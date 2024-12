https://ukraina.ru/20241224/1059920041.html

Украинская "Трембита": реинкарнация "Фау-1" Третьего рейха или дешевка для истощения ПВО?

Украинская "Трембита": реинкарнация "Фау-1" Третьего рейха или дешевка для истощения ПВО?

Украина угрожает гаражной "УкроФау", британские журналисты хвалят за воссоздание террористического оружия, которым в 1944 бомбили Лондон

Западные журналисты реинкарнировали "оружие возмездия" Третьего рейха - крылатую ракету "Фау-1" - в украинскую разработку под названием "Трембита". Репортаж из цеха по сборке накануне опубликовали журналисты The Economist.Украинская разработка представляет из себя уменьшенную почти копию немецкой "Фау-1". Ее собирают так же, как и собирали когда-то творения Вернера фон Брауна и Вальтера Риделя в подземном заводе Миттельверк, только с небольшим отличием. Украинское ноу-хау поделило ракетную программу на две части: секретную бункерную и частичную сборку в "неприметных гаражах", которые вряд ли были распространены в Германии тех лет. Неизвестно только, используют ли на Украине для этого труд заключенных, но смысл один: двигатели предлагают собирать на коленке, а электронику и боеголовки монтировать в цехах. Так и иностранные журналисты пишут:"Двигатель "Трембиты" — это современная 200-долларовая переделка пульсирующего [воздушно-] реактивного двигателя, впервые использованного на немецкой [летающей] бомбе V-1 в 1944 году. Похожий на трубу двигатель сделан на скорую руку. Под ним находится более стильный серый прямоугольный кожух, скрывающий систему наведения ракеты и боеголовку. Базовая "Трембита" летает со скоростью 400 км/ч на расстояние до 200 километров".Разношерстной командой разработчиков руководит некий Сергей Бирюков, глава конструкторской группы PARS. Он уже известен журналистам французского телеканала France24 и британской газеты The Telegraph, для которых украинские власти весной 2023 года организовывали пресс-тур по кустарному производству "украинщины". Тогда Бирюков с соратниками показали гостям стенд с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем для измерения тяги, его запустили. Британские журналисты пришли в восторг: этот "двигатель будет терроризировать российских солдат, как гитлеровские самолеты-снаряды времен Второй мировой войны". И опубликовали 30-секундный ролик с ревущей, раскаленной докрасна трубой. Испытатель нагнетал в установку воздух для работы двигателя садовым пылесосом, имитируя воздухозабор при полете.Испытуемый агрегат работал на бензине и был предназначен для доставки боевой части к цели. Для наведения собранной ракеты, по словам Бирюкова, будет использоваться "дорогостоящая электроника". Но где же он ее, как волонтер-самоделкин, возьмет? Не ясно. На Украине практикуют торговлю обломками российских ракет для распотрошения на электронные компоненты, но гаража для серийного строительства ракет уж точно будет недостаточно.Согласно заявленным Бирюковым характеристикам, "УкроФау" будет весить 100 кг, нести 20 кг боевой части - осколочно-фугасной или термобарической. Дальность полета - 140 км, скорость - "более 400 км/ч". По предположениям группы Бирюкова, ракета сможет лететь на высоте от 30 до 2 тысяч метров. Для пуска аналога "Фау" не пришлось изобретать велосипед - катапульту уже придумал когда-то в 1940-х немецкий инженер Хельмут Вальтер.Журналистам The Economist Бирюков выкатил ценник: одна такая ракета без боеголовки стоит 3 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей), в ударном исполнении с боевой частью весом в 20-30 кг — 15 тысяч долларов США. По замыслу разработчиков, "УкроФау" будут преодолевать ПВО или просто истощать запасы более дорогих противоракет противника - то есть, нас.Но по сути эта "УкроФау" - неточное оружие, предназначенное для террористических атак. В Британии это прекрасно понимают, и сами испытали на себе последствия в далеком 1944 году. Более того, похожими самоделками пользовались и террористы ИГИЛ*, и даже вооруженные формирования Палестины при обстрелах Израиля (ракета, собранная из водопроводной трубы со взрывчаткой, называлась "Кассам").Это другоеПоследний раз британские газеты писали о "Фау-1" осенью 2018 года. Тогда в лесу в 80 километрах от Лондона нашли части разорвавшегося в 1944 году немецкого снаряда. Местные журналисты напомнили о тысячах мирных жертв этого "оружия возмездия", которым Третий рейх почти два года забрасывал остров.Первая "Фау-1" была полностью лишённой точности ракетой, поэтому операторы могли наводить ее условно - в сторону такого-то города. Далее полет стабилизировали гироскопы и магнитный компас. Найденная в лесу ракета, для понимания "высокоточности", летела в Лондон. Предположительно закончилось топливо, и снаряд упал туда, куда упал. И кто, как не британцы, лучше всех знает о том, что "Фау-1" - террористическое оружие? Это другое, это мешает рассказывать об украинской тактике истощения ПВО.Бомбежки Лондона начались 13 июня 1944 года. Погибли 22 892 человека, и почти все - мирные жители. Для защиты от самолетов-снарядов использовали аэростаты, артиллерию, также летчиков обучали сбивать "Фау-1".В Германии разработки в области ракетостроения и испытания начались еще до прихода к власти Гитлера. Во времена Третьего рейха для дальнейших исследований в интересах ВПК построили ракетный центр Пенемюнде. Отцом немецкого ракетостроения принято считать немецкого инженера Вернера фон Брауна, впоследствие члена НСДАП и офицера СС. Группе ученых под его руководством приписывают создание первых баллистических ракет:"Фау-1" - скорость 600 км/ч, дальность 250 км,"Фау-2" - скорость 2500 км/ч, дальность 320 км.Главным конструктором "Фау-2" называют Вальтера Риделя, известного под кличкой "Папа". Ридель руководил конструкторским бюро и исследовательским центром Пенемюнде.В начале мая 1945 года Вернер фон Браун и Вальтер Ридель сдались американским войскам. Дальнейшая судьба ученых сложилась так: фон Брауна вывезли в США, Риделя - в Британию. До конца жизни фон Браун руководил лунной программой США, он был награжден медалью "За выдающуюся службу" за доставку Нила Армстронга на Луну. Ридель продолжил работу над ракетными двигателями в интересах британской армии.Мировые разработкиВ США инженерные идеи столетней давности нашли отражение в XXI веке. В 2016 году компания Wave Engine испытала прототип двигателя ПуВРД (пульсирующего воздушно-реактивного двигателя) нового поколения. В марте 2024 года компания выпустила беспилотник, способный развивать скорость до 370 км/ч. Ставку на ПуВРД инженеры сделали из-за того, что он близок по показателям к турбореактивным двигателям, но его конструкция не предусматривает наличие подвижных частей. Иначе говоря, ПуВРД проще в изготовлении, а аппараты с ним способны развивать большие скорости, чем с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями.В России тоже велись разработки ПуВРД для беспилотных авиационных систем, и начались они гораздо раньше, чем у американцев. ПуВРД применяли даже в кружках авиамоделирования при Всесоюзном добровольном обществе содействия авиации с начала 1950-х.По данным из открытых источников, в 2000-х годах производство было налажено на предприятии "Эникс". Были разработаны и выпущены многоцелевые комплексы с БЛА "Элерон 3", "Элерон 10", "Околоток", "Гамаюн", а также воздушные мишени. Например, воздушная мишень Е95М от "Эникса" массой в 70 кг может развивать скорость до 400 км/ч, высота полета - до 3 тысяч метров.Кроме этого, на вооружении Британии, России, Индии, США и стран НАТО есть ракеты с маршевым пульсирующим воздушно-реактивным двигателем.Таким образом, восторг иностранной прессы насчет колхозной "Трембиты" с западной начинкой абсолютно непонятен. Фактически Запад устами местных СМИ одобрил воссоздание и применение Украиной самого настоящего террористического оружия, от которого больше всех однажды пострадала Британия. С другой стороны, в иностранных СМИ сообщают о том, что из заявленных Зеленским 3 тысячах ракет на Украине произвели только "около полдюжины", а на саму ракетную программу не хватает денег. Так что в истории с "Трембитой" более актуален риторический вопрос: "зачем они про это дважды пишут?"Читайте также: Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость* запрещенная в РФ террористическая организация

