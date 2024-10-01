https://ukraina.ru/20241001/1057812600.html

"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность

"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность - 01.10.2024 Украина.ру

"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность

Созданная в рамках Генассамблеи ООН по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзья мира" (ДМ), призванная приблизить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, увы и ах, может стать элементарным орудием шантажа и ультиматумов для обоих сторон противостояния. Но мир она так и не приблизит.

2024-10-01T17:03

2024-10-01T17:03

2024-10-01T17:03

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кнр (китай)

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И именно поэтому ДМ не очень приветствовали ни в Киеве, ни в Москве, ни во всех столицах стран коллективного Запада (особенно в Вашингтоне), которые вызвались помогать Украине в нанесении России "стратегического поражения".На самом же деле на месте Киева и Запада можно было бы и порадоваться: с появлением групп ДМ у них появилась вполне реальная надежда достичь своих промежуточных целей – остановки огня на линии боевого столкновения (ЛБС) и заморозки конфликта. Украине это однозначно дает шанс сохранить государственность хоть в каком-то виде. Кроме государственной символики и членства в международных организациях в статусе суверенного государства, сейчас Украина лишена любых признаков этого самого суверенитета – она не может принимать никаких самостоятельных решений ни в политике, ни в военных делах, ни в экономике, ни даже в гуманитарно-духовной и культурной сферах. У нее элементарно ни на что нет денег, она заложена-перезаложена у кредиторов и подсажена на западную помощь как наркоман в последней стадии на спасительную дозу. Украина сегодня – это постоянно гальванизируемый чужими вливаниями труп-монстр, если хотите, современный зомби, который может жить или создавать видимость жизни, только получая подпитку за выполненные задачи.Не будет выполнять эти задачи – умрет без пропитания. Россия же, нанося поражение Украине и ее спонсорам-кукловодам со спасительными шприцами кредитов и займов, может запросто прекратить государственные мучения Украины и превратить ее в свои территории. Или раздать западным странам-соседям то, на что они тайно зарятся (Польша, Венгрия, Румыния).Поэтому заморозка конфликта – это шанс сохранить видимость государственности. С потерянными территориями, которые уже отошли к России. И еще отойдут, если с перемирием тянуть и проводить СВО так, как она идет сейчас, когда Россия каждый день может разжиться украинскими территориями. Например, в Харьковской области.Работы группы ДМ может дать и Западу нужную для него передышку, чтобы более системно и тщательно подготовиться к будущей войне с Россией. Заморозка конфликта даст ему, с одной стороны, время, чтобы технологически модернизировать свой ВПК, а потом переоснастить и перевооружить свои армии. В первую очередь – украинскую, которая выступает сегодня боевым наконечником в войне и которую совсем не жаль. Кто только ни говорил, что украинцы – это только расходный материал, который должен безропотно гибнуть, таская каштаны из огня для дядь-заказчиков. Вот опять отличился уходящий в отставку главный евродипломат Жозеп Боррель, который откровенно сказал: "Это не вопрос поддержки Украины. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надежный партнер, поставщик безопасности для союзников".А вспомните, как американский сенатор Линдси Грэм* уже просчитывал 1 триллион долларов прибыли от украинских просторов и ископаемых внутри них, щедро политых кровью солдат ВСУ на фронтах СВО, добывающих в окопах эти прелести для американцев и прочих западников.С другой стороны, если сохранится хоть кусочек Украины, ее обязательно превратят в то, что есть сейчас – в полигон и плацдарм для новой войны. Когда на самом Западе будут готовы, то обязательно примут этот ошметок в НАТО, пообещают свою "крышу", дадут все необходимое и снова бросят в топку войны.А кому не выгодно это перемирие от группы ДМ, так это России. Главным образом потому, что если перемирие будет достигнуто на основе плана мира, разработанного Китаем и Бразилией, то Россия, во-первых, не до конца освободит от захватчиков свои конституционные территории. И речь идет не только о новых землях − республиках Донбасса, Запорожья или Херсонщины, но и "материковой" Курской области, часть которой находится под пятой оккупантов.Во-вторых, недавно Россия вознамерилась, что называется, "либерализовать" свою ядерную доктрину в сторону упрощения применения ядерного оружия, а инициатива ДМ запрещает его использование. Вообще!И, наконец, в-третьих, -- и ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ! (выделено мною. – Авт.) – перемирие не предполагает стопроцентно гарантированного обеспечения прочной безопасности России на украинском, если хотите, юго-западном направлении. И вот почему. Россия отстаивает принципы равенства и неделимости безопасности, которые надолго её гарантируют. Это когда никто не может никому ничего диктовать, а национальные интересы всех учитываются в равной мере, а не коррелируются в угоду более сильным.Как неоднократно говорили и президент России Владимир Путин, и глава МИД России Сергей Лавров, для России обеспечение ее безопасности – это окончательное и бесповоротное устранение, ликвидация условий, порождающих угрозы этой самой безопасности. Любых условий – политических, военных, экономических.Вот расширение НАТО на восток за счет Украины и создавало такие условия для безопасности России, максимально сокращая срок подлета натовских ракет к Москве и другим городам.Устраняют ли бразильско-китайская инициатива и перемирие по ней такие угрозы безопасности России? Однозначно нет! Вот и вся недолга.И вы не поверите, но если перемирие и заморозка выгодны для украинской государственности, сохраняя ее видимость, то они абсолютно не выгодны для правящего сегодня в Киеве неонацистского режима и для просроченного недофюрера Владимира Зеленского. Для него и для его ближайшей клики политических упырей и милитари-вурдалаков даже перемирие (не говоря уже о прочном мире) – это осиновый кол в их грудь и очистительный чеснок под рваные ноздри. Зеленский и компания нужны Западу для войны. Но и война для неонацистов – это средство не только личного обогащения, но и продления срока пребывания у власти и корыта.Тут Зеленский и Запад как бы прочно связаны, они в заложниках друг у друга. Но если Запад берет курс на заморозку и на временное замирение конфликта, то Зеленский нужен ему как зайцу стоп-сигнал. Он должен или изменить свое поведение и стать резким поборником мира, или уйти восвояси. А Зеленский хочет и войны, и пребывания у власти, понимая, что в Москве с ним никто за стол переговоров не сядет. Значит, для Зеленского война – это его личное спасение.Но Запад гонит сегодня Зеленского на выборы. Или прочь. Следовательно, публикация в британском журнале The Economist статьи о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году – это давление на просроченного политика. Он либо должен узурпировать власть, укрепить ее, максимально мобилизовать Украину и решительно повести кампанию на фронтах СВО, чтобы добиться какой-то ощутимой победы и оказать давление на Россию.Либо же он должен делать так, что стали возможны переговоры о заморозке. И Западу все равно, кто это делает: "исправившийся" и резко понравившийся России Зеленский или любой его сменщик, с которым Москва, может быть, сядет за стол переговоров.И Запад сегодня подает сегодня Зеленскому знаки-сигналы, чтобы он определился – или победил, или добровольно ушел в никуда, или "слинял" через выборы. Ну те, которые в 2025 году могут гарантировать ему личную безопасность от Запада, если об этом удастся передоговориться.Зеленского сегодня, похоже, просят уйти добром. В этом контексте и разгоняемая на Украине информация о том, что украинский Центризбирком (ЦИК) издал постановление, свидетельствующее о возможной подготовке к выборам. Некто нардеп Оксана Савчук в эфире украинской телепрограммы "Ранок.LIVE", поведала, что "ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки".По словам этой Савчук, избирательные участки сформированы по последним местным выборам, которые прошли в 2020 году. А сейчас, когда случились тяжёлые территориальные потери Украины и серьезный отток населения, нужно смотреть, какие участки существуют или остались на подконтрольной Киеву территории и кто там живет. И в каком количестве. "ЦИК должна провести анализ существующего сейчас положения вещей", − сказала нардеп.О том, что в Офисе президента (ОПУ) обсуждают подготовку к выборам, рассказывал и скандальный депутат Алексей Гончаренко*.Давление и на Зеленского, и на Россию оказывается вполне серьезное. Давят на Москву или ее ближайшие партнеры по БРИКС, или столпы так называемого Глобального Юга -- Алжир, Боливия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка. Запада же фактически "командировал" в ДМ Францию и Швейцарию, чтобы, по общему мнению, и его мнение учитывалось "друзьями"Но это только выглядит как удар в спину России от кого бы то ни было. Потому что эти страны, кроме, может, Казахстана, не связаны с Россией союзническими договорами и ничего ей не должны. У них свои национальные интересы. И они торговлю и мирное сотрудничество ставят выше военных устремлений кого-либо. Кроме того, они рассчитывают, что в противоречиях между сильными мира сего им удастся добыть для себя более выгодные условия этого сотрудничества.Если не все, то многое в такой глобальной "замятне" зависит от обстановки и от дипломатического умения конвертировать чужие сложности в свои достижения. Китай, например, умеет это делать отлично и пользуется этим умением уже пару тысяч лет себе на пользу.Больше о "друзьях мира" читайте в материале Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне * внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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