Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово

Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке

Россия вступать в конфликт с Израилем ради цивилизованных бармалеев не будет. До сих пор в России они признаются террористами. Хоть с ними уже ведутся консультации, очевидно, скоро они уже террористами не будут. И какие будут наши взаимоотношения с ними, мы пока не знаем.