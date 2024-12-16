https://ukraina.ru/20241216/1059676418.html

Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении - 16.12.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем телеграм-канале признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении

2024-12-16T07:56

2024-12-16T07:56

2024-12-16T08:03

новости

курахово

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059424756_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_13025f4c6eaf2858131d5ba1a17dff6d.jpg

"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - написали в посте.В ведомстве добавили, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20 процентов территории Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются Кураховское и Красноармейское. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру.

курахово

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб