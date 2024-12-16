Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении - 16.12.2024 Украина.ру
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Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении - 16.12.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
2024-12-16T07:56
2024-12-16T08:03
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
генштаб
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"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - написали в посте.В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20 процентов территории Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются Кураховское и Красноармейское. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
курахово
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении

07:56 16.12.2024 (обновлено: 08:03 16.12.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - написали в посте.
В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20 процентов территории Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются Кураховское и Красноармейское.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
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