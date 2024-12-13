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Кремль отреагировал на заявления Трампа о ракетных ударах вглубь России
Кремль отреагировал на заявления Трампа о ракетных ударах вглубь России - 13.12.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на заявления Трампа о ракетных ударах вглубь России
Заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля. Об этом сообщил журналистам 13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-12-13T13:28
2024-12-13T13:28
2024-12-13T13:28
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"Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - объяснил официальный представитель Кремля. Он отметил, что какие действия будет предпринимать Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, покажет время.Накануне Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, Россия, Кремль, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль отреагировал на заявления Трампа о ракетных ударах вглубь России
Заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля. Об этом сообщил журналистам 13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков