Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Слякоть и мокрый снег не дают украинским подразделениям выйти на технике из окружения в районе Успеновки. Положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия выбила противника из центральной части города. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Прошедшая неделя отмечена ожесточенными боями на подступах к Курахово и в самом городе. Штурмовые отряды заняли всю территорию высотной застройки до горсовета, российский флаг уже развевается над элеватором, бывшим важным узлом обороны ВСУ, рассказал эксперт.
"Военкоры с Кураховского направления рассказывают, что слякоть и выпавший мокрый снег, который превратил в кашу и без того размытые дороги и тропы, не дают украинским подразделениям выйти на технике из окружения в районе Успеновки. Её приходится бросать и брести по грязи пешком под плотным огнем нашей артиллерии", — подчеркнул Алехин.
Говорить о практически закрывшемся выходе через коридор в районе Успеновки стало возможным после того, как штурмовикам ВС РФ удалось взять крупный опорный пункт на этом участке линии боевого соприкосновения, указал полковник запаса.
Он отметил, что положение ВСУ в самом Курахове также близко к критическому. Российская армия выбила противника из центральной части города, сообщил Алехин.
Штурмовики концентрируют необходимые силы для атаки промышленной зоны Кураховской ТЭС. Войска группировки войск "Юг" продолжают продвижение в глубь обороны противника, резюмировал автор.
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