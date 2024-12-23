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"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР

"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР - 23.12.2024 Украина.ру

"Друзья мира" обеспокоены эскалацией украинского конфликта – МИД КНР

Созданная по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзей мира" обеспокоена текущей эскалацией конфликта. Об этом заявила 23 декабря на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин

2024-12-23T11:18

2024-12-23T11:18

2024-12-23T11:18

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"Группа "Друзей мира" по украинскому кризису на днях вновь провела заседание в Нью-Йорке. На встрече присутствовали представители 17 стран Глобального Юга, включая Китай, Бразилию, Алжир, ЮАР и Турцию. После встречи был выпущен пресс-релиз, в котором была дана положительная оценка сентябрьской министерской встрече и совместному коммюнике, подчеркнуто, что совместное коммюнике стало первым случаем, когда страны Глобального Юга коллективно высказались по украинскому вопросу", - сказала Мао Нин.Она отметила, что "стороны совместно оценили текущую ситуацию и дальнейшее развитие событий, выразили общую обеспокоенность текущей эскалацией конфликта, подтвердили принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, уважения законных интересов всех стран и мирного разрешения международных конфликтов".Дипломат добавила, что участники встречи призвали содействовать разрядке ситуации, а также не допускать разрастания и эскалации военных действий.Она подчеркнула, что Китай готов работать с другими членами группы, чтобы предпринять активные усилия для скорейшего достижения мира.В мае 2024 года Китай и Бразилия опубликовали совместный план урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. После этого глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.О том, почему "Друзья мира" могут стать орудием шантажа и ультиматумов - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.

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