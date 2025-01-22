https://ukraina.ru/20250122/1060436694.html

Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки

Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки - 22.01.2025 Украина.ру

Охватываем ВСУ с двух сторон: Алехин раскрыл, как изменилась тактика ВС РФ со времен взятия Авдеевки

В Авдеевке у ВС РФ изменилась тактика ведения боевых действий. Бойцы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков и активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-22T03:45

2025-01-22T03:45

2025-01-22T03:45

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геннадий алехин

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вс рф

покровск/красноармейск

дроны

разведка

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Одной из сильных сторон армии РФ является то, что у нее изменилась тактика ведения боевых действий. Это было заметно еще по событиям в Авдеевке, рассказал эксперт. Нельзя сказать, что этот плацдарм пытались взять "мясными штурмами", но Авдеевку действительно приходилось атаковать в лоб, добавил он.После чего бойцы стали наносить рассекающие удары и применять различные уловки вроде прохода по трубе с выходом в тыл отдельным позициям противника, сообщил полковник запаса.По его мнению, все это стало возможным благодаря умелым и инициативным действиям российского командования. После Авдеевки ВС РФ продолжили рассекать позиции ВСУ на различные участки, указал он."Мы опять вспомнили 2014-2015 годы с их мешками и котлами (Курахово, Покровск, Селидово). Мы охватываем противника с двух сторон, работаем артиллерией, а потом заходят штурмовые отряды", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова" на сайте Украина.ру.О боях за Курахово, штурмах, оснащении и моральном состоянии противника — в материале "Участник боев за Курахово "Серый": "Прежде, чем взять пятиэтажку, до нее еще нужно дойти" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060432545.html

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авдеевка

курахово

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