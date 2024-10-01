"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность - 01.10.2024 Украина.ру
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"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность
"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность - 01.10.2024 Украина.ру
"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность
Созданная в рамках Генассамблеи ООН по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзья мира" (ДМ), призванная приблизить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, увы и ах, может стать элементарным орудием шантажа и ультиматумов для обоих сторон противостояния. Но мир она так и не приблизит.
2024-10-01T17:03
2024-10-01T17:03
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
кнр (китай)
бразилия
генассамблея оон
мир
многополярный мир
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И именно поэтому ДМ не очень приветствовали ни в Киеве, ни в Москве, ни во всех столицах стран коллективного Запада (особенно в Вашингтоне), которые вызвались помогать Украине в нанесении России "стратегического поражения".На самом же деле на месте Киева и Запада можно было бы и порадоваться: с появлением групп ДМ у них появилась вполне реальная надежда достичь своих промежуточных целей – остановки огня на линии боевого столкновения (ЛБС) и заморозки конфликта. Украине это однозначно дает шанс сохранить государственность хоть в каком-то виде. Кроме государственной символики и членства в международных организациях в статусе суверенного государства, сейчас Украина лишена любых признаков этого самого суверенитета – она не может принимать никаких самостоятельных решений ни в политике, ни в военных делах, ни в экономике, ни даже в гуманитарно-духовной и культурной сферах. У нее элементарно ни на что нет денег, она заложена-перезаложена у кредиторов и подсажена на западную помощь как наркоман в последней стадии на спасительную дозу. Украина сегодня – это постоянно гальванизируемый чужими вливаниями труп-монстр, если хотите, современный зомби, который может жить или создавать видимость жизни, только получая подпитку за выполненные задачи.Не будет выполнять эти задачи – умрет без пропитания. Россия же, нанося поражение Украине и ее спонсорам-кукловодам со спасительными шприцами кредитов и займов, может запросто прекратить государственные мучения Украины и превратить ее в свои территории. Или раздать западным странам-соседям то, на что они тайно зарятся (Польша, Венгрия, Румыния).Поэтому заморозка конфликта – это шанс сохранить видимость государственности. С потерянными территориями, которые уже отошли к России. И еще отойдут, если с перемирием тянуть и проводить СВО так, как она идет сейчас, когда Россия каждый день может разжиться украинскими территориями. Например, в Харьковской области.Работы группы ДМ может дать и Западу нужную для него передышку, чтобы более системно и тщательно подготовиться к будущей войне с Россией. Заморозка конфликта даст ему, с одной стороны, время, чтобы технологически модернизировать свой ВПК, а потом переоснастить и перевооружить свои армии. В первую очередь – украинскую, которая выступает сегодня боевым наконечником в войне и которую совсем не жаль. Кто только ни говорил, что украинцы – это только расходный материал, который должен безропотно гибнуть, таская каштаны из огня для дядь-заказчиков. Вот опять отличился уходящий в отставку главный евродипломат Жозеп Боррель, который откровенно сказал: "Это не вопрос поддержки Украины. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надежный партнер, поставщик безопасности для союзников".А вспомните, как американский сенатор Линдси Грэм* уже просчитывал 1 триллион долларов прибыли от украинских просторов и ископаемых внутри них, щедро политых кровью солдат ВСУ на фронтах СВО, добывающих в окопах эти прелести для американцев и прочих западников.С другой стороны, если сохранится хоть кусочек Украины, ее обязательно превратят в то, что есть сейчас – в полигон и плацдарм для новой войны. Когда на самом Западе будут готовы, то обязательно примут этот ошметок в НАТО, пообещают свою "крышу", дадут все необходимое и снова бросят в топку войны.А кому не выгодно это перемирие от группы ДМ, так это России. Главным образом потому, что если перемирие будет достигнуто на основе плана мира, разработанного Китаем и Бразилией, то Россия, во-первых, не до конца освободит от захватчиков свои конституционные территории. И речь идет не только о новых землях − республиках Донбасса, Запорожья или Херсонщины, но и "материковой" Курской области, часть которой находится под пятой оккупантов.Во-вторых, недавно Россия вознамерилась, что называется, "либерализовать" свою ядерную доктрину в сторону упрощения применения ядерного оружия, а инициатива ДМ запрещает его использование. Вообще!И, наконец, в-третьих, -- и ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ! (выделено мною. – Авт.) – перемирие не предполагает стопроцентно гарантированного обеспечения прочной безопасности России на украинском, если хотите, юго-западном направлении. И вот почему. Россия отстаивает принципы равенства и неделимости безопасности, которые надолго её гарантируют. Это когда никто не может никому ничего диктовать, а национальные интересы всех учитываются в равной мере, а не коррелируются в угоду более сильным.Как неоднократно говорили и президент России Владимир Путин, и глава МИД России Сергей Лавров, для России обеспечение ее безопасности – это окончательное и бесповоротное устранение, ликвидация условий, порождающих угрозы этой самой безопасности. Любых условий – политических, военных, экономических.Вот расширение НАТО на восток за счет Украины и создавало такие условия для безопасности России, максимально сокращая срок подлета натовских ракет к Москве и другим городам.Устраняют ли бразильско-китайская инициатива и перемирие по ней такие угрозы безопасности России? Однозначно нет! Вот и вся недолга.И вы не поверите, но если перемирие и заморозка выгодны для украинской государственности, сохраняя ее видимость, то они абсолютно не выгодны для правящего сегодня в Киеве неонацистского режима и для просроченного недофюрера Владимира Зеленского. Для него и для его ближайшей клики политических упырей и милитари-вурдалаков даже перемирие (не говоря уже о прочном мире) – это осиновый кол в их грудь и очистительный чеснок под рваные ноздри. Зеленский и компания нужны Западу для войны. Но и война для неонацистов – это средство не только личного обогащения, но и продления срока пребывания у власти и корыта.Тут Зеленский и Запад как бы прочно связаны, они в заложниках друг у друга. Но если Запад берет курс на заморозку и на временное замирение конфликта, то Зеленский нужен ему как зайцу стоп-сигнал. Он должен или изменить свое поведение и стать резким поборником мира, или уйти восвояси. А Зеленский хочет и войны, и пребывания у власти, понимая, что в Москве с ним никто за стол переговоров не сядет. Значит, для Зеленского война – это его личное спасение.Но Запад гонит сегодня Зеленского на выборы. Или прочь. Следовательно, публикация в британском журнале The Economist статьи о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году – это давление на просроченного политика. Он либо должен узурпировать власть, укрепить ее, максимально мобилизовать Украину и решительно повести кампанию на фронтах СВО, чтобы добиться какой-то ощутимой победы и оказать давление на Россию.Либо же он должен делать так, что стали возможны переговоры о заморозке. И Западу все равно, кто это делает: "исправившийся" и резко понравившийся России Зеленский или любой его сменщик, с которым Москва, может быть, сядет за стол переговоров.И Запад сегодня подает сегодня Зеленскому знаки-сигналы, чтобы он определился – или победил, или добровольно ушел в никуда, или "слинял" через выборы. Ну те, которые в 2025 году могут гарантировать ему личную безопасность от Запада, если об этом удастся передоговориться.Зеленского сегодня, похоже, просят уйти добром. В этом контексте и разгоняемая на Украине информация о том, что украинский Центризбирком (ЦИК) издал постановление, свидетельствующее о возможной подготовке к выборам. Некто нардеп Оксана Савчук в эфире украинской телепрограммы "Ранок.LIVE", поведала, что "ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки".По словам этой Савчук, избирательные участки сформированы по последним местным выборам, которые прошли в 2020 году. А сейчас, когда случились тяжёлые территориальные потери Украины и серьезный отток населения, нужно смотреть, какие участки существуют или остались на подконтрольной Киеву территории и кто там живет. И в каком количестве. "ЦИК должна провести анализ существующего сейчас положения вещей", − сказала нардеп.О том, что в Офисе президента (ОПУ) обсуждают подготовку к выборам, рассказывал и скандальный депутат Алексей Гончаренко*.Давление и на Зеленского, и на Россию оказывается вполне серьезное. Давят на Москву или ее ближайшие партнеры по БРИКС, или столпы так называемого Глобального Юга -- Алжир, Боливия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка. Запада же фактически "командировал" в ДМ Францию и Швейцарию, чтобы, по общему мнению, и его мнение учитывалось "друзьями"Но это только выглядит как удар в спину России от кого бы то ни было. Потому что эти страны, кроме, может, Казахстана, не связаны с Россией союзническими договорами и ничего ей не должны. У них свои национальные интересы. И они торговлю и мирное сотрудничество ставят выше военных устремлений кого-либо. Кроме того, они рассчитывают, что в противоречиях между сильными мира сего им удастся добыть для себя более выгодные условия этого сотрудничества.Если не все, то многое в такой глобальной "замятне" зависит от обстановки и от дипломатического умения конвертировать чужие сложности в свои достижения. Китай, например, умеет это делать отлично и пользуется этим умением уже пару тысяч лет себе на пользу.Больше о "друзьях мира" читайте в материале Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне * внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, кнр (китай), бразилия, генассамблея оон, мир, многополярный мир, сво, брикс, новые регионы, мнения
Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, КНР (Китай), Бразилия, Генассамблея ООН, мир, многополярный мир, СВО, БРИКС, Новые регионы, Мнения

"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность

17:03 01.10.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Созданная в рамках Генассамблеи ООН по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзья мира" (ДМ), призванная приблизить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, увы и ах, может стать элементарным орудием шантажа и ультиматумов для обоих сторон противостояния. Но мир она так и не приблизит.
И именно поэтому ДМ не очень приветствовали ни в Киеве, ни в Москве, ни во всех столицах стран коллективного Запада (особенно в Вашингтоне), которые вызвались помогать Украине в нанесении России "стратегического поражения".
На самом же деле на месте Киева и Запада можно было бы и порадоваться: с появлением групп ДМ у них появилась вполне реальная надежда достичь своих промежуточных целей – остановки огня на линии боевого столкновения (ЛБС) и заморозки конфликта. Украине это однозначно дает шанс сохранить государственность хоть в каком-то виде.
Кроме государственной символики и членства в международных организациях в статусе суверенного государства, сейчас Украина лишена любых признаков этого самого суверенитета – она не может принимать никаких самостоятельных решений ни в политике, ни в военных делах, ни в экономике, ни даже в гуманитарно-духовной и культурной сферах.
У нее элементарно ни на что нет денег, она заложена-перезаложена у кредиторов и подсажена на западную помощь как наркоман в последней стадии на спасительную дозу. Украина сегодня – это постоянно гальванизируемый чужими вливаниями труп-монстр, если хотите, современный зомби, который может жить или создавать видимость жизни, только получая подпитку за выполненные задачи.
Не будет выполнять эти задачи – умрет без пропитания. Россия же, нанося поражение Украине и ее спонсорам-кукловодам со спасительными шприцами кредитов и займов, может запросто прекратить государственные мучения Украины и превратить ее в свои территории. Или раздать западным странам-соседям то, на что они тайно зарятся (Польша, Венгрия, Румыния).
Поэтому заморозка конфликта – это шанс сохранить видимость государственности. С потерянными территориями, которые уже отошли к России. И еще отойдут, если с перемирием тянуть и проводить СВО так, как она идет сейчас, когда Россия каждый день может разжиться украинскими территориями. Например, в Харьковской области.
Работы группы ДМ может дать и Западу нужную для него передышку, чтобы более системно и тщательно подготовиться к будущей войне с Россией. Заморозка конфликта даст ему, с одной стороны, время, чтобы технологически модернизировать свой ВПК, а потом переоснастить и перевооружить свои армии. В первую очередь – украинскую, которая выступает сегодня боевым наконечником в войне и которую совсем не жаль.
Кто только ни говорил, что украинцы – это только расходный материал, который должен безропотно гибнуть, таская каштаны из огня для дядь-заказчиков. Вот опять отличился уходящий в отставку главный евродипломат Жозеп Боррель, который откровенно сказал: "Это не вопрос поддержки Украины. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надежный партнер, поставщик безопасности для союзников".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А вспомните, как американский сенатор Линдси Грэм* уже просчитывал 1 триллион долларов прибыли от украинских просторов и ископаемых внутри них, щедро политых кровью солдат ВСУ на фронтах СВО, добывающих в окопах эти прелести для американцев и прочих западников.
С другой стороны, если сохранится хоть кусочек Украины, ее обязательно превратят в то, что есть сейчас – в полигон и плацдарм для новой войны. Когда на самом Западе будут готовы, то обязательно примут этот ошметок в НАТО, пообещают свою "крышу", дадут все необходимое и снова бросят в топку войны.
А кому не выгодно это перемирие от группы ДМ, так это России. Главным образом потому, что если перемирие будет достигнуто на основе плана мира, разработанного Китаем и Бразилией, то Россия, во-первых, не до конца освободит от захватчиков свои конституционные территории. И речь идет не только о новых землях − республиках Донбасса, Запорожья или Херсонщины, но и "материковой" Курской области, часть которой находится под пятой оккупантов.
Во-вторых, недавно Россия вознамерилась, что называется, "либерализовать" свою ядерную доктрину в сторону упрощения применения ядерного оружия, а инициатива ДМ запрещает его использование. Вообще!
И, наконец, в-третьих, -- и ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ! (выделено мною. – Авт.) – перемирие не предполагает стопроцентно гарантированного обеспечения прочной безопасности России на украинском, если хотите, юго-западном направлении. И вот почему. Россия отстаивает принципы равенства и неделимости безопасности, которые надолго её гарантируют. Это когда никто не может никому ничего диктовать, а национальные интересы всех учитываются в равной мере, а не коррелируются в угоду более сильным.
Как неоднократно говорили и президент России Владимир Путин, и глава МИД России Сергей Лавров, для России обеспечение ее безопасности – это окончательное и бесповоротное устранение, ликвидация условий, порождающих угрозы этой самой безопасности. Любых условий – политических, военных, экономических.
Вот расширение НАТО на восток за счет Украины и создавало такие условия для безопасности России, максимально сокращая срок подлета натовских ракет к Москве и другим городам.
Устраняют ли бразильско-китайская инициатива и перемирие по ней такие угрозы безопасности России? Однозначно нет! Вот и вся недолга.
И вы не поверите, но если перемирие и заморозка выгодны для украинской государственности, сохраняя ее видимость, то они абсолютно не выгодны для правящего сегодня в Киеве неонацистского режима и для просроченного недофюрера Владимира Зеленского. Для него и для его ближайшей клики политических упырей и милитари-вурдалаков даже перемирие (не говоря уже о прочном мире) – это осиновый кол в их грудь и очистительный чеснок под рваные ноздри.
Зеленский и компания нужны Западу для войны. Но и война для неонацистов – это средство не только личного обогащения, но и продления срока пребывания у власти и корыта.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 21:01
Мирный план вышел в тираж: почему для России вредна китайско-бразильская инициатива"Друзья мира" - новое сообщество стран, которые объединились в поисках формулы окончания украинского конфликта – на полях ООН призвали стороны к остановке военных действий и началу переговоров. Среди инициаторов этого проекта – Китай и Бразилия, а также Казахстан, Турция, Мексика и еще ряд стран глобального Юга. К ним примкнула и Швейцария.
Тут Зеленский и Запад как бы прочно связаны, они в заложниках друг у друга. Но если Запад берет курс на заморозку и на временное замирение конфликта, то Зеленский нужен ему как зайцу стоп-сигнал. Он должен или изменить свое поведение и стать резким поборником мира, или уйти восвояси. А Зеленский хочет и войны, и пребывания у власти, понимая, что в Москве с ним никто за стол переговоров не сядет. Значит, для Зеленского война – это его личное спасение.
Но Запад гонит сегодня Зеленского на выборы. Или прочь. Следовательно, публикация в британском журнале The Economist статьи о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году – это давление на просроченного политика. Он либо должен узурпировать власть, укрепить ее, максимально мобилизовать Украину и решительно повести кампанию на фронтах СВО, чтобы добиться какой-то ощутимой победы и оказать давление на Россию.
Либо же он должен делать так, что стали возможны переговоры о заморозке. И Западу все равно, кто это делает: "исправившийся" и резко понравившийся России Зеленский или любой его сменщик, с которым Москва, может быть, сядет за стол переговоров.
И Запад сегодня подает сегодня Зеленскому знаки-сигналы, чтобы он определился – или победил, или добровольно ушел в никуда, или "слинял" через выборы. Ну те, которые в 2025 году могут гарантировать ему личную безопасность от Запада, если об этом удастся передоговориться.
Зеленского сегодня, похоже, просят уйти добром. В этом контексте и разгоняемая на Украине информация о том, что украинский Центризбирком (ЦИК) издал постановление, свидетельствующее о возможной подготовке к выборам. Некто нардеп Оксана Савчук в эфире украинской телепрограммы "Ранок.LIVE", поведала, что "ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки".
По словам этой Савчук, избирательные участки сформированы по последним местным выборам, которые прошли в 2020 году. А сейчас, когда случились тяжёлые территориальные потери Украины и серьезный отток населения, нужно смотреть, какие участки существуют или остались на подконтрольной Киеву территории и кто там живет. И в каком количестве. "ЦИК должна провести анализ существующего сейчас положения вещей", − сказала нардеп.
О том, что в Офисе президента (ОПУ) обсуждают подготовку к выборам, рассказывал и скандальный депутат Алексей Гончаренко*.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
27 сентября, 12:59
Китай с союзниками создает платформу "Друзья мира" по УкраинеКНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях ГА ООН
Давление и на Зеленского, и на Россию оказывается вполне серьезное. Давят на Москву или ее ближайшие партнеры по БРИКС, или столпы так называемого Глобального Юга -- Алжир, Боливия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка. Запада же фактически "командировал" в ДМ Францию и Швейцарию, чтобы, по общему мнению, и его мнение учитывалось "друзьями"
Но это только выглядит как удар в спину России от кого бы то ни было. Потому что эти страны, кроме, может, Казахстана, не связаны с Россией союзническими договорами и ничего ей не должны. У них свои национальные интересы. И они торговлю и мирное сотрудничество ставят выше военных устремлений кого-либо. Кроме того, они рассчитывают, что в противоречиях между сильными мира сего им удастся добыть для себя более выгодные условия этого сотрудничества.
Если не все, то многое в такой глобальной "замятне" зависит от обстановки и от дипломатического умения конвертировать чужие сложности в свои достижения. Китай, например, умеет это делать отлично и пользуется этим умением уже пару тысяч лет себе на пользу.
Больше о "друзьях мира" читайте в материале Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
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17:03"Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность
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