Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки - 22.01.2025 Украина.ру
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Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки - 22.01.2025 Украина.ру
Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
В Авдеевке у ВС РФ изменилась тактика ведения боевых действий. Бойцы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков и активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-22T03:45
2025-01-22T03:45
новости
россия
авдеевка
курахово
геннадий алехин
всу
вс рф
покровск/красноармейск
дроны
разведка
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Одной из сильных сторон армии РФ является то, что у нее изменилась тактика ведения боевых действий. Это было заметно еще по событиям в Авдеевке, рассказал эксперт. Нельзя сказать, что этот плацдарм пытались взять "мясными штурмами", но Авдеевку действительно приходилось атаковать в лоб, добавил он.После чего бойцы стали наносить рассекающие удары и применять различные уловки вроде прохода по трубе с выходом в тыл отдельным позициям противника, сообщил полковник запаса.По его мнению, все это стало возможным благодаря умелым и инициативным действиям российского командования. После Авдеевки ВС РФ продолжили рассекать позиции ВСУ на различные участки, указал он."Мы опять вспомнили 2014-2015 годы с их мешками и котлами (Курахово, Покровск, Селидово). Мы охватываем противника с двух сторон, работаем артиллерией, а потом заходят штурмовые отряды", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, штурмах, оснащении и моральном состоянии противника — в материале "Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250121/1060432545.html
россия
авдеевка
курахово
покровск/красноармейск
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новости, россия, авдеевка, курахово, геннадий алехин, всу, вс рф, покровск/красноармейск, дроны, разведка, артиллерия, штурм, селидово, донбасс, детали, сво
Новости, Россия, Авдеевка, Курахово, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, дроны, разведка, артиллерия, штурм, Селидово, Донбасс, детали, СВО

Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки

03:45 22.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Авдеевке у ВС РФ изменилась тактика ведения боевых действий. Бойцы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков и активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Одной из сильных сторон армии РФ является то, что у нее изменилась тактика ведения боевых действий. Это было заметно еще по событиям в Авдеевке, рассказал эксперт. Нельзя сказать, что этот плацдарм пытались взять "мясными штурмами", но Авдеевку действительно приходилось атаковать в лоб, добавил он.
После чего бойцы стали наносить рассекающие удары и применять различные уловки вроде прохода по трубе с выходом в тыл отдельным позициям противника, сообщил полковник запаса.
"Мы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков. Мы активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Если раньше мы во время таких маневров использовали отряды обеспечения движения (ООД) с вертолетами и разведкой, то сейчас мы создали настоящий дроновый зонтик", — подчеркнул Алехин.
По его мнению, все это стало возможным благодаря умелым и инициативным действиям российского командования. После Авдеевки ВС РФ продолжили рассекать позиции ВСУ на различные участки, указал он.
"Мы опять вспомнили 2014-2015 годы с их мешками и котлами (Курахово, Покровск, Селидово). Мы охватываем противника с двух сторон, работаем артиллерией, а потом заходят штурмовые отряды", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
О боях за Курахово, штурмах, оснащении и моральном состоянии противника — в материале "Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти" на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияАвдеевкаКураховоГеннадий АлехинВСУВС РФПокровск/КрасноармейскдроныразведкаартиллерияштурмСелидовоДонбассдеталиСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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05:30"Искандеров" недостаточно: эксперт рассказал, по каким объектам на Украине мог бы прилететь "Орешник"
05:15"Мы к готовы компромиссам": Ищенко о том, на каких условиях Россия готова учитывать позицию Запада
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04:00Прекрасный новый мир: Ищенко объяснил, почему Россия готова к компромиссам, но на своих условиях
03:45Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
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