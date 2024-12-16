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Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении - 16.12.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
2024-12-16T07:56
2024-12-16T07:56
2024-12-16T08:03
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
генштаб
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"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - написали в посте.В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20 процентов территории Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются Кураховское и Красноармейское. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.
курахово
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Генштаб
Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении
07:56 16.12.2024 (обновлено: 08:03 16.12.2024)
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении