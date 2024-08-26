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Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость

Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость - 26.08.2024 Украина.ру

Дрон "Паляниця": обратный инжиниринг и запрос на скорость

ВСУ получат на вооружение новый дрон-камикадзе "Паляниця". Украинские СМИ сообщили о первом боевом применении дрона, Владимир Зеленский - о якобы поражении беспилотником некой российской цели.

2024-08-26T23:53

2024-08-26T23:53

2024-08-26T23:53

эксклюзив

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киев

запорожская область

вооруженные силы украины

укроборонпром

спецоперация

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Видеозаписи испытания дрона опубликовали в соцсетях. На видео двое мужчин запускают беспилотник со взлетно-посадочной полосы. Изделие внешне представляет из себя подобие ракеты, к которой перед пуском пристегивается крыло. Украинская пресса почему-то называет его "ракетой-дроном", хотя на нем не установлен ракетный двигатель.Дрон оснащен реактивным двигателем. Запуск происходит так: беспилотник с крылом устанавливают на тележку-шасси, запускают, он набирает скорость и взлетает. Тележка остается на земле и тормозится ударом об автомобильные покрышки. Как происходит управление дроном - не показывается.Украинские СМИ о характеристиках нового беспилотника пишут, что он набирает скорость от 400 до 900 километров в час, способен пролететь до 750 километров. Научный сотрудник украинского государственного музея авиации Валерий Романенко сообщил, что у "Паляници", предположительно, нет сложных систем наведения с ориентацией по траектории, конечным наведением на цель, в отличие от крылатых ракет. За счет этого, полагает он, Украина сможет экономить и выпускать больше изделий такого типа."Зафиксировать их можно радарами, вопрос в том, сможет ли система ПВО их сопровождать по всему маршруту", - сказал он. Романенко предположил, что на новый дрон могут устанавливать кассетный диспенсер (раздатчик суббоеприпасов) - ловушку для ракет ПВО. - "И скорость. То есть время реагирования местной системы ПВО - ну, то есть, комплексов "Панцирь", "Тор"… зону их действия объект будет пролетать достаточно быстро. Поразить его будет труднее, чем поршневые самолеты малоскоростные, которые мы сейчас запускаем".Вероятно, "Паляниця" собрана преимущественно из иностранных комплектующих. Реактивные двигатели такого типа ранее производились на Украине, но в подконтрольной Киеву части Запорожской области России. Сейчас выпуск двигателей под угрозой из-за боевых действий. Условия продажи компонентов западными "партнерами" Украины эксперт назвал более выгодными и быстрыми, чем производство внутри страны.Плюс нового типа дрона, кроме его скорости, это возможность нести бетонобойный заряд. Как следствие, украинские войска рассчитывают поражать "Паляницей" защищенные объекты. Пока "Паляниця" считается образцом, не классифицирована по системе классификации вооружений, и если дрон себя покажет удовлетворительно, на взгляд украинского руководства, его могут начать собирать серийно.С другой стороны, Украина уже применяла британские реактивные дроны-камикадзе Banshee Jet 80+. В феврале 2024 года такой посадили на территории ДНР. В Британии "Бэнши" используют в качестве мишени. Дрон оснащен двумя реактивами двигателями, вес достигает 100 килограмм, дальность - до 450 км. На Украину БПЛА поступили, по данным из открытых источников, в 2021 году, и там их переделали из мишеней в смертники. Вероятно, именно поэтому полтора года понадобилось украинским инженерам для доработок иностранной "вундерваффе" методом обратного инжиниринга.О разработке "Паляници" стало известно в январе 2024 года. В марте российские войска сбили беспилотник с реактивным двигателем в небе над Брянской областью. Но тогда, по заверениям губернатора Александра Богомаза, ВСУ пустили беспилотный "Стриж" - советская разработка, Ту-141. Ранее, летом 2023 года, украинские "Стрижи" сбивали в Крыму и Калужской области, весной - в Тульской области. Дальность полета составляет до 800 км.В январе 2024 года, пока Укроборонпром устраивал пиар-компанию "Палянице", российские СМИ сообщили о первом применении отечественных дронов-камикадзе "Герань" с реактивными двигателями. Модифицированная версия "Гераней", как сообщалось, может развивать скорость в среднем до 500 километров в час.Беспилотников существует четыре вида: на двигателе внутреннего сгорания, электродвигателе, реактивном двигателе или гибридные. Реактивные системы считаются более сложными и дорогостоящими, так как обладают повышенными требованиями к топливу и квалификации оператора. Их используют только там, где необходима высокая скорость. Таким образом, Украина вряд ли демонстрирует какое-то ноу-хау в ракетостроении, но запрашивает или отвечает на повышение ставок и скоростей ведения боевых действий с применением реактивных БПЛА. Времени для доработок у Киева было предостаточно, но пока что мы имеем только заявления, правдоподобность которых без фактов оценить кажется невозможным. Учитывая и то, что в принципе реактивные беспилотники - следующий этап противостояния, это гарантирует появление или модернизацию систем подавления.Из российских новинок можно выделить беспилотник самолетного типа "Гром", который впервые представили на форуме "Армия-2024" в Подмосковном "Патриоте". Взлетная масса - семь тонн, способен нести на себе боевую нагрузку до 2000 кг, управлять роем из десяти ударных дронов "Молния". Дрон изначально задумывался для борьбы с комплексами ПВО - "Гром" может переносить авиабомбы, управляемые ракеты с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением (в том числе противорадиолокационные).Тульские оружейники на площадке Международного военно-морского салона "Флот-2024" в Кронштадте представили новейшие средства обнаружения и уничтожения беспилотников. Система контроля за воздушным пространством создавалась для обнаружения самых сложных целей. В основном это квадрокоптеры и беспилотники различного назначения. Обычный "Мавик", который может поднять в воздух только видеокамеру, станция обнаруживает на расстоянии до четырех километров. Квадрокоптер, способный поднять гранату Ф-1, — в шести-восьми километрах. Малую авиацию - до 30 километров. Более подробно о том, что происходит на фронтах СВО - в комментарии Геннадия Алехина "Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым"

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эксклюзив, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, укроборонпром, спецоперация