Тем более, выезжать пришлось через линию фронта.
— Так Вы в России?
— Да. Может когда-нибудь получится вернуться. Война же закончится.
— Да, конечно, но это все теперь на поколения, чтобы восстановились все отношения…
— Важно не впадать в абсолютную ненависть друг к другу.
— Я это все понимаю. У меня есть знакомые русские, которые здесь живут, он принимают беженцев из Украины. Помогают. Здравый смысл важнее всего. Простым людям нужен мир.
На одной планете. В качестве послесловия
А на берегу Влтавы тем временем каждой твари по паре. Все русскоязычные взрослые в восторге кричат: "Бобр!" (а я-то про себя, конечно, добавляю "курва"), но дети почему-то считают, что это капибара. Сейчас какая-то странная мода на капибар — игрушки, все такое, наверное, поэтому дети сравнивают с тем, что знают. По мне так выдра, хотя "курва бобр" лучше. Но Бог с ними, называйте как хотите, только не деритесь.
© Павел ВолковКурва бобр, он же выдра, он же капибара
Курва бобр, он же выдра, он же капибара
© Павел Волков
Курва бобр, он же выдра, он же капибара
© Павел ВолковКаждой твари по паре, а то и больше
Каждой твари по паре, а то и больше
© Павел Волков
Каждой твари по паре, а то и больше
© Павел ВолковМежвидовое взаимодействие
Межвидовое взаимодействие
© Павел Волков
Межвидовое взаимодействие
Русскоязычная женщина явно из Украины.
© Павел ВолковГостья из Украины
Гостья из Украины
© Павел Волков
Гостья из Украины
И дело даже не в шубе с кроссовками, а в шапке бренда Ruslan Baginskiy за 100 долларов. Это такой киевский модельер родом из Львова. Елена Зеленская была в гостях у папы римского в наряде от этого самого Багинского. Так что в данном случае шапка — это, пожалуй, выражение политической позиции.
И все же, "зоопарк" на Влтаве — иллюстрация того, как много в крупных современных городах видового разнообразия: утки, выдры, чайки, галки, чехи, украинцы, русские… И вроде все друг у друга на голове, но в то же время не дерутся и не обзываются "москалями" и "хохлами", поскольку все у одной кормушки. И на одной планете, конечно, как говорилось в известном советском фильме.
© Павел ВолковАнгел на рождественской инсталляции в Старом Городе
Ангел на рождественской инсталляции в Старом Городе
© Павел Волков
Ангел на рождественской инсталляции в Старом Городе
О том, как в Чехии протестуют против нарушений прав человека на Украине — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине".
 
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