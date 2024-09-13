https://ukraina.ru/20240913/1057421019.html

Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября

Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября - 13.09.2024 Украина.ру

Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября

Снятие ограничений на удары ВСУ вглубь РФ не избавит Киев от проблем на фронте. На Украине звучат взрывы, ВС РФ отражают атаки, уничтожают националистов и технику. ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

2024-09-13T09:00

2024-09-13T09:00

2024-09-13T09:04

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Неназванные американские чиновники высказали опасения по поводу ослабления ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России, пишет издание Wall Street Journal.Ранее в сентябре Wall Street Journal уже писала, что Вооруженные силы РФ доминируют на главных полях сражений Донбасса, а украинские военные, которые находятся вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск), жалуются на дефицит артиллерии и недостаток хорошо обученных солдат.Газета также утверждает, что высокопоставленные советники Байдена не питают иллюзий по поводу того, что Украина может победить в конфликте к 20 января, когда новый президент США вступит в свои полномочия.Как заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник в администрации президента США, цель политики Вашингтона заключается в том, чтобы "улучшить стратегическую позицию Украины... до конца (президентского - ред.) срока".Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.Обсуждение вопроса глубоких ударов по России американским оружием вызвало активные споры в США из-за опасений эскалации конфликта. В частности, американский предприниматель Илон Маск прямо заявил, что возможное разрешение США Киеву наносить удары вглубь РФ станет шагом к Третьей мировой войне.Что касается позиции Лондона, то Стармер ушел от ответа на вопрос, поддерживает ли он использование Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, хотя газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами уже принято.Британская газета Times со ссылкой на источники предположила, что США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, однако сохранят ограничения на применение для этих целей американских вооружений "в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания. Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 сентября в своем телегра-канале подтвердил, что НАТО является участником военных действий на Украине, они воюют с Россией."Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы. НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной", - написал Володин.Он добавил, что США и их союзники таким образом пытаются сами себе разрешить осуществить агрессию при помощи ракет против России.При этом Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*. Глава МИД России Сергей Лавров в мае подтверждал, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.Успехи ВС РФВ ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Одесской области.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что взрывы ночью гремели со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ и идет работа с военными грузами.По его словам, российские военные также нанесли удар по порту Черноморска в пригороде Одессы. Он сопровождался продолжительной детонацией."После прилета к месту взрыва направились более десятка "скорых" и с аэродрома "Школьный" вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии/Молдавии", - отметил Лебедев.Два взрыва (которые также могли оказаться одним взрывом с последующей детонацией) были зафиксированы в районе Николаева."Николаев. Только что был сильный "бах", уже слышу второй... Звук идёт со стороны ЮТЗ (квартала на юге Николаева - ред.). Но, может, и "прилёт", только что сирена завыла, может, "скорая" или ещё какая машина поехала", - рассказал подпольщик.Он также отметил, что пророссийское сопротивление уничтожило релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области, из-за чего состав с военной техникой ВСУ, ждущий восстановления движения, был уничтожен."Состав по переданным сопротивлением координатам был уничтожен на месте, где отстаивался во время ремонта релейного шкафа недалеко от станции "Первомайское-Южное". Удар был нанесен по бывшему складу ракетного топлива (войсковая часть А-2136), где временно находился состав. Детонацию было слышно в нескольких километрах в центре Купянска", - добавил Лебедев.Несмотря на неудачи украинские военные не оставляют попыток атаковать Россию.Так, за сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Пять обстрелов - на Донецком направлении. Тринадцать обстрелов - на Горловском направлении. Всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов", - уточнили в телеграм-канале представительства.Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц.Кроме прочего, киевский режим ночью попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников. Восемь из них сбиты над территорией Брянской области, четыре уничтожены над Белгородской областью, три БПЛА нейтрализованы над Курской областью, по два беспилотника сбиты над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской.Подрывная политика БританииФедеральная служба безопасности России получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки."Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", - отмечает ФСБ.Это не первый случай, когда ФСБ вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России, маскируемых ими под другую деятельность.Так, в феврале нынешнего года ФСБ сообщила, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность "Британского cовета", который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.Официально заявленными целями "Британского совета" является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб, подчеркивала ФСБ.ФСБ информировала также о прекращении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в России за их разведывательно-подрывную работу."В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что "при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации".* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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Сергей Зуев

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