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Украинских спасателей запугивают отменой брони от мобилизации и отправкой на фронт – Гончаренко*
Украинских спасателей запугивают отменой брони от мобилизации и отправкой на фронт – Гончаренко* - 16.01.2025 Украина.ру
Украинских спасателей запугивают отменой брони от мобилизации и отправкой на фронт – Гончаренко*
Сотрудники украинской Госслужбы по ЧС жалуются, что их запугивают отменой брони от мобилизации с 28 февраля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко*
2025-01-16T13:01
2025-01-16T13:01
2025-01-16T13:01
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алексей гончаренко
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"В последние дни начал снова получать уведомления от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а далее 50 процентов переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что, новая серия? Так же было в прошлом году. Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. Я не понимаю, зачем снова это начинать?" - написал Гончаренко.В июне прошлого года глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял о предоставлении брони от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС, а также полиции.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Сергея Зуева Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, алексей гончаренко, игорь клименко, гсчс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Игорь Клименко, ГСЧС, Вооруженные силы Украины
Украинских спасателей запугивают отменой брони от мобилизации и отправкой на фронт – Гончаренко*
Сотрудники украинской Госслужбы по ЧС жалуются, что их запугивают отменой брони от мобилизации с 28 февраля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко*
"В последние дни начал снова получать уведомления от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а далее 50 процентов переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что, новая серия? Так же было в прошлом году. Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. Я не понимаю, зачем снова это начинать?" - написал Гончаренко.
В июне прошлого года глава МВД Украины Игорь Клименко
заявлял о предоставлении брони от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС, а также полиции.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.