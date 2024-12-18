https://ukraina.ru/20241218/1059767844.html

"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине

"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине - 18.12.2024 Украина.ру

"Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине

В Международный день прав человека в столице Чехии Праге у стен украинского посольства состоялся митинг за освобождение политических заключенных Украины.

2024-12-18T17:12

2024-12-18T17:12

2024-12-18T17:12

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Организатор акции — Коммунистическая партия Чехословакии, а также Коммунистическая партия Богемии и Моравии, председатель которой Катержина Конечна является евродепутатом, а с недавних пор — лидером межпартийного объединения STAČILO! ("Хватит!"), которое в 2025 году пойдет на выборы в чешский парламент с программой выравнивания зарплат в странах Евросоюза, прекращения поставок оружия Украине, отмены санкций против России и Белоруссии, а также возобновления закупки российского природного газа."Мы собрались у посольства Украины в Праге, — говорит историк, социолог, председатель молодежного комитета Компартии Богемии и Моравии Петра Прокшанова, — чтобы напомнить, что Украина сталкивается со многими внутренними проблемами, такими, как цензура, ликвидация оппозиции, коррупция, с которыми ей нужно разобраться как можно скорее, если она хочет думать о каком-либо фактическом партнерстве с кем-либо в мире после окончания конфликта. Эти проблемы не были принесены в страну войной, это долгосрочный кризис, и пора перестать их игнорировать".Прокшанова заявила, что одной из ключевых задач митинга является выражение поддержки политзаключенным Украины, в том числе членам Коммунистического Ленинского Союза Молодежи и Коммунистической партии Украины братьям Михаилу и Александру Кононовичам, которые после Майдана "открыто выступали за мирное решение тлеющей гражданской войны и против убийств населения на Донбассе, за что постоянно подвергались преследованиям и нападениям со стороны неонацистов и тогдашнего украинского режима".Издание Украина.ру разбирало дело братьев Кононовичей, которых 2 марта 2022 года, сразу после начала специальной военной операции, СБУ арестовала в Киеве. Точнее, это было похищением, поскольку братьев несколько дней продержали в подвале (том самом, о котором в последнее время говорит находящийся под стражей украинский нардеп Дубинский), а официально задержание оформили только 5 марта."Они были помещены в изолятор временного содержания, находящийся в ведении СБУ в Киеве, до 5 марта 2022 года, когда их аресты были официально оформлены начальником местной прокуратуры", — указывало УВКПЧ ООН в докладе о произвольных задержаниях гражданских лиц сторонами конфликта.Для понимания, "изолятор временного содержания СБУ" не предусмотрен законодательством Украины, о чем еще в 2014 году говорила экс-омбудсмен Валерия Лутковская. Туда не отправляют по решению суда, находящийся в нем человек не имеет никакого процессуального статуса, а значит и никаких прав. По сути, это пыточная, где оппозиционеров и инакомыслящих заставляют признаться в несуществующих преступлениях, после чего передают их следственному судье, а затем в официальное СИЗО.После задержания братьев Кононовичей избивали и пытали, лишали сна, не допускали к ним медиков, склоняли к признанию вины, однако братья на это не пошли. В итоге их обвинили по ст. 109 УК Украины ("Действия, направленные на захват государственной власти") за то, что они "при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах вступили между собой в преступный сговор с целью распространения материалов с призывами к насильственному захвату государственной власти на учетных записях в Фейсбук*". Речь о публикациях 2019-2021 гг. (до начала СВО), в которых Кононовичи критиковали языковую и национальную политику Украины, однако никаких призывов к захвату власти в них не было. Кроме того, в качестве "действий, направленных на захват государственной власти" братьям вменили организацию 27 февраля 2022 года митинга из 30 человек, которые якобы должны были захватить одну из киевских райадминистраций. И это во время военного положения, когда столица была наводнена людьми с оружием и активистами, сходившими с ума на почве поиска врагов и диверсантов. Камеры наблюдения никакого митинга, естественно, не зафиксировали, потому что его не было.Благодаря тому, что Компартия Богемии и Моравии, а также другие левые организации развернули целую кампанию #freekononovich, после нескольких месяцев содержания под стражей братьев отпустили под домашний арест с ношением браслета. Суды продолжаются, и Кононовичам все еще грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Кроме того, она напомнила о жестокой принудительной мобилизации на Украине, при которой "единственный способ не стать пушечным мясом — это коррупция или нелегальная миграция"."Я убеждена, что мы должны стать голосом всех людей, насильно увезенных на войну, голосом тысяч политзаключенных Украины, голосом рабочих, которые устали от войны. Нас должны услышать не только украинские власти, но и нынешнее чешское правительство, которое играет совершенно трагическую роль чирлидера в американском трико в этом конфликте. Это должно прекратиться!"Недавно Петра Прокшанова получила Международную премию имени Юлиуса Фучика в категории "Журналист года в Чехии 2024" за выдающиеся журналистские достижения в поддержке молодых людей в их журналистской работе в ежедневнике Haló noviny и еженедельнике Naše pravda."Это не первый раз, когда мы проводим демонстрацию перед украинским посольством, — говорит заместитель председателя Компартии Богемии и Моравии Милан Крайча. — Мы уже много лет следим за проблемами, с которыми сталкиваются наши товарищи на Украине, особенно после 2014 года. Мы считаем, что режим, пришедший к власти в 2014 году, нарушает права человека. И даже начало этого режима было положено кровавым Майданом, одесской резней, а затем так называемой антитеррористической операцией. На Украине была запрещена Коммунистическая партия, также был запрещен комсомол. Многие из их членов подверглись нападениям, некоторые были заключены в тюрьму, многим пришлось покинуть страну, некоторые из них были убиты во время бойни в Одессе".Еще до начала митинга перед посольством Украины в Праге собрались местные националисты и проукраинские активисты с флагами Украины и ЕС. Они был агрессивны, выкрикивали оскорбления в адрес протестующих, называли их российскими агентами, провоцировали на конфликт. Но надо отдать должное полиции, которая работала мягко и грамотно, сразу отделив две группы друг от друга.Интересно, что освещать мероприятие приехал один из местных телеканалов, но оказалось, что журналисты не понимают разницу между журналистикой и политическим активизмом. Взяв комментарии у участников митинга, корреспондент и оператор развернули флаг Евросоюза, присоединившись к орущей непристойности проукраинской толпе.Митингующие же развернули транспаранты и заявили, что собрались для того, чтобы "привлечь внимание к нарушениям прав и свобод человека на Украине, почтить память всех тех, кто был убит или преследовался в Украине за свои взгляды и убеждения, на которые, согласно Уставу ООН, каждый человек в мире имеет право".Было зачитано обращение генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Романа Блашко, который был вынужден покинуть Чехию из-за политических преследований, связанных с его посещениями референдумов в новых регионах России."На Украине нарушаются права человека и свобода слова, а политическая и гражданская оппозиция подвергается явным преследованиям и даже угрозам физической ликвидации, — написал он. — Владимир Зеленский подписал законы, которые напрямую запрещают все оппозиционные СМИ и тем самым запретили базовое право на информацию. При нем не было проведено ни одних выборов, и даже деятельность Украинской православной церкви запрещена. Миллионам верующих не разрешается молиться, тем более на русском языке. Любого, кто хочет публично или даже в частном порядке высказать неудобное для властей личное мнение, бессмысленно обвиняют в государственной измене, даже если он не раскрывает никаких государственных секретов".Блашко раскритиковал "План победы" Зеленского, который включает в себя требования о предоставлении США, НАТО и западными странами, в том числе Чехией, все большего количества оружия, что в реальности означает не победу Украины и тем более не мир, а все больше и больше трупов с обеих сторон конфликта. Также он оценил требование США снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет как акт уничтожения украинского народа. По мнению Блашко, люди должны иметь право не участвовать в войне, не подвергаясь при этом тюремному заключению и преследованиям со стороны властей."Мы требуем справедливого расследования всех преступлений против человечности в Украине. В то же время мы просим наше нынешнее чешское правительство немедленно прекратить поставки оружия на Украину и идти политическим и дипломатическим путем к миру, который является фундаментальным правом каждого из нас. Миру мир!"Пресс-секретарь Компартии Богемии и Моравии Роман Рун заявил, что в течение многих лет чешские политики и СМИ пытались внушить гражданам, что Украина должна как можно скорее стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса, потому что это демократическая страна, в которой все свободны, а права человека безоговорочно защищены."Украина не является такой страной", — опроверг он мейнстримную пропаганду.По словам Руна, после насильственного государственного переворота в 2014 году на Украине начались систематические репрессии и запреты оппозиционных партий. Критиков нынешнего режима убивают, пытают и сажают в тюрьмы после инсценированных судебных процессов. Подчиняющаяся непосредственно Зеленскому и служащая сохранению его власти СБУ использует насильственные методы против политических оппонентов режим, свобода мысли и выражения мнений подавляется, все средства массовой информации, за исключением провластных, запрещены, деятельность Православной церкви ограничена.Роман Рун призвал чешские общественные и коммерческие СМИ прекратить обслуживать интересы администрации США и НАТО и объективно освещать реальные политические события на Украине:"У меня много друзей на Украине, и я желаю народу Украины настоящей свободы, — сказал Рун — свободы без пандемии нацизма, свободы без влияния олигархов, свободы без ежедневных нарушений прав человека, свободы, не заставляющей замолчать критиков, свободы без западной марионетки, комедианта с диктаторскими наклонностями Владимира Зеленского".Наиболее эмоциональной на митинге была речь Петры Прокшановой, которая говорила о жестоких репрессиях против коммунистов и антифашистов на Украине."2 марта 2022 года братья Кононовичи были задержаны, — заявила она, — и в течение нескольких дней содержались в подвалах СБУ, где подверглись нечеловеческим пыткам, жестоким допросам, унижениям, угрозам и даже угрозе изнасилования несовершеннолетней дочери одного из братьев. Как 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов фашисты растоптали молодую жизнь комсомольца Вадима Папуры, так сейчас они топчут жизни других антифашистов. Вы — звери!""Смерть фашизму! Смерть фашизму!" — скандировали протестующие под стенами посольства Украины.После митинга зампредседателя Компартии Богемии и Моравии Милан Крайча рассказал, что антифашистской демонстрации противостояла анти-демонстрация под охраной полиции."Правые активисты выкрикивали оскорбительные лозунги, бросались обвинениями в сторону коммунистов, антифашистов и даже русских. Но мы считаем, что, несмотря на эту анти-демонстрацию, мы успешно справились в Праге и продемонстрировали нашу солидарность с антифашистами, коммунистами и другими людьми, которые сегодня страдают на Украине".* организация, запрещенная в РФО том, как продвигается фашизм на Украине, в материале «Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей».

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