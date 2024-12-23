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"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР
"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР - 23.12.2024 Украина.ру
"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР
Созданная по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзей мира" обеспокоена текущей эскалацией конфликта. Об этом заявила 23 декабря на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин
2024-12-23T11:18
2024-12-23T11:18
2024-12-23T11:18
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"Группа "Друзей мира" по украинскому кризису на днях вновь провела заседание в Нью-Йорке. На встрече присутствовали представители 17 стран Глобального Юга, включая Китай, Бразилию, Алжир, ЮАР и Турцию. После встречи был выпущен пресс-релиз, в котором была дана положительная оценка сентябрьской министерской встрече и совместному коммюнике, подчеркнуто, что совместное коммюнике стало первым случаем, когда страны Глобального Юга коллективно высказались по украинскому вопросу", - сказала Мао Нин.Она отметила, что "стороны совместно оценили текущую ситуацию и дальнейшее развитие событий, выразили общую обеспокоенность текущей эскалацией конфликта, подтвердили принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, уважения законных интересов всех стран и мирного разрешения международных конфликтов".Дипломат добавила, что участники встречи призвали содействовать разрядке ситуации, а также не допускать разрастания и эскалации военных действий.Она подчеркнула, что Китай готов работать с другими членами группы, чтобы предпринять активные усилия для скорейшего достижения мира.В мае 2024 года Китай и Бразилия опубликовали совместный план урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. После этого глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.О том, почему "Друзья мира" могут стать орудием шантажа и ультиматумов - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, алжир, бразилия
"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР
Созданная по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзей мира" обеспокоена текущей эскалацией конфликта. Об этом заявила 23 декабря на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин
"Группа "Друзей мира" по украинскому кризису на днях вновь провела заседание в Нью-Йорке. На встрече присутствовали представители 17 стран Глобального Юга, включая Китай, Бразилию, Алжир, ЮАР и Турцию. После встречи был выпущен пресс-релиз, в котором была дана положительная оценка сентябрьской министерской встрече и совместному коммюнике, подчеркнуто, что совместное коммюнике стало первым случаем, когда страны Глобального Юга коллективно высказались по украинскому вопросу", - сказала Мао Нин.
Она отметила, что "стороны совместно оценили текущую ситуацию и дальнейшее развитие событий, выразили общую обеспокоенность текущей эскалацией конфликта, подтвердили принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, уважения законных интересов всех стран и мирного разрешения международных конфликтов".
Дипломат добавила, что участники встречи призвали содействовать разрядке ситуации, а также не допускать разрастания и эскалации военных действий.
"Стороны поддерживают достижение всестороннего и прочного политического урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем на основе Устава ООН и международного права, а также выступают в поддержку того, чтобы страны Глобального Юга играли в этом конструктивную роль", - указала Мао Нин.
Она подчеркнула, что Китай готов работать с другими членами группы, чтобы предпринять активные усилия для скорейшего достижения мира.
В мае 2024 года Китай и Бразилия опубликовали совместный план урегулирования конфликта на Украине
из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
После этого глава китайского МИД
Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса.
Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия
, Бразилия, Китай, Колумбия
, Египет
, Индонезия
, Казахстан
, Кения, Мексика
, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция
, Швейцария
и Венгрия
.