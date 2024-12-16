Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово - 16.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241216/1059673931.html
Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово
Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово - 16.12.2024 Украина.ру
Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово
Слякоть и мокрый снег не дают украинским подразделениям выйти на технике из окружения в районе Успеновки. Положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия выбила противника из центральной части города. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T06:00
2024-12-16T06:00
новости
курахово
россия
геннадий алехин
всу
донбасс
наступление
вс рф
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059219_0:8:2000:1133_1920x0_80_0_0_72ee6a01db4cc31bcb6d3c7fac8cb0d2.jpg
Прошедшая неделя отмечена ожесточенными боями на подступах к Курахово и в самом городе. Штурмовые отряды заняли всю территорию высотной застройки до горсовета, российский флаг уже развевается над элеватором, бывшим важным узлом обороны ВСУ, рассказал эксперт.Говорить о практически закрывшемся выходе через коридор в районе Успеновки стало возможным после того, как штурмовикам ВС РФ удалось взять крупный опорный пункт на этом участке линии боевого соприкосновения, указал полковник запаса.Он отметил, что положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия выбила противника из центральной части города, сообщил Алехин.Штурмовики концентрируют необходимые силы для атаки промышленной зоны Кураховской ТЭС. Войска группировки войск "Юг" продолжают продвижение в глубь обороны противника, резюмировал автор.Полный текст материала Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241214/1059652319.html
курахово
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059219_151:0:1850:1274_1920x0_80_0_0_0aa8a9f066f7bdf4e11a8f084b94dc61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, геннадий алехин, всу, донбасс, наступление, вс рф, спецоперация, сво, детали, военная техника, артиллерия
Новости, Курахово, Россия, Геннадий Алехин, ВСУ, Донбасс, наступление, ВС РФ, Спецоперация, СВО, детали, военная техника, артиллерия

Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово

06:00 16.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Слякоть и мокрый снег не дают украинским подразделениям выйти на технике из окружения в районе Успеновки. Положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия выбила противника из центральной части города. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Прошедшая неделя отмечена ожесточенными боями на подступах к Курахово и в самом городе. Штурмовые отряды заняли всю территорию высотной застройки до горсовета, российский флаг уже развевается над элеватором, бывшим важным узлом обороны ВСУ, рассказал эксперт.
"Военкоры с Кураховского направления рассказывают, что слякоть и выпавший мокрый снег, который превратил в кашу и без того размытые дороги и тропы, не дают украинским подразделениям выйти на технике из окружения в районе Успеновки. Её приходится бросать и брести по грязи пешком под плотным огнем нашей артиллерии", — подчеркнул Алехин.
Говорить о практически закрывшемся выходе через коридор в районе Успеновки стало возможным после того, как штурмовикам ВС РФ удалось взять крупный опорный пункт на этом участке линии боевого соприкосновения, указал полковник запаса.
Он отметил, что положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия выбила противника из центральной части города, сообщил Алехин.
Штурмовики концентрируют необходимые силы для атаки промышленной зоны Кураховской ТЭС. Войска группировки войск "Юг" продолжают продвижение в глубь обороны противника, резюмировал автор.
Полный текст материала Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
14 декабря, 07:00
Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем ВостокеРоссия вступать в конфликт с Израилем ради цивилизованных бармалеев не будет. До сих пор в России они признаются террористами. Хоть с ними уже ведутся консультации, очевидно, скоро они уже террористами не будут. И какие будут наши взаимоотношения с ними, мы пока не знаем.
 
НовостиКураховоРоссияГеннадий АлехинВСУДонбасснаступлениеВС РФСпецоперацияСВОдеталивоенная техникаартиллерия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
06:42Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм
06:30"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
06:15Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
06:08Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
06:00Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово
05:45Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии
05:30Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск
05:15"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке
05:00Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области
04:45"Это будет стопроцентная победа": Суздальцев раскрыл, что стало бы лучшим ответом на удар по Таганрогу
04:30Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой
04:15"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии
04:00Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы
03:45"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении
03:30Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал
03:15Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке
03:00Киев испугал первый "зондаж": политолог о том, как и почему Украина хочет "скорректировать" переговоры
19:49Котлета по-киевски: кулинарный символ Киева
18:31Эстония пытается дискриминировать Грузию
Лента новостейМолния