Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
В Авдеевке у ВС РФ изменилась тактика ведения боевых действий. Бойцы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков и активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Одной из сильных сторон армии РФ является то, что у нее изменилась тактика ведения боевых действий. Это было заметно еще по событиям в Авдеевке, рассказал эксперт. Нельзя сказать, что этот плацдарм пытались взять "мясными штурмами", но Авдеевку действительно приходилось атаковать в лоб, добавил он.
После чего бойцы стали наносить рассекающие удары и применять различные уловки вроде прохода по трубе с выходом в тыл отдельным позициям противника, сообщил полковник запаса.
"Мы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков. Мы активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Если раньше мы во время таких маневров использовали отряды обеспечения движения (ООД) с вертолетами и разведкой, то сейчас мы создали настоящий дроновый зонтик", — подчеркнул Алехин.
По его мнению, все это стало возможным благодаря умелым и инициативным действиям российского командования. После Авдеевки ВС РФ продолжили рассекать позиции ВСУ на различные участки, указал он.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.
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