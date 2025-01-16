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Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января

Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января - 16.01.2025 Украина.ру

Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января

Байден высказался об Украине в прощальном обращении. Российские военные уничтожают противника и технику. Советники Трампа поддержали идею создания демилитаризованной зоны на Украине, последовала реакция

2025-01-16T09:00

2025-01-16T09:00

2025-01-16T10:54

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Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. Оно заняло порядка 15 минут.В ходе своей речи уходящий глава Белого дома ни разу не упомянул российско-американские отношения, Россию или руководство страны.В то же время он отметил, что якобы сумел укрепить НАТО и сохранить свободу Украины.Также Байден заверил, что его страна "опередила Китай в конкурентной борьбе".Глава государства добавил, что обеспечил своему преемнику Дональду Трампу мирную передачу власти и "желает успеха" следующей администрации.В то же время спикер палаты представителей Майк Джонсон в социальной сети Х написал, что наследием Байдена стал наихудший миграционный кризис в истории страны, преследование оппонентов и усиление врагов Вашингтона."Наследие президента Байдена будет определено многими его провалами: организацией худшего пограничного кризиса в истории США… использованием министерства юстиции в качестве оружия для преследования политических оппонентов, разжиганием стремительно растущей инфляции", - отметил он.Джонсон добавил, что наследием Байдена станет "усиление врагов" Вашингтона, "катастрофический" вывод американских войск из Афганистана, помилование его сына Хантера Байдена-младшего вопреки обещанию главы государства никогда этого не делать, а заодно "помилование убийц и насильников".Республиканец, также подчеркнул, что Байден скрывал от американского народа происходящий ментальный упадок.82-летний Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.Успехи ВС РФВ четверг ранним утром в Сумской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигнал также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР.Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области Украины, сообщили в областной военной администрации."Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области", - говорится в телеграм-канале администрации.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег указал, что российские военные нанесли удар в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки Черниговской области Украины."Начало первого ночи 16 января, прилетело в ... город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении "военный городок №3". В том же направлении аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, но взлетная полоса восстановлена и вполне действующая", - сообщил Лебедев.Также в пророссийском подполье рассказали, что население Херсона надеется, что ВСУ сдадут город без боя."Гражданских привлекают к рытью укреплений даже под обстрелами. Все надеются, что город сдадут без боя, мирным путём. Что Херсон будет украинским мало кто верит", — рассказали в подполье.Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко отметил, что ВС РФ продвинулись и улучшили тактическое положение в Петропавловке Харьковской области."В ходе активных боев, в том числе контактных, российским штурмовым подразделениям удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в населенном пункте Петропавловка Купянского района Харьковской области", — рассказал Марочко.Он отметил, что Российские военные при поддержке артиллерии уничтожили несколько долговременных огневых точек противника, а также один командно-наблюдательный пункт и два блиндажа.В Минобороны России также поделились успехами военных. Там рассказали, что экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.Кроме того, экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Пункт препятствовал продвижению штурмовых групп.В то же время Владимир Зеленский в интервью порталу Onet пожаловался, что только 60 процентов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью оснащены.Он признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта тяжелая. По его словам, случаются инциденты, когда "инициатива переходит от одной стороны к другой".Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 32 раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.Было выпущено 108 единиц боеприпасов. Пострадали трое мирных жителей.Также ночью киевский режим пытался совершить атаки беспилотниками. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили над российскими регионами 27 украинских дронов: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, семь – над территорией Воронежской области, три – над Тамбовской и два – над Курской областью.Идея о демилитаризованной зонеНакануне Reuters сообщило, что большинство высокопоставленных советников Трампа поддерживают его идеи о предоставлении Украине гарантии безопасности, в том числе создании демилитаризированной зоны, которая будет находиться под надзором европейских войск.Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз упоминал, что после вступления на пост президента сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас, по информации агентства, планы политика сдвинулись до нескольких месяцев.По словам будущего спецпосланника США Кита Келлогга, даже такой прогноз "слишком оптимистичный".По информации Reuters, план Трампа о мирном разрешении конфликта на Украине находится в стадии разработки, советники Трампа не поддерживают идею вступления Украины в НАТО, визит Келлогга в Киев отложен до инаугурации Трампа, также избранный президент считает одной из главных задач для возможности мирного разрешения конфликта предоставление Украине физической гарантии безопасности – одним из факторов может стать установление границ демилитаризированной территории, охраняемой европейскими войсками.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что демилитаризованная зона должна распространяться на всю территорию остатка Украины."Если говорить о демилитаризированной зоне, то она должна распространяться на все постукраинское пространство, которое на данный момент пока не вернулось в родную гавань в Россию", - сказал Рогов.При этом, по его словам, будущее постукраинского пространства должны определять местные жители, а не "нацистский режим или сапог натовского солдата, чего так добивается коллективный Запад".Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал советников Трампа не "изобретать велосипед" для прекращения конфликта на Украине.По его словам, Трампу еще предстоит исправить целый ворох геополитических ошибок, которые допустил его предшественник Байден, методично толкая мир в "объятия ядерного апокалипсиса"."Только личная встреча и мирный российско-американский диалог двух лидеров великих держав, учитывающий интересы каждого, может привести к снижению градуса эскалации, искусственно задранный уходящей администрацией США во главе с Байденом", - указал Шеремет.В свою очередь турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель отметил, что возможные переговоры лидеров РФ и США покажут, насколько будущий хозяин Белого дома будет давить на Владимира Зеленского, а сам процесс определит сроки завершения конфликта.По его словам, есть много тем, которые лидеры двух стран вынесут на обсуждение."Я не думаю, что одной встречи будет достаточно для этого. Это также показывает, что Украина, которая недавно атаковала станцию "Турецкого потока", хочет сделать гораздо более плохие шаги. В результате встречи Трампа и Путина мы увидим, как сильно Трамп будет давить на Зеленского. Процесс, лежащий в основе встречи, покажет нам, закончится ли война в короткие сроки", - сказал политолог.Ранее Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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